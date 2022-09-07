كيف اعرف مواصفات لابتوبي كاملة بدون برامج ، دائماً ما يثير الاهتمام من قبل حاملين أجهزة اللابتوب الخاص بهم بالبحث عن المواصفات والمميزات التي يحتويها ، ويأتي ذلك نظراً للتقدم وقوة البرامج والألعاب والتي تحتاج الى مواصفات عالية وقوية لمواكبة التطورات ، وهي من الأمور التي يجب على كل مستخدم لابتوب أن يعرفها، حيث يرغب الكثير من الناس في معرفة المواصفات الحقيقية للجهاز قبل شرائه، تابعوا معنا .

كيف أعرف المواصفات الكاملة للكمبيوتر المحمول الخاص بي بدون برامج

لا يحتاج المستخدم إلى أي نوع من البرامج من أجل الحصول على مواصفات جهازه، حيث يمكن من خلال المعلومات التي يوفرها النظام الوصول إلى جميع المواصفات المتعلقة بكرة الشاشة وذاكرة الوصول العشوائي ونوع المعالج والعديد من مواصفات أخرى.

كيف اعرف مواصفات اللاب توب ويندوز 10

يتم تحديد مواصفات الكمبيوتر المحمول الذي يعمل بنظام Windows 10 باتباع الخطوات التالية

انقر فوق خيار ابدأ في الزاوية السفلية من الشاشة.

أدخل نافذة الإعدادات.

انقر فوق خيارات النظام.

انتقل إلى قسم “حول”.

يتم عرض جميع مواصفات الكمبيوتر المحمول في قسم مواصفات الجهاز.

كيف تعرف مواصفات الكمبيوتر المحمول Windows 7

للتحقق من مواصفات اللاب توب الذي يدعم نظام التشغيل ويندوز 7 باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى سطح المكتب.

انقر بزر الماوس الأيمن على جهاز الكمبيوتر.

اختر الخصائص من القائمة المنسدلة.

يتم عرض مواصفات الجهاز في قسم مواصفات الجهاز.

تعرف على مواصفات الكمبيوتر المحمول الذي يعمل بنظام Windows 11

في الأجهزة التي تعمل بنظام Windows 11، يمكنك التعرف على مواصفات أي كمبيوتر محمول باتباع الخطوات التالية

انقر فوق شعار Windows من الشريط السفلي.

انقر فوق خيار الإعدادات.

من بين الخيارات المتاحة، انتقل إلى قسم النظام.

افتح نظرة عامة على الجهاز من خلال النقر على خيار حول.

في قسم مواصفات الجهاز نجد مواصفات الجهاز.

اكتشف مواصفات الجهاز من التشغيل

ومن اجابات سؤال كيف اعرف المواصفات الكاملة للكمبيوتر المحمول الخاص بي بدون برامج تشغيل يستخدم لهذا كالتالي

انتقل إلى سطح المكتب على الكمبيوتر المحمول.

اضغط على Win + R معًا للتشغيل.

اكتب الأمر “msinfo32” في الحقل الفارغ في نافذة التشغيل.

النقر فوق موافق لتنفيذه.

يتم عرض جميع مواصفات الجهاز للمستخدم في صفحة ملخص النظام.

كيف تعرف مواصفات الحاسب و كارت الجرافيكس

كيفية معرفة المواصفات الكاملة للكمبيوتر المحمول الخاص بي بدون برامج، بالإضافة إلى مواصفات بطاقة الرسوميات، يمكن شرحها باتباع الخطوات التالية

انقر فوق زر البداية في الزاوية السفلية من الشاشة.

انقر فوق خيار البحث.

أدخل مصطلح البحث “DxDiag” في حقل البحث.

افتح DxDiag وانتظر بعض الوقت.

يتم عرض جميع مواصفات الكمبيوتر المحمول الخاص بنا بالكامل في نافذة البرنامج المعروضة.

لعرض معلومات بطاقة الرسومات المدمجة، انتقل إلى قسم العرض.

يمكن العثور على المعلومات الموجودة على بطاقة الرسومات المنفصلة، إذا كانت متوفرة، عن طريق الدخول إلى قسم Render.

كيف تعرف مواصفات لاب توب اتش بي

يمكنك معرفة مواصفات لاب توب hp باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى سطح المكتب.

انقر فوق الزر Win والزر R في نفس الوقت.

تظهر نافذة الجري في زاوية الشاشة.

يتم إدخال الأمر “DxDiag”.

النقر فوق “موافق” من أجل تنفيذ الأمر وتشغيل البرنامج.

يعرض جميع المعلومات حول الكمبيوتر المحمول من HP.

تعرف على مواصفات الجهاز من cmd

ومن الطرق التي توفر إجابة لسؤال كيفية معرفة المواصفات الكاملة للكمبيوتر المحمول الخاص بي بدون برامج هو استخدام موجه الأوامر، وهذا ممكن على النحو التالي

انقر فوق علامة البحث في شريط المهام.

اكتب cmd لعرض موجه الأوامر.

قم بتشغيل البرنامج كمسؤول.

اكتب الأمر لعرض معلومات الجهاز، وهو كالتالي systeminfo

انقر فوق الزر Enter لتنفيذ الأمر.

يتم عرض جميع المعلومات المتعلقة بالجهاز.

كيف تعرف ذاكرة الوصول العشوائي للكمبيوتر المحمول

لمعرفة مقدار ذاكرة الوصول العشوائي في جهاز كمبيوتر محمول أو كمبيوتر، اتبع الخطوات التالية

انقر على زر البداية في زاوية الشاشة.

أدخل الإعدادات من خلال النقر على رمز الترس.

أدخل خيار النظام.

انتقل إلى قسم “حول” القائمة الجانبية للأسف.

يتم عرض سعة ذاكرة الوصول العشوائي المتاحة على الجهاز.

كيف اعرف مواصفات لابتوبي كاملة بدون برامج ، تعتبر اجهزة اللابتوب من الاجهزة التي باتت منتشرة بشكل واسع حول العالم و اصبح هنالك جزء كبير من طلبة الجامعات بحوزته اللابتوبات ، كما وهنالك الكثير من التخصصات المتعلقة بالتكنولوجيا والتي تحتاج الى وجود تلك الأجهزة .