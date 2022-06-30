كيف اعرف ترتيب الطالب فِيْ نظام نور 1443

كيف اعرف تصنيف الطالب فِيْ نظام نور 1443 يوفر نظام نور مجموعة من الخدمات المتميزة لهِيْئات التعليم وأولياء الأمور فِيْ مختلف المدارس فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. ومن الخدمات التي يقدمها النظام القدرة على التعرف على النتائج وكشف درجات وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، من خلال سنتعرف أكثر على نظام نور 1443 هـ. سوف نتعلم أيضًا كيفِيْة معرفة دور الطالب فِيْ نظام نور.

نظام الإضاءة الإلكتروني

يعتبر نظام نور من المنصات التعليمية التي تقدم العديد من الخدمات النموذجية عبر الإنترنت للطلاب، بالإضافة إلى المعلمين وأولياء الأمور الذين يشرفون على أبنائهم الطلاب فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث يمكنهم تصفح الحساب للتعرف على كل المعلومات المطلوبة للطلبة. ويمكن للطالب أيضًا معرفة الدرجات وجميع من خلال نظام نور الذي يساعد أولياء الأمور على معرفة المستوى التعليمي للطالب كَمْا يوفر منافذ الاتصال والتواصل مع المدرسة لحَلْ أي طالب يواجه مشكلة.

كيف اعرف ترتيب الطالب نور 1443

يوفر نظام نور العديد من الخدمات التي تفِيْد الطالب وأولياء الأمور، ومن خلال نظام نور يمكن معرفة دور الطالب بطريقة سهلة وبسيطة ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية

توجه مباشرة إلى منصة نور.

حدد التقارير، ثم حدد تقارير التقدير.

انقر على ورقة نتيجة الطالب.

انقر على النسبة المئوية للطلاب.

انقر فوق النسب المئوية الأعلى وشاهد العشرة الأوائل.

كيفِيْة التسجيل فِيْ نظام نور

سمحت وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة بالتسجيل فِيْ نظام نور للاستفادة من الخدمات التي يقدمها النظام للطلاب وأولياء الأمور والموظفِيْن التربويين والإداريين. إليك كيفِيْة التسجيل فِيْ نور

اذهب مباشرة إلى موقع “نور سيستم”.

انقر فوق خيار التسجيل لوالد جديد.

بالضغط على إدخال البيانات المطلوبة حتى يتم تسجيل ولي الأمر.

اكتب معلومات الطالب وهِيْ رقم الهُوية. رقم سكن الطالب.

حدد علاقة ثم أدخل بيانات تاريخ الميلاد.

انقر فوق التحقق، ثم قم بملء بيانات الوصي.

احفظ المعلومات المدخلة لإنشاء حساب وصي.

يدخل الطلاب إلى نظام نور

فِيْما يلي نلقي نظرة على طريقة ربط الطالب بنظام نور والتي تتطلب أن يكون لدى الطالب بالفعل حساب تم إنشاؤه بالفعل فِيْ النظام ويتم ذلك وفقًا للخطوات التالية

انتقل مباشرة إلى بوابة نظام “نور”.

انقر فوق إدخال الطالب فِيْ حساب الوالدين.

انقر فوق علامة التبويب تسجيل الطفل، ثم اختر إدخال البيانات المطلوبة.

انقر فوق تسجيل بعد تأكيد المعلومات التي أدخلتها.

تفعيل حساب نظام نور للطالب وولي الأمر 1443

يمكن تفعيل جهاز كَمْبيوتر الطالب على نظام نور بالإضافة إلى حساب ولي الأمر باتباع الخطوات التالية

انتقل مباشرة إلى نظام نور عبر الإنترنت.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب والديك أو الطالب.

انقر فوق صفحة تنشيط كلمة المرور.

أدخل كلمة المرور الجديدة وسيتم تأكيدها.

أدخل البريد الإلكتروني للمستخدم وقم بتأكيده.

انقر فوق حفظ بعد التحقق من المعلومات التي أدخلتها.

انتقل إلى رسائل المستخدم عبر البريد الإلكتروني.

اضغط على الرسالة وافتحها لمعرفة كود التفعيل لنظام نور.

انتقل إلى نظام نور مرة أخرى، ثم انقر فوق التحكَمْ.

أدخل رمز التفعيل، ثم انقر فوق “تحقق”.

قم بتنشيط كلمة المرور، ثم انقر فوق “السابق”.

كيفِيْة تفعيل كلمة مرور نور للطلاب وأولياء الأمور

عند تسجيل الدخول لأول مرة إلى نظام نور، يجب على مستخدمي نظام نور الإلكتروني إدخال كلمة المرور الجديدة، حيث يمكن تفعيل كلمة المرور فِيْ نظام نور للطلاب وأولياء الأمور، على النحو التالي

انتقل مباشرة إلى نظام نور عبر الإنترنت.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب الطالب أو إلى حساب الوالدين.

انتظر حتى تفتح صفحة التنشيط.

انقر فوق خيار كلمة المرور الجديدة ثم البريد الإلكتروني.

انقر فوق حفظ المعلومات والبيانات التي أدخلتها بعد التأكد من صحتها.

