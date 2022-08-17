كيف اعرف مسامية شعري الكيرلي ، يعتبر ذلك من السؤال التي تشغل أذهان الكثير من الأشخاص وخاصة النساء ممن تهتم بشكل كثير للحفاظ على مسمات الشعر وخاصة من أصحاب شعري الكيرلي ، والتعرف على نوع مسامية الشعر المسؤولة عن امتصاص الرطوبة وبالتالي الحفاظ على الشعر ذا رونقاً وجمالاً ناعمًا ولامعًا وصولاً الى تحقيق النتيجة المرجوة ، تابعوا معنا .

ما هي مسامية الشعر

تعني مسامية الشعر الثقوب الموجودة في بصيلات الشعر، والتي من خلالها تدخل الرطوبة أو تخرج من وإلى الشعر، مما يدل على قدرة الشعر على امتصاص الرطوبة، وتختلف مسامية الشعر من شخص لآخر، ويجب على الشخص معرفة نوع مسامية الشعر. إذا كانت عالية أو متوسطة أو منخفضة، لمعرفة منتجات العناية بالشعر المناسبة، وتجدر الإشارة إلى أن مسامية الشعر تتغير خلال بضعة أشهر حسب طريقة العناية بالشعر والمواد التي يتعرض لها، و لا علاقة بين مسامية الشعر ونوعه من حيث كونه مفرود أو مموج أو مجعد أو جاف أو دهني أو طبيعي أو رقيق أو كثيف.

أنواع مسامية الشعر

تقسم مسامية الشعر إلى ثلاثة أنواع حسب الآتي

المسامية المنخفضة هو الشعر الأكثر صحة ولا يحتاج إلى عناية كبيرة، كما أن مسام الشعر متشابكة بإحكام، كما يحتاج إلى عدة ساعات حتى يجف، مما يعني أنه من الصعب امتصاص الرطوبة والماء.

مسامية متوسطة إنه لامع، ولا يتداخل مع الشعر كثيرًا، ولا يستغرق وقتًا طويلاً حتى يجف، ويحتفظ بالرطوبة لفترة زمنية مناسبة.

المسامية العالية حيث تكون مسام الشعر بعيدة عن بعضها البعض، وتمتص الزيوت والرطوبة بسرعة، لكنها تفقد لفترة قصيرة، وهذا يجعل الشعر باهتًا ومتطايرًا.

كيف أعرف مسامية شعري المجعد

الشعر المجعد هو شعر مجعد غير مستقيم ومسامية منخفضة.

الشعر المجعد جاف.

لا يتأثر بالحرارة أو الجفاف أو البرودة.

يتعرض للتشقق والتشقق.

يظهر على هيئة الحرف S أو الحرف Z.

كيفية العناية بالشعر المجعد

وإليك بعض النصائح للعناية بالشعر المجعد كما يلي

استخدم أمشاط واسعة الأسنان.

مشطي الشعر من الأسفل إلى الأعلى لفك تشابكه.

استخدمي الكريمات والزيوت المرطبة للشعر.

تقليم أطراف الشعر كل شهر أو شهرين لتجنب التقصف.

الالتزام بغسل الشعر بالبلسم.

اختبارات مسامية الشعر

يمكن تجربة عدة اختبارات لتحديد نوع مسامية الشعر، بما في ذلك ما يلي

اختبار الطفو توضع خيوط من الشعر النظيف في وعاء به ماء بدرجة حرارة الغرفة، وتنتظر من دقيقتين إلى أربع دقائق. الشعر متوسط ​​أو طبيعي، وإذا كان الشعر يطفو على السطح، فهذا يعني أن مسامية الشعر منخفضة.

اختبار الانزلاق يتم وضع خصلة من الشعر بين السبابة والإبهام، ثم يتم تحريكها من الحافة نحو الداخل. إذا كان الشعر يحتوي على نتوءات، فهو ذو مسامية عالية، ولكن إذا كان ناعمًا، فإن مساميته منخفضة، وإذا كان طبيعيًا، فهو ذو مسامية متوسطة.

