كيف اعرف فصيلة دمي من صحتي ، قد يتسائل الكثير من رواد المملكة العربية السعودية من الدول الأخرى ، ومن المواطنين أيضاً حول التعرف على الطريقة التي تمكنهم من معرفة فصيلة دمي من عبر استخدام تطبيق صحتي ، حيث يعد معرفة فصيلة دمي من أهم التحليلات التي يستوجب على الفرد القيام بإجراؤها ، كونه ضروري له في الكثير من أمور حياته ، كما أنه من يستوجب على كل شخص معرفته فصيلة الدم الخاصة به ، وذلك ليكون من السهل التعامل معه في حالة تعرضه لحادث أو أجرى عملية معينة ، تابعوا معنا .

فصيلة دمي صحية

وسط انتشار جائحة كورونا ؛ أوضحت وزارة الصحة السعودية، ضرورة متابعة الحالة الصحية ومعرفة فصيلة الدم لكل فرضية، وبالتالي سهلت عليهم ة فصيلة الدم من خلال التطبيقات الصحية التي أطلقتها في هذا الصدد، و ولعل أبرز هذه التطبيقات هو تطبيق “صحتي” والذي له أهمية كبيرة في تقديم الدعم الطبي المناسب للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، حيث يتم تسجيل فصيلة الدم في ملف خاص بالمواطن بعد إجراء العملية الطبية. الامتحانات والتحليلات.

تطبيق صحتي

يهدف تطبيق My Health الذي أطلقته وزارة الصحة السعودية إلى تقديم العديد من الخدمات الإعلامية المتعلقة بالمعلومات الصحية دون الحاجة إلى زيارة المكاتب الصحية من خلال توفير الوقت والجهد للمواطنين والمقيمين داخل المملكة. وتسعى الوزارة من خلالها إلى توفير الوصول إلى المعلومات الصحية، وزيادة الوعي الصحي بشكل عام. يأتي ذلك وسط جهود الوزارة لاستكمال تطوير مستويات الرعاية الصحية المقدمة لجميع الأفراد.

قم بتنزيل تطبيق صحتي

يمكن لجميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية تنزيل تطبيق صحتي على الأجهزة المحمولة من خلال الروابط التالية

كيف اعرف فصيلة دمي من صحتي

تتم خطوات معرفة فصيلة الدم من خلال تطبيق صحتي باتباع الخطوات التالية

قم بتحميل تطبيق صحتي من خلال روابط التحميل المرفقة أعلاه.

افتح التطبيق.

قم بالتسجيل في التطبيق إذا كنت مستخدمًا جديدًا. أو تسجيل الدخول.

انتقل إلى ملف تعريف المستخدم.

انقر على أيقونة فصيلة الدم.

انقر فوق بحث.

ستظهر فصيلة دم المستخدم على الشاشة.

كيف أجد فصيلة دمي من جواز السفر

يمكننا فحص فصيلة الدم من خلال جواز السفر باتباع الخطوات التالية

قم بتنزيل وافتح تطبيق صحتي.

تسجيل الدخول عن طريق إدخال رقم جواز السفر.

اكتب كلمة المرور.

اذهب إلى الملف الشخصي.

الضغط على فصيلة الدم.

انقر فوق تصفح.

كيفية معرفة فصيلة الدم برقم الهوية الوطنية

كما يمكن للأفراد التحقق من فصيلة دمهم من خلال زيارة المراكز والمكاتب الصحية المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، أو من خلال تطبيق صحتي عبر رقم الهوية الوطنية، على النحو التالي

قم بتنزيل وتثبيت تطبيق صحتي.

تسجيل الدخول عن طريق تحديد رقم الهوية.

أدخل كلمة المرور.

كلمة مرور المستخدم.

انقر فوق أيقونة التالي.

بالذهاب إلى الملف الشخصي، يتم تحديد خدمة تحديد فصيلة الدم من الخدمات المتاحة.

