كيف اعرف مسامية شعري ، يعتبر ذلك من السؤال التي تشغل أذهان الكثير من الأشخاص وخاصة النساء ممن تهتم بشكل كثير للحفاظ على مسمات الشعر ، والتعرف على نوع مسامية الشعر المسؤولة عن امتصاص الرطوبة وبالتالي الحفاظ على الشعر ذا رونقاً وجمالاً ناعمًا ولامعًا وصولاً الى تحقيق النتيجة المرجوة ، سنوضح لكم أنواع مسميات الشعر ، و كيف اعرف مسامية شعري ، تابعوا معنا .

ما هي مسامية الشعر

هناك مستويات مختلفة من مسامية الشعر، تتراوح بين المسامية المنخفضة والمتوسطة والعالية، وتتمثل وظيفة هذه المسامية في تحديد مدى امتصاص الشعر للرطوبة والوقت الذي يستغرقه الاحتفاظ بها.

أنواع مسامية الشعر

بعد أن نعرف تعريف مسامية الشعر، سنلقي الضوء على الأنواع التالية من مسامية الشعر، والتي تنقسم إلى 3 أقسام

منخفض يعتبر الشعر ذو المسامية المنخفضة أكثر صحة وأقوى ويتطلب صيانة أقل. يستغرق هذا النوع من الشعر وقتًا أطول حتى يجف.

متوسط المسامية المتوسطة متشابكة، والشعر لامع ولا يستغرق وقتًا طويلاً حتى يجف.

مرتفع المسامية العالية للشعر متباعدة للغاية، مما يجعل الشعر ضعيفًا وباهتًا، لذلك يحتاج إلى العناية به طوال الوقت.

كيف اعرف مسامية شعري

بعد أن تعرفنا على أنواع مسامية الشعر، سنلقي الضوء على أكثر اختبارات مسامية الشعر شيوعًا وأسهلها، ومن أبرزها ما يلي

اختبار الطفو

يعد اختبار الطفو من أشهر الاختبارات التي يمكن من خلالها التعرف على مسامية الشعر بسهولة. فيما يلي الخطوات اللازمة لتطبيقه

أحضر كوبًا من الماء ثم ابدأ بخصلات الشعر، وتأكد من أن الماء في درجة حرارة الغرفة وتأكد من نظافة خصلة الشعر.

اتركي خصلات الشعر في الماء لمدة 5 دقائق.

نتيجة اختبار الطفو

اقرأ نتيجة اختبار الطفو بالتفصيل أدناه

الخصلة على سطح الماء

إذا ظل شعرك يطفو على سطح الماء، فهذا يعني أن مسامية الشعر منخفضة، ويمكنك استنتاج الآتي

يستغرق الشعر وقتًا طويلاً حتى يجف.

لا تستطيع جدائل الشعر امتصاص الماء بسهولة لأن المسام قريبة من بعضها.

عند استخدام الزيوت الطبيعية المخصصة للشعر، فإنها تظل عالقة على سطح الشعر ولن تتعمق في الخيوط.

خصلات في وسط الماء

إذا بقيت خصلة شعرك في منتصف كوب الماء، فهذا يعني أن مسامية الشعر متوسطة، وهذا يعني ما يلي

يمكنك تمشيط خيوط الشعر بسهولة لأنها دهنية ولا تتجعد بسهولة.

يمتص الشعر الماء بسهولة لأن مسام الشعر متباعدة إلى حد ما.

يمكنك الاستمتاع بشعر صحي وقوي إذا حافظت عليه.

خصلات في قاع الماء

إذا غاصت خصلات الشعر إلى عمق الكوب، فهذا يعني أن مساميتها عالية، مما يدل على ما يلي

يمكن أن تتشابك خيوط الشعر بسهولة.

مهاوي الشعر مفتوحة للغاية مما يساعدها على امتصاص الرطوبة بسرعة أكبر.

يصبح الشعر باهتًا ومجهدًا بعد ساعات قليلة من الاستحمام.

اختبار الانزلاق

يمكنك تطبيق اختبار الانزلاق لتحديد مسامية الشعر عن طريق تحريك الشعر بين السبابة والإبهام من فروة الرأس إلى حافة الشعر، وإليك نتائج الاختبار

إذا شعرت أن خيوط الشعر غير متساوية، فهذا يعني أن مسامية الشعر عالية.

إذا كان شعرك ناعمًا، فهذا يعني أن تقلبات الشعر منخفضة.

إذا كان الشعر طبيعيًا، سيكون لديك مسامية طبيعية، أي متوسطة المسامية.

اختبار زجاجة الرش

يمكنك تطبيق اختبار زجاجة الرش عن طريق رش القليل من الماء على خصلات الشعر، وبعد ذلك يمكنك ملاحظة ما يلي

إذا تشكلت قطرات الماء على سطح الشعر، فهذا يعني أن مسامية الشعر منخفضة.

إذا كان الشعر يمتص الماء بسرعة فهذا يعني أن مسامية الشعر عالية.

إذا استغرق الماء بعض الوقت حتى يمتصه الشعر، فهذا يعني أن مسامية الشعر طبيعية، أي متوسطة.