اختبار الرائحة يمكن للشخص معرفة مسامية شعره من خلال اختبار الرائحة، حيث يجلس في مكان له رائحة نفاذة مثل محل العطور لفترة طويلة، وبعد مغادرة المكان إذا لاحظت أن الرائحة عالق في الشعر بشكل كبير فهذا يعني أن مسامية الشعر عالية ولكن إذا كانت الرائحة خفيفة فهذا يعني أن مساميته متوسطة وإذا كان بدون رائحة فهذا يعني أن مساميته منخفضة.

اختبار اللمعان عادةً ما يكون للشعر شديد اللمعان مسامية منخفضة، والشعر الباهت جدًا له مسامية عالية، والشعر الطبيعي ذو المسامية يكون لامعًا بدرجة معتدلة.

اختبار زجاجة الرذاذ يتم رش قطرات من الماء على الشعر. إذا بقيت القطرات على شكل خرزات على سطح الشعر، تكون مساميتها منخفضة. إذا تم امتصاصه بسرعة، فهذا يعني أن مساميته عالية، وإذا تم امتصاصه ببطء، فهذا يعني أن مسامية الشعر متوسطة.

اختبار فك التشابك إذا كان الشعر متشابكًا بسهولة ويصعب فك تشابكه، فهذا يعني أنه يتمتع بمسامية عالية، وإذا كان سهل التصفيف، فإن مساميته منخفضة، والشعر الطبيعي ذو مسامية متوسطة.

اختبار تجفيف الشعر عندما نبلل الشعر بالماء ونلاحظ وقت تجفيفه، إذا كان يجف بسرعة، يكون له مسامية عالية، وإذا كان يجف ببطء شديد، فإن مساميته منخفضة، وإذا استغرق وقتًا عاديًا، فهو لديه مسامية متوسطة.

اختبار المنتجات إذا كان الشعر يمتص المنتجات بسرعة كبيرة، تكون مساميته عالية، أما إذا بقيت المنتجات على الشعر لفترة طويلة، فإن مساميته منخفضة، ومسامية الشعر طبيعية إذا تم امتصاص المنتجات ببطء .

اختبار البروتين الشعر ذو المسامية العالية يقبل العلاج بالبروتين بسرعة، على عكس الشعر ذو المسامية المنخفضة والشعر ذو المسامية المتوسطة، ويستجيب للعلاج بالبروتين بالتوازي.

كيفية الحفاظ على رطوبة الشعر

يمكن الحفاظ على رطوبة الشعر بناءً على طبيعة مساميته وفقًا لما يلي

شعر منخفض المسامية استخدمي زيوت الترطيب مثل زيت جوز الهند وزيت الأرجان المغربي وزيت الجوجوبا. ضعي البلسم على الشعر وهو مبلل مع تخفيفه بالماء. استخدمي الشامبو على الشعر مرة في الأسبوع. ضعي وصفات على الشعر مثل الموز والأفوكادو وزيت الزيتون مرة كل أسبوعين.

شعر متوسط ​​المسامية عدم استخدام العلاجات الكيماوية بكثرة، حتى وإن كان يستجيب لها بشكل جيد.

شعر ذو مسامية عالية استخدمي بلسم للشعر بعد الاستحمام تدليك فروة الرأس بزيت الزيتون أو الجوجوبا أو جوز الهند أو زيت الأفوكادو. لا تستخدمي الأمصال ومثبتات الشعر وأجهزة تصفيف الشعر.



كيف اعرف مسامية شعري الكيرلي ، لقد اصبح في حياتنا من الضروري قيامنا بمعرفة مسامية الشعر الخاص بنا ، وذلك لنستطيع من العناية به عبر استخدام الكريمات والزيوت التي تناسبه ، ويعتبر أن مسامية الشعر قد تتغير من فترة الى أخرى ، ويرجع ذلك حسب كيفية العناية بالشعر والمواد التي يتعرض لها .