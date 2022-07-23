كيف اعرف تسرب ماء الجنين وما هي الاعراض والاسباب ، قد تسائل العديد من النساء وخاصة النساء الحوامل حول معرفة أن الماء الموجود على الجنين قد تسرب ، والتعرف على الأسباب التي قد تؤدي الى ذلك الامر ، كونه من المعروف أن الجنين يعيش داخل كيس الحمل والذي يعرف بأنه يمتلئ بالسائل المائي الذي يعينه على البقاء على قيد الحياة داخل كيس الحمل طوال فترة الحمل ، تابعوا معنا .

كيف اعرف تسرب ماء الجنين

تظهر على المرأة مجموعة من الأعراض التي تدل على تسرب ماء الجنين، وهو مؤشر على بداية الولادة، ولأهمية الأمر يستحسن أن تكون كل امرأة على دراية كاملة بهذه والتي هي مثل يتبع

سائل صافٍ من المهبل يختلط ببعض الشوائب أو يكون لونه أصفر.

قد يكون هذا السائل مستمرًا أو متقطعًا على مدى فترات قصيرة وبكميات ليست كبيرة.

في بعض الحالات يكون هذا السائل مشابهاً للبول، لذلك يجب على المرأة استشارة الطبيب إذا لاحظت بللاً في منطقة المهبل وكان ذلك مفاجئاً.

أعراض تسرب ماء الجنين بكمية قليلة

في بعض الأحيان قد تظهر بعض الأعراض على المرأة الحامل، مما يدل على تسرب الماء المحيط بالجنين بكميات صغيرة وغير فعالة، وهذه الأعراض على النحو التالي

سائل عديم الرائحة من المهبل.

لا تستطيع المرأة التحكم في هذا السائل أثناء نزوله ؛ لأنه ليس بول.

ينزل هذا السائل باستمرار وقد لا يتوقف، وهي حالة تستدعي القلق والاستشارة الطبية.

سائل صافٍ ممزوج ببعض الشوائب والإفرازات الطفيفة.

علامات وجود سائل غير ماء الجنين

وتجدر الإشارة إلى أن ليس كل سائل يخرج من المهبل هو ماء الجنين، فقد تتعرض المرأة لبعض السوائل الأخرى التي غالبًا ما تحمل التالية

إفرازات مهبلية سميكة بشكل غير عادي.

بعض الإفرازات الصفراء ذات الرائحة الكريهة والحاجة إلى تغيير الفوط الصحية أكثر من مرة.

رائحته ولونه تشبه إلى حد بعيد البول.

نزول السوائل عندما يتحرك الجنين، خاصة إذا كان يضغط على المثانة، وقد لا ينزل باستمرار.

أسباب تسرب الماء من الجنين

هناك عدة أسباب تؤدي إلى تسرب الماء من الرحم قبل موعد الولادة مباشرة، ومن هذه الأسباب ما يلي

الإصابة بعدوى سواء فيروسية أو بكتيرية بما في ذلك أمراض الرئة أو المسالك البولية.

إصابة المرأة الحامل بانفصال المشيمة عن الرحم.

تتعرض المرأة الحامل لتشنجات شديدة في منطقة الرحم. ينتج عن هذا ضغط مفرط على السائل الأمنيوسي وتمزق كيس الجنين.

إذا كانت المرأة الحامل قد خضعت لعملية ربط عنق الرحم.

الإفراط في استهلاك الكحول والتدخين.

زيادة أو نقصان كمية السائل الأمنيوسي.

في حالة حدوث حمل بعد ولادة آخر طفل بحوالي 6 أشهر.

علامات تسرب ماء الجنين

تسرب ماء الجنين له بعض المهمة والواضحة التي يمكن للمرأة أن تفرق بينها وبين الآخرين بسهولة تامة، وكلما زادت كمية الماء أو السائل، كلما كان من الضروري الذهاب إلى الطبيب بشكل أسرع، خاصة إذا كان هذا في المنتصف أو الأشهر الأولى من الحمل ومن أهم تلك ما يلي

تسرب ماء الجنين أثناء النوم

تتساءل الكثير من النساء الحوامل كيف أعرف تسرب ماء الجنين، لأنه في معظم الحالات يحدث هذا العرض أثناء النوم، تستيقظ المرأة من نومها لتجد ملابسها مبللة، وربما يكون السرير مبللًا أيضًا، والمرأة لا يمكن السيطرة على هذه المسألة. لأن الماء يتدفق بسلاسة وهذا دليل واضح على تمزق كيس الحمل.