اختبار الرائحة

يمكنك تطبيق اختيار الرائحة من خلال الجسم في مكان ذي رائحة نفاذة مثل محلات العطور، وعلى مدى فترة زمنية يمكنك ملاحظة ما يلي

إذا كانت رائحة الشعر عطرة، فهذا يعني أن مسامية الشعر عالية.

إذا لم ينبعث من الشعر أي رائحة، فهذا يعني أن مسامية الشعر منخفضة.

إذا كان الشعر ينبعث منه رائحة خفيفة، فهذا يعني أن الشعر ذو مسامية متوسطة.

اختبار المنتجات

يمكنك استخدام منتجات العناية بالشعر كطريقة سريعة لتحديد مسامية الشعر من خلال مراقبة مدى امتصاص خيوط الشعر لهذه المنتجات على النحو التالي

إذا كان الشعر يمتص المنتجات بسرعة، فهذا يعني أن الشعر يتمتع بمسامية عالية.

إذا بقيت المنتجات على الشعر لفترة أطول، فهذا يعني أن مسامية الشعر منخفضة.

إذا كان الشعر يمتص المنتجات ولكن ببطء، فهذا يعني أن مسامية الشعر طبيعية.

اختبار اللمعان

يمكن ملاحظة لمعان الشعر في تحديد ما يلي

يتميز الشعر ذو المسامية المتوسطة بكون خصلات الشعر شديدة اللمعان.

يميل الشعر ذو المسامية المنخفضة إلى أن يكون لامعًا جدًا.

الشعر ذو المسامية العالية باهت وباهت.

اختبار التشابك

يحدد مدى تشابك الشعر مسامية الشعر من خلال ملاحظة ما يلي

إذا تشابكت خيوط الشعر بسرعة كبيرة ووجدت صعوبة في إزالتها، فهذا يعني أن مسامية الشعر عالية.

إذا كان بإمكانك إزالة التشابك بسهولة وتصفيف الشعر، فهذا يعني أن الشعر منخفض المسامية.

إذا كان الشعر طبيعياً، فهذا يعني أن مسامية الشعر متوسطة.

اختبار الخيط

هذا الاختبار من أسهل وأفضل أنواع الاختبارات، ومتطلباته بسيطة. كل ما تحتاجه هو إحضار خيط خياطة ثم البدء في مقارنة قطرة بشعر واحد. إذا لاحظت أنهما بنفس الطول، فهذا يعني أن مسامية الشعر متوسطة، أما إذا كان الخيط أكثر كثافة من الشعر، فهذا يعني أن مسامية الشعر منخفضة.

كيفية الحفاظ على رطوبة الشعر

فيما يلي سنتعرف على كيفية الاحتفاظ برطوبة الشعر لأطول فترة ممكنة بحسب طبيعة بصيلات الشعر، وذلك على النحو التالي

انخفاض مسامية الشعر

إذا كان شعرك منخفض المسامية، فعليك اتباع النصائح التالية لإبقائه لامعًا وصحيًا دائمًا

استخدام منتجات ترطيب طبيعية مثل (زيت جوز الهند – زيت أركان) وذلك بتدليك فروة الرأس بالزيوت مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

تجنبي استخدام منتجات العناية بالشعر الغنية بالبروتينات.

يعد قناع الأفوكادو وزيت جوز الهند من أفضل الأقنعة الطبيعية المناسبة للشعر منخفض المسامية.

يفضل استخدام الشامبو مرة واحدة عند الاستخدام ويفضل استخدام البلسم مع التخفيف بالماء حتى يصبح سهل الامتصاص في الشعر.

شعر متوسط ​​المسام

يمكن أن يمتص الشعر ذو المسامية المتوسطة كمية جيدة من الرطوبة ويمكن أن يستجيب لكمية مناسبة من منتجات التصفيف الكيميائي. فيما يلي الطرق المناسبة للعناية بهذا النوع من المسامية

استخدمي البلسم بعد غسل الشعر جيداً بالشامبو حتى يبلل الشعر لأطول فترة ممكنة.

يفضل تدليك فروة الرأس بالزيوت الطبيعية بانتظام للتأكد من وصول الغذاء الصحيح إلى الشعر.

تجنب استخدام أجهزة تصفيف الشعر ومثبتات الشعر باستمرار.

شعر ذو مسامية عالية

الشعر ذو المسامية العالية يمتص الرطوبة بسرعة كبيرة ولديه القدرة على الاحتفاظ بها، ويميل الشعر إلى التطاير. فيما يلي طرق العناية به

اغسل الشعر بانتظام مرتين في الأسبوع على الأقل.

استخدام البيض في أقنعة العناية بالشعر لقدرته على حماية الطبقة الخارجية للشعر.

تأكد من استخدام جل الصبار لأنه يساعد في إنشاء حاجز قوي حول خيوط الشعر.

من الأفضل تجنب استخدام المرطبات التي تحتوي على الجلسرين.

استخدم مكيفات خالية من السيليكون.

يفضل استخدام منتجات الترطيب التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين.

كيف اعرف مسامية شعري ، يعد الاهتمام بمسامية الشعر أحد الأمور التي يستوجب الاهتمام بها ومعرفة طبيعتها لاختيار الكريمات والزيوت المناسبة وصولاً الى النتائج المرجوة من شعر ذا جمالاً ورونقاً ، وتعرفنا على أشهر الاختبارات لتحديد مسامية الشعر وكيفية العناية به .