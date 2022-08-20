كيف اعرف من يراقبني في الفيس بوك ، قد يأتي سؤال على اذهان الكثير من الأشخاص من مستخدمين منصة الفيس بوك الخاصىة بالتواصل الاجتماعي بالبحث عبر الطريق التي تمكنهم من معرفة الشخص الذي يراقب الصفحات الخاصة بهم ، حيث يرغب العديد من مستخدمي Facebook في معرفة من يصل إلى ملفنا الشخصي على Facebook ويطلع عليه ، تابعوا معنا للتعرف على ذلك عبر الخطوات في التالي .

كيف اعرف من يشاهدني على الفيس بوك

لا توجد وسيلة على Facebook لمعرفة من يراقب حساب المستخدم، وعلى الرغم من وجود العديد من المواقع التي تدعي تقديم ميزة عرض من يراقب حساب المستخدم على Facebook، فإن كل هذه المواقع هي مواقع احتيالية، وما هي البرامج باستثناء برامج الخدم من أجل الحصول على أرباح، حيث من المعروف أنه لا توجد أي من هذه الميزات على Facebook، ولا يمكن لأحد الوصول إليها بالفعل.

هل يمكنني معرفة من يراقب حساب Facebook

لا يمكن معرفة من يراقب حسابنا على Facebook، لأن Meta لا يسمح بالوصول إلى مثل هذه الأمور وفقًا لما ورد في شروط الخصوصية والاستخدام الخاصة بتطبيق Facebook. أما المواقع والتطبيقات التي تتحدث عن توفير مثل هذه الميزات فهي مواقع هدفها الاحتيال على المستخدم وفي كثير من الأحيان يكون الهدف الأساسي سرقة حساب المستخدم على فيسبوك، لذلك ينصح بالابتعاد عن مثل هذه المواقع و حافظ على أمان كلمات المرور.

يزور معظم الأشخاص ملفك الشخصي على Facebook

من خلال الإجابة على سؤال كيف أعرف من يشاهدني على Facebook، يجب أن نتحدث عن طريقة تحديد الأشخاص الأكثر زيارة على حساب Facebook الخاص بنا، حيث أن هذه الحيلة هي خدعة بسيطة يمكن أن تعمل مع الأشخاص الموجودين في قائمة الأصدقاء الخاصة، والتي يمكن تطبيقها باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى Facebook على الهاتف المحمول.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المستخدم.

انقر على الأسطر الثلاثة لعرض القائمة.

قم بتسجيل الدخول إلى خيار الأصدقاء من بين الخيارات المتاحة.

يتم عرض الأصدقاء الأكثر تفاعلًا في بداية قائمة أصدقاء المستخدم وهم الأصدقاء الأكثر زيارة في ملفنا الشخصي على Facebook.

كيف أعرف من يراقبني على Messenger

بعد الحديث عن كيفية معرفة من يشاهدني على Facebook، يجب أن ننتقل لشرح كيفية تحديد من يشاهدني على Messenger على النحو التالي

يجب أن تدخل محادثة الشخص الذي نشك في أنه يراقبنا على Messenger.

لابد أننا تحدثنا إلى الشخص مرة واحدة على الأقل.

إذا دخل شخص ما في محادثتنا من أجل مراقبة حسابنا على Messenger، فستظهر أيقونة صورته الشخصية في أسفل المحادثة.

إذا لم يكن الشخص موجودًا في محادثتنا، فلن تظهر أيقونة صورة الملف الشخصي للمستخدم.

اكتشف من يراقبني على Facebook

لا يوجد برنامج يسمح للمستخدم برؤية المستخدمين الذين يراقبون حساب المستخدم على الفيسبوك مباشرة، هذه البرامج هي مجرد برامج للاحتيال على المستخدم، ولكن هناك برنامج “كيف تعرف من يراقبك على الفيسبوك” للهواتف التي تعمل بنظام التشغيل Android والتي يمكن الحصول عليها من خلال الرابط المباشر “”، حيث يقدم البرنامج مجموعة من الأساليب والأجوبة حول كيفية معرفة من يشاهدني على Facebook بسهولة، وهو متوفر فقط لهواتف Android.

تطبيق لمعرفة من زار ملفك الشخصي على الفيس بوك من غير الاصدقاء

في الواقع، لا توجد تطبيقات على iPhone أو Android أو حتى الكمبيوتر، حيث تمنع Meta المستخدمين من مشاهدة مثل هذه الأمور وفقًا لمعايير الاستخدام والخصوصية، ويجب التنبه إلى أهمية الحذر من تسجيل الدخول إلى مثل هذه البرامج التي الادعاء بتقديم خدمات المعرفة. أيًا كان من يتجسس على حسابنا على Facebook، فإن الهدف من هذه البرامج هو الحصول على كلمة مرور المستخدم وحسابه على Facebook، حتى يتمكنوا من الوصول إلى معلومات المستخدم.

كيف اعرف من يراقبني في الفيس بوك ، تعتبر منصة التواصل الاجتماعي الفيس بوك هي المنصات الأكثر انتشاراً حول العالم وأولهم ، وكما اوضحنا في السابق ان ميزةمعرفة الشخص الذي يراقبني هي ميزة وهمية ولم توجد على منصة الفيس بوك أبداً .