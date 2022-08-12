كيف اعرف عرق السوس الاصلي من التقليد ، دائماً ما يبحث الكثير من الأشخاتص عند قيامه بشراء أي من المنتجات وخاصة التي تتعلق بالغذاء والدواء يدفع بنا نتيجة تعدد الشركات التي تنتج السلع الى السؤال حول الفروقات التي تبين الجودة ما بين المنتج الرئيسي والمنتج التقليدي ، ومن تلك المنتجات التي سنتعرف على الاختلاف بينهم عرق السوس الاصلي والتقليد بالصور ، تابعوا معنا .

كيف اعرف عرق السوس الاصلي من التقليد

تريد الكثير من النساء معرفة الفرق بين منتج عرق السوس الأصلي والمنتج المقلد، لذلك سوف نشرح الفرق بين عرق السوس الأصلي والمقلد على النحو التالي

الفرق من حيث عرق السوس الأصلي تقليد عرق السوس لون عرق السوس بني غامق، أقرب إلى الأحمر. نسيج عرق السوس سائل ولكنه لزج قليلاً وسهل الالتصاق بالأصابع. سائل مثل الماء، ولا يحتوي على نسبة لزوجة. رائحة عرق السوس تنبعث منه رائحة طعام الصويا. لها رائحة عطرية جميلة. الكتابة على الغلاف الخارجي الكتابة على الغلاف الخارجي باللغة الإنجليزية فقط. الكتابة على الغلاف الخارجي باللغتين الإنجليزية والعربية. لون غطاء زجاجة عرق السوس لها لون أسود غير لامع. لها لون أسود لامع. اكتب معلومات التصنيع على العبوة رقم التصنيع مكتوب على العبوة. رقم التصنيع غير مكتوب على العبوة. وجود علامة المنتج الأصلية على العبوة توجد علامة على العبوة. لا توجد علامة على العبوة.

أشهر فيديوهات الفرق بين عرق السوس الاصلي و التقليد على تيك توك

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فوائد عرق السوس

الفوائد الصحية لعرق السوس هي كما يلي

يعالج اضطرابات القولون.

يحسن التمثيل الغذائي ويعالج مشاكل الهضم.

يعمل على القضاء على الإمساك.

يعزز الدورة الدموية في الجسم.

ينشط المناعة.

يعالج التهابات الجسم.

يحفز الجلد على إنتاج الكولاجين.

عالج التشنجات العضلية.

يعالج مشكلة تكيس المبايض ويعمل على ضبط مستوى هرمون الاستروجين عند النساء.

يخفض مستوى السكر في الدم.

يقلل من مخاطر الاصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية.

يعالج أعراض سن اليأس عند النساء.

كيفية استخدام مصل عرق السوس

يمكن استخدام مصل عرق السوس بالطريقة التالية

امزج 4 قطرات من مصل عرق السوس مع 1 ملعقة كبيرة من أي كريم أو غسول أو زيت عطري.

اخلطي السيروم بالزيت أو الكريم أو اللوشن جيدًا.

اغسلي الوجه جيداً وجففيه برفق بمنشفة ناعمة.

ضعي الخليط المذكور آنفًا يوميًا على الوجه قبل النوم.

الآثار الجانبية لعرق السوس

أضرار عرق السوس كالتالي

أحيانًا يتسبب استخدام العرقسوس لدى الرجل بشكل متكرر في إصابته بضعف الانتصاب.

عرق السوس قد يسبب احتباس السوائل في الجسم.

قد يسبب عرق السوس انتفاخًا في الجسم بسبب احتباس السوائل.

عرق السوس يسبب انخفاض البوتاسيوم.

يزيد عرق السوس من مستوى الكورتيزول في الدم، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

قد يتسبب عرق السوس في إجهاض المرأة الحامل أو جعلها تلد مبكرًا.

الأشخاص المحظور عليهم استخدام عرق السوس بانتظام

يحظر على جميع الأشخاص التالية أسماؤهم استخدام عرق السوس بشكل دوري لأنه يعتبر خطراً على حياتهم

مرضى القلب.

مرضى الكلى.

النساء المصابات بسرطان الثدي أو الرحم أو المبيض.

مرضى ارتفاع ضغط الدم.

سعر مصل عرق السوس في الدول العربية

في هذا الجزء من المقال سوف نعرض سعر عرق السوس في الدول العربية

في المملكة العربية السعودية سعر مصل عرق السوس 58 ريال سعودي ويمكن طلبه من أمازون السعودية “”.

السعر في الإمارات سعر مصل عرق السوس 198 درهم، ويمكن طلبه من أمازون الإمارات “”.

في مصر سعر مصل عرق السوس 587 جنيه، ويمكن طلبه من أمازون مصر “”.

وفي الختام تعرفنا على كيف اعرف عرق السوس الاصلي من التقليد ، ويعد عرق السوس الأصلي يحتوي على الكثير من العناصر التي تعمل على علاج مشاكل الجلد ، و تعرفنا على سعر مصل عرق السوس في الدول العربية .