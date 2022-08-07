كيف اعرف درجة الاختبار النهائي في منصة مدرستي ، دائماً ما يتم البحث حول ذلك من قبل الطلاب الذين يجاتزون الاختبارات داخل المملكة العربية السعودية وتكون عملية البحث للتعرف على الطريقة التي تمكنهم من معرفة درجة الاختبار النهائي في منصة مدرستي ، وذلك ليتمكنوا من الوصول الى الدراسة في الجامعة التي يريدونها ، تابعوا معنا .

منصة مدرستي

هي المنصة التعليمية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، بهدف تطوير العملية التعليمية على المستويات التعليمية المختلفة من خلال تحقيق الأهداف التعليمية من خلال المناهج والمقررات والخدمات الإلكترونية التي تقدمها لكل من الطالب. والمعلم وكذلك ولي الأمر، لتحقيق أقصى فائدة للطالب وتحقيق أقصى معايير المهارات والمعرفة، بما يتماشى مع المتطلبات الرقمية التي نأتي بها في أيامنا هذه.

كيف أعرف درجة الامتحان النهائي على منصة مدرستي

توفر منصة مدرستي القدرة على عرض نتيجة الاختبار النهائي من خلال حساب الطالب، من خلال بعض الخطوات الإلكترونية البسيطة والموضحة أدناه

الوصول إلى منصتي التعليمية “”.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بك.

انتقل إلى علامة تبويب النتائج.

اختر الاختبار الذي تريد معرفة نتيجته.

ستظهر نتيجة الاختبار أمامك على الشاشة.

كيف أعرف درجاتي من خلال نظام نور

وفرت وزارة التربية والتعليم إمكانية الاطلاع على درجات الطالب من خلال نظام نور التعليمي، وذلك لتسهيل كل من الطالب وولي الأمر على النحو التالي

انتقل إلى نظام نور الإلكتروني “”.

قم بتسجيل الدخول عن طريق ملء الحقول التالية اكتب اسم المستخدم. اكتب كلمة المرور.

أدخل رمز التحقق.

انقر فوق تسجيل الدخول.

انتقل إلى حقل التقارير.

انقر فوق تقارير الطلاب.

انقر على “إخطار نتيجة الطالب” لتظهر.

كيف تعرف مستوى الطالب من خلال منصة مدرستي

توفر منصة مدرستي لأولياء الأمور الفرصة لعرض مستوى أطفالهم إلكترونيًا باتباع ما يلي

اذهب إلى منصة مدرستي مباشرة.

تسجيل الدخول بحساب ولي الأمر في نظام نور

انقر على أيقونة تقارير الطالب.

حدد “تقرير المستوى الأكاديمي”.

تحديد مقررات الطالب.

ستظهر جميع التقارير ضد الطالب المستفسر.

كيف يمكنني عرض جدول الامتحانات من منصة مدرستي

يتم استخراج جدول الامتحانات من خلال منصة مدرستي باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى المنصة التعليمية “مدرستي” “”.

انتقل إلى حساب Microsoft الخاص بك، ثم قم بتسجيل الدخول.

انتقل إلى علامة التبويب الاختبارات من القائمة الجانبية.

ستظهر الاختبارات وفقًا للفئات التالية امتحانات الدروس خارج جدول المدرسة. جدول الامتحانات. تم نشر الاختبارات علنًا بواسطة.

ستجد تواريخ كل اختبار في القائمة الجانبية.

اختر الاختبار الذي تريد إدخاله لمعرفة تواريخه.

كيف تدخل الاختبار على منصة مدرستي

يمكن لجميع الطلاب والطالبات في جميع مستويات الدراسة المعتمدة من خلال منصة مدرستي إجراء الاختبار وفقًا للخطوات التالية

قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft عبر منصة “مدرستي”.

انقر على “أيقونة الاختبارات”، والتي يجب أن تختار منها “الاختبارات المركزية”.

انقر فوق الزر “إجراء اختبار”.

عرض والموافقة على جميع الشروط والأحكام.

انقر فوق “بدء الاختبار”.

تابع حل الأسئلة التي ستظهر أمامك على الشاشة.

كيفية حل الامتحانات في منصة مدرستي

توفر وزارة التربية والتعليم السعودية القدرة على حل الاختبارات الدورية والنهائية من خلال منصة مدرستي على النحو التالي

الدخول إلى منصتي التعليمية مباشرة “”.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft.

انتقل إلى الاختبارات من القائمة الجانبية.

في القائمة الجانبية سترى تاريخ كل اختبار.

انتقل إلى الاختبار المطلوب، واختر رمز “إجراء الاختبار”.

ستنتقل إلى صفحة حل الاختبار، وستظهر من خلالها يسجل لكل سؤال. السؤال وتقدير البيانات. اختبار الموقت. منطقة عرض الأسئلة والحلول.

قم بالاختبار.

انقر فوق إظهار النتيجة، عند الانتهاء.

تسجيل حساب جديد على منصة مدرستي للطالب 1444

تعتبر خطوة التسجيل وإنشاء حساب من قبل الطالب من أهم الخطوات التي يجب أن يتخذها الطالب، وهي من أهم الخطوات التي يمكن من خلالها معرفة درجته في الاختبار، وأداء جميع الخدمات الإلكترونية من خلال منصة مدرستي. تم تسجيل حساب جديد على المنصة المذكورة كالتالي

تسجيل الدخول إلى منصة “مدرستي”.

انقر على خيار “تسجيل جديد”.

أدخل رقم الهوية الوطنية للمواطنين أو أدخل رقم الإقامة للطلاب الدوليين.

اكتب رقم الهاتف المحمول.

انقر فوق خيار “تحقق”.

يجب انتظار رمز التحقق عبر الرسالة المرسلة عبر الهاتف المحمول.

اكتب رمز التحقق الذي يظهر أمامك.

انقر فوق الخيار “تحقق”، ثم تحقق من البيانات.

انقر فوق “تسجيل”.

حدد “تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft”.

يجب عليك تحديث كلمة المرور، ثم “تسجيل الدخول”.

اختر “التالي”.

أدخل رقم الهاتف المحمول الخاص بالطالب.

أدخل رمز التحقق لإكمال التسجيل.

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي

يمكنك إدخال ما يلي

تسجيل الدخول إلى منصة “مدرستي”.

حدد علامة التبويب تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft.

انقر فوق تسجيل الدخول، عن طريق ملء المعلومات التالية اسم االمستخدم. كلمه السر.

انقر فوق تسجيل الدخول.

رابط للاستعلام عن درجة الامتحان النهائي على منصة مدرستي

يمكن الوصول إلى رابط الاستفسار عن نتيجة الاختبار النهائي مباشرة على منصة مدرستي “” واتباع جميع الخطوات التي أشرنا إليها أعلاه حتى تظهر نتيجة الاختبار المطلوب على المنصة بسهولة.

في الختام تعرفنا على كيف اعرف درجة الاختبار النهائي في منصة مدرستي ، وحيث توفر المنصة العديد من الخدمات التعليمية إلكترونيًا ، ونحرص على توضيح طريقة معرفة درجة الاختبار النهائي ، وكيفية معرفة درجة الامتحان النهائي على منصة مدرستي .