كيف اعرف رصيدي في بريد الجزائر ، يحتاج العديد من المواطنين في الجزائر معرفة رصيدي في بريد الجزائر وهذا الطلب يسهل على المواطنين وأصحاب المعاملات المالية معرفة أرصدتهم في البريد، وأوضع البريد الطريقة التي يمكن من خلالها حساب الرصيد بطرق سهلة من خلال خدمات مجانية عبر الهاتف والإنترنت بشكل سريع دون الذهاب إلى مكتب البريد وكشف حساب.

كيف اعرف رصيدي في بريد الجزائر

قدمت مؤسسة البريد الجزائرية مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي بدورها تخدم المواطن عن طريق معرفة كشف الحساب أو الرصيد، لكافة الزبائن الخاصة بالبريد ويتم ذلك عبر الهاتف بطرق سهلة وأكثر أمانا ويكشف البريد طريقة سحب كشف حساب في المعاملات المالية مثل عمليات السحب وصب الرصيد والأداء عن طريق الإنترنت مما تسهل على الزبائن لمعاملاتهم.

خطوات سحب كشف حساب بريد الجزائر

سهلت المعاملات عبر الإنترنت في البنوك والبريد تيسير وتسهيل المعاملات المالية بشكل أساسي حيث يمكن إلى المواطن سحب كشف حساب في أي وقت ممكن عبر هاتفه النقال أو جهاز آخر وذلك من خلال حسابه الخاص عبر البريد، ويتطلب منك إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به ومن ثم التفرع في إحدى خطوات البريد.

كشف حساب من خلال تطبيق بريدي موب BaridiMob

وفر بنك الجزائر طريقة أخرى يمكن من خلالها سحب كشف حساب مالي عن طريق تطبيق بريدي موب ويمكن سحب كشف مالي من خلال التطبيق مباشرة وتمكن معرفة الأرصدة المتوفرة في البريد وكذلك نوع المعاملة التي يجب إجراؤها عبر حساب كل شخص بالإضافة إلى المبلغ وتاريخ المعاملة، ويمكن إجراء المعاملات في تطبيق بريدي موب عبر الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى تطبيق بريدي موب BaridiMob

ثم اختيار اسم حسابك الشخصي.

ومن ثم النقر على كشف حساب البريدي الجاري.

لقد قام بريد الجزائر بالتسهيل على المواطنين العديد من المعاملات المالية التي تتم بشكل إلكتروني وذلك من خلال استخدام تقنيات حديثة وتطبيقات إلكترونية عملت على تسهيل معاملات المواطنين المالية وقد وفرت هذه العملية الوقت والجهد الى كافة المواطنين وأصحاب المعاملات المالية في الجزائر.