الضغط على رسائل البريد الإلكتروني لاستلام كود تفعيل الحساب.

ارجع إلى نظام نور، ثم انقر فوق التحكَمْ.

انقر فوق رمز التفعيل.

كيفِيْة تغيير كلمة مرور نور للطلاب وأولياء الأمور

يمكن للوالدين، بالإضافة إلى الطالب، كتابة كلمة مرور خطيرة فِيْ حالة نسيان كلمة المرور القديمة. يمكن تغيير كلمة المرور فِيْ نظام نور سواء للطلاب أو أولياء الأمور وفق الخطوات التالية

اذهب إلى صفحة تسجيل الدخول إلى النظام.

انقر فوق علامة التبويب “نسيت كلمة المرور أو اسم المستخدم”.

أدخل البيانات رقم الهُوية. رمز التحقق.

انقر فوق رمز التالي.

أدخل البريد الإلكتروني لحساب المستخدم.

انقر فوق إرسال الحساب حتى يتم إرسال ارتباط تسجيل الدخول وكلمة المرور.

انقر فوق البريد الإلكتروني لتلقي رَابِطْ التفعيل.

انقر فوق ارتباط التنشيط لاسترداد كلمة المرور الخاصة بك.

انتقل مباشرة إلى صفحة تعريف كلمة المرور الجديدة.

كيفِيْة استخلاص النتائج من نظام نور 1443

يمكن استخراج نتائج الطلاب من خلال نظام نور الإلكتروني ويتم ذلك وفق الآتي

اذهب مباشرة إلى نظام “نور”.

تسجيل الدخول إلى حساب الوالدين الخاص بك.

انقر لإعلام نتيجة الطالب الذي تريد معرفة نتيجته.

حدد الفصل من القائمة المنسدلة.

انقر فوق بحث.

تحديد نتيجة الطالب بنظام نور.

سؤال حول نتائج الطلاب فِيْ نظام نور برقم الهُوية

يمكن لأولياء الأمور الاستفادة من الخدمات التي يقدمها نظام نور ومن بين هذه الخدمات إمكانية تحديد نتائج الطلاب فِيْ النظام من خلال رقم التعريف الشخصي، ويتم ذلك وفق الخطوات التالية

انتقل إلى نظام نور عبر الإنترنت.

انقر فوق هل نسيت كلمة المرور أو اسم المستخدم

انقر فوق رقم هُوية الوصي فِيْ الحقل المحدد.

اتبع التعليمات لاستعادة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

انقر للعودة إلى صفحة تسجيل الدخول.

انقر فوق اسم مستخدم الحساب الرئيسي.

أدخل كلمة المرور الجديدة، ثم أدخل رقم التحقق.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

حدد الفصل ثم انقر فوق البحث لرؤية النتيجة.

كيف يمكنني الحصول على نسبتي المئوية من نظام نور 1443

ومن خلال ما يلي نتعرف على طريقة استخلاص نسبة الدورات من نظام نور للعام 1443 هـ

قم بتسجيل الدخول إلى حساب الطالب نور “”.

انقر فوق التقارير.

تحديد الإعلان الأكاديمي من بين التقارير الأخرى.

تعرف على الجدول لمعرفة تفاصيل النسبة المئوية لكل درس على حدة.

طريقة مراقبة الدرجات فِيْ نظام نور 1443

من خلال ما يلي نقوم بفحص كيفِيْة مراقبة الدرجات بنظام نور ويتم ذلك على النحو التالي

وجه المعلم حسابه إلى منصة “نور”.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور وتحقق من رقم التحقق.

انقر فوق “تسجيل الدخول”.

انقر فوق الاختبارات ضمن القائمة الرئيسية.

انقر فوق “إدخال النقاط”.

أدخل البيانات المطلوبة اختيار الجنس ذكر / أنثى. حدد نظام الدورة. حدد التقدير الذي تريد حضور تقديراته. اختيار المواد. حدد مدة إدخال البيانات.

انقر فوق “بحث”.

اكتب درجات الطلاب فِيْ المساحة المتوفرة.

انقر فوق “حفظ” بعد مراقبة درجات الطالب.

كيفِيْة تتبع الدرجات فِيْ نظام نور المناهج

يمكن للمدرسين متابعة الدرجات فِيْ نظام نور للدورات المختلفة ويتم ذلك على النحو التالي

انتقل مباشرة إلى نظام “نور” لحساب المعلم.

انقر فوق علامة التبويب الاختبارات.

انقر فوق “استيراد الاختبارات”.

أدخل المعلومات المطلوبة حدد الفصل الدراسي. فترة إدخال البيانات.

انقر فوق بحث.

اكتب درجات الطلاب.

انقر فوق رمز “حفظ”.

هنا وصلنا إلى نهاية مقالنا، وتعلمنا من خلاله عن نظام نور، وتعلمنا من خلاله أيضًا كيفِيْة معرفة دور الطالب فِيْ نظام نور 1443، بالإضافة إلى تعلمنا كيفِيْة التسجيل فِيْ نور. النظام وتعرفنا على آلية ربط الطلاب بنظام نور.