الاحساس بالراحة

هذا الشعور لا ينتشر بين الجميع، فهو يختلف من امرأة إلى أخرى. تشعر بعض النساء براحة شديدة بعد تدفق السائل، بينما تشعر أخريات بانقباضات شديدة في الرحم، إلى جانب الشعور بجميع أعراض المخاض، لكن معظم النساء يشعرن بالراحة بعد نزول السائل وأثناء الولادة.

يتدفق الماء من الرحم

هذه العلامة هي أوضح من بين جميع الأخرى، ولا يمكن للمرأة أن تخلط بينها وبين الآخرين، حيث تشعر المرأة بتدفق كبير جدًا من الماء من منطقة المهبل في بداية الشعور بألم الولادة أو أثناء الولادة، وهذا التدفق بكميات كبيرة جدًا تشبه الدلو الممتلئ الذي يُسكب مرة واحدة لامرأة واحدة.

بالتنقيط البسيط أو المتوسط

تشبه هذه الأعراض الإفرازات المهبلية أو التعرق، ولا فرق بين هذه الإفرازات والبول خاصة في فترة ما قبل الولادة، حيث قد تختلط بعض النساء ويعتقدن أن هذا السائل ناتج عن ضغط الجنين على المثانة، وقد تكون كمية الماء متوسّطة في بعض الحالات، وهذه الحالة تشبه إلى حد ما دم الحيض أو النزيف، لكنها ماء.

الشعور بفرقعة أو انفجار

تشعر بعض النساء بصوت طقطقة في منطقة الرحم، وبعد هذه الأعراض ينزل الماء الدافئ من الرحم، ويزداد مع كل حركة تقوم بها الأم. انفجر كيس الحمل، كما أنها لا تشعر بنزول الماء، لكنها تجد ملابسها مبتلة جدًا فجأة، وقد يحدث هذا بسبب تعرض المرأة لفحوصات مهبلية متكررة ؛ مما يؤدي إلى تدفق الكيس دون أي شعور.

متى يجب زيارة الطبيب بعد شرب الماء للجنين

يجب على المرأة الحامل التوجه فوراً إلى الطبيب إذا ظهرت عليها علامات بعد نزول ماء الجنين، ومن هذه الأخطار ما يلي

فقدان الوزن الشديد وعدم استعادته أبدًا.

تسرب السوائل في المراحل المبكرة من الحمل.

ارتفاع حاد في درجة حرارة الجسم.

الشعور بنعومة شديدة في منطقة الرحم.

سرعة دقات القلب بشكل غير عادي.

إذا كان لون السائل بني أو أخضر، فهذه علامة على أن الجنين قد يكون قد انحرف داخل الرحم، ويجب أن تحدث الولادة بسرعة.

طرق معالجة تسرب الماء للجنين

يختلف علاج هذه الحالة حسب مجموعة من المعايير مثل الحالة الصحية للمرأة الحامل، وسبب الوصول إلى هذه الحالة، أو سن الحمل. طرق العلاج الممكنة هي كما يلي

إذا كانت المرأة في المرحلة الأخيرة من الحمل، وحالتها مستقرة، يجب أن تلد بسرعة.

الحد من الجماع في هذه الأثناء.

خذ قسطا من الراحة وهذا بعد استشارة الطبيب.

التقليل من العدوى أو التعرض للالتهابات، عن طريق تناول مضاد حيوي.

نصائح للحامل عند خروج ماء الجنين

هناك مجموعة من النصائح التي يقدمها الطبيب للحامل بعد خروج ماء الجنين للتأكد من سلامتها وسلامة الجنين، ومن هذه النصائح ما يلي

يجب أن تنتظر المرأة الحامل 12 ساعة بعد إجهاض الحمل وبعد الشعور بالتقلصات في منطقة الرحم.

استخدام الفوط الصحية المعقمة والحد من استخدام السدادات القطنية لضمان جفاف المهبل بشكل دائم وعدم انتشار البكتيريا.

بعد الذهاب إلى الحمام وشطف المهبل، يوصى بمسح هذه المنطقة من الأمام إلى الخلف.

إجراء اختبار للبكتيريا، وإذا تبين أنها تندرج في فئة المكورات العقدية من الفئة ب، وكانت المرأة في الأشهر الأخيرة من حملها، فيوصى بالذهاب على الفور إلى الطبيب.

اتبعي جميع الإجراءات الوقائية للحد من العدوى سواء للجنين أو الحامل.

و في الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على كيف اعرف تسرب ماء الجنين وما هي الاعراض والاسباب ، و نصائح للحامل عند خروج ماء الجنين ، و طرق معالجة تسرب الماء للجنين ، و متى يجب زيارة الطبيب بعد شرب الماء للجنين ، و علامات تسرب ماء الجنين .