انقر فوق تصفح.

كيف تعرف فصيلة دمك من شهادة الميلاد

توفر العديد من الدول حول العالم القدرة على التعرف على فصيلة الدم من خلال شهادة الميلاد، حيث يمكن التعرف عليها من خلال النظر إلى مجال فصيلة الدم، حيث تتيح هذه الطريقة تسهيل الوقت والجهد خاصة في حالات الإسعافات الأولية والدم. يمكن إضافة النوع بإجراء بعض التحاليل التي توضح فصيلة الدم وإرفاق النتيجة للموظف المسؤول لإثبات فصيلة الدم في شهادة الميلاد.

التسجيل في تطبيق صحتي

لكي يستفيد المستخدمون من الخدمات التي يقدمها تطبيق صحتي، يجب عليهم التسجيل في التطبيق باتباع الخطوات التالية

قم بتنزيل وافتح تطبيق صحتي.

انقر فوق مستخدم جديد.

اكتب البيانات التي تتضمن الرقم الطبي. رقم الهوية أو رقم الإقامة. رقم هاتفك.

انقر فوق “التالي”.

أدخل رمز المصادقة المرسل إلى الهاتف المحمول.

انقر فوق {التالي.

أدخل كلمة المرور.

انقر فوق “تسجيل الدخول”.

تسجيل الدخول إلى تطبيق صحتي

تأتي خطوات تسجيل الدخول إلى تطبيق Health باتباع الخطوات التالية

قم بتثبيت وفتح تطبيق Health.

أدخل معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك، بما في ذلك اسم المستخدم (رقم الهوية أو رقم الإقامة أو رقم جواز السفر). كلمة السر.

انقر فوق تسجيل الدخول.

خدمات تطبيقات صحتي

يوفر تطبيق My Health العديد من الخدمات الإلكترونية بهدف تسهيل المعاملات الصحية للمستخدمين، وتشمل هذه الخدمات ما يلي

خدمة الإشارات الحيوية.

خدمة طبيب لكل أسرة.

خدمة حجز موعد لاستلام فحص الاكليل.

خدمة حجز موعد التطعيم.

خدمة ة الجدول الصحي وحجز الخدمة.

خدمة حجز المواعيد لزيارة المركز الصحي عن بعد.

خدمة البحث عن الأدوية ومعرفة الصيدلية المتوفرة فيها.

خدمة الاستشارات الفورية من خلال التواصل مع مجموعة من الأطباء المتخصصين.

خدمة المحفظة الصحية الرقمية.

خدمة الحصول على التقارير الطبية وعمل الإجازات المرضية وتها.

خدمة تسجيل التطعيمات.

مميزات تطبيق صحتي وزارة الصحة

تتلخص مزايا تطبيق صحتي في النقاط التالية

سجل الحيوية للفرد.

معرفة مستوى لياقة الجسم وعدد ساعات النوم لكل فرد.

حساب السعرات الحرارية للمستخدمين.

الاحتفاظ بنتائج الفحوصات الطبية لكل فرد لاستخدامها عند زيارة الطبيب.

متابعة المصابين بأمراض مزمنة كالسكري وضغط الدم.

كيفية التواصل مع خدمة عملاء التطبيق الصحي

يمكنك التواصل مع خدمة الدعم الفني لتطبيق صحتي من خلال قنوات الاتصال التالية

الرقم الموحد لوزارة الصحة ​​937.

البريد الإلكتروني .

كيف اعرف فصيلة دمي من صحتي ، كما اوضحنا اعلاه حول ان معرفة فصيلة الدم الخاص بالفرد من اهم الأمور التي يستوجب على الفرد معرفتها وذلك ليسهل التعامل معه من قبل الطواقم الصحية في حال تعرضه لأي وعكة صحية نتيجة التعرض لحادث او مرض ما ، وخدمات ومميزات تطبيق صحتي .