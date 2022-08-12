كيف اعرف ميولي في الحياة الاجتماعية ، هنالك الكثير من الأشخاص الذي لا يتمكنوا من تحديد الميول الاجتماعية الخاصة بهم بدقة كونهم غير قادرين على فهم أنفسهم بشكل صحيح، بحيث يمكن لكل فرد الوقوف على جميع أنواع الشخصيات في المجتمع نظرًا لأن ميول الشخص في الحياة الاجتماعية عادة ما ترتبط ارتباطًا وثيقًا بشخصيته، ومن ثم تحديد الشخصية هو الأقرب إلى ميوله ، تابعوا معنا .

أنواع الشخصيات في المجتمع

في البداية وقبل أن نشرح كيف يمكن للفرد أن يعرف ميوله في الحياة الاجتماعية، يجب أن نوضح أنواع الشخصيات في المجتمع ؛ نظرًا لأن ميول الشخص في الحياة الاجتماعية يرتبط بشخصيته، يمكننا تلخيص أنواع الشخصيات في المجتمع على النحو التالي

شخصية نرجسية

تتميز هذه الشخصية بالسمات التالية

عادة شخص أناني.

أنت ترى الأشياء فقط من وجهة نظرك الشخصية.

عادة ما يتميز أصحابها بالذكاء.

نادرًا ما يكون الأشخاص الذين يتمتعون بهذه الشخصية مخلصين.

في أغلب الأحيان، يفضل أصحاب هذه الشخصية الوظائف السيادية.

الأشخاص الذين يتمتعون بهذه الشخصية لديهم العديد من المعارف وعدد قليل من الأصدقاء.

يجد أصحاب هذه الشخصية أنفسهم مبررين في كل ما يفعلونه.

الشخصية الانطوائية

تتميز هذه الشخصية بالسمات التالية

الخجل الشديد.

عادة ما يكون لدى المالكين خوف مرضي من الرفض.

عادة ما يكون أصحابها فاشلين اجتماعيين.

يفضل أصحاب هذه الشخصية القراءة ولديهم خيال واسع جدًا.

إنهم ليسوا جريئين اجتماعيًا، لكنهم قد يكونون مندفعين في بعض الأمور التي لا تتطلب التفاعل مع الآخرين.

شخصيات حالمة ورومانسية.

أصحاب هذه الشخصية يتميزون بالولاء.

هم عادة أشخاص حساسون، وتجدر الإشارة إلى أن الحساسية تختلف عن رقة القلب. الحساسية تعني الحساسية السريعة للأحداث، وسهولة تكوين المشاعر تجاهها، مما قد يتسبب في ارتكاب الإنسان لأفعال شريرة، بينما حنان القلب هو شعور في الإنسان يجعله غير قادر على إيذاء من حوله على الإطلاق.

يمكن لأصحاب هذا النوع من الشخصية شغل جميع المناصب الممكنة، حتى المناصب القيادية.

الشخصية الاجتماعية

تتميز هذه الشخصية بالسمات التالية

عادة ما يكون لديهم العديد من المعارف والأصدقاء.

المتعة القصوى والذكاء الفطري.

الملاك لا يخافون من الرفض ولديهم القدرة على التعامل معه.

عادة يمكن للمالكين الوصول إلى الوظائف العالية والمرموقة بسهولة.

أصحاب جريئة بشكل عام.

قد يكون أصحابها حساسين أو طيبين أو أشرار، وهذا لا علاقة له بشخصيتهم الاجتماعية.

في أغلب الأحيان، يفضل أصحاب هذا النوع من الشخصية الأنشطة الجماعية التي تسمح بالتواصل مع عدد كبير من الأشخاص.

عادةً ما يتميّز الأشخاص ذوو هذا النوع من الشخصية بذكائهم ونادرًا ما يكونون قادرين على تكوين آراء صحيحة وشاملة لمن حولهم.

شخصية متهورة

تتميز هذه الشخصية بالسمات التالية

الحساسية المفرطة لجميع الأحداث.

تحكيم العواطف قبل العقل في اتخاذ القرارات.

القدرة على فهم مشاعر الآخرين والتواصل معهم نفسياً.

اجتماعي للغاية وأحب الارتباط بالآخرين.

كره الحياة الروتينية والنفور من القيود الوظيفية.

عادة ما يكون مالكو هذه الشخصية غير منظمين.

عادة ما يتميّز مالكو هذه الشخصية بذكائهم السريع وذكائهم الشديد الذي يقودهم إلى الثقة المفرطة.

كيف أعرف ميولي في الحياة الاجتماعية

يرغب الكثير من الناس في معرفة الطريقة التي يمكنهم من خلالها معرفة الإجابة على سؤال كيف أعرف ميولي في الحياة الاجتماعية، بحيث يكونون أكثر تصالحًا مع أنفسهم وأكثر قدرة على السيطرة عليها، لذلك سنشرح الخطوات الصحيحة لفهم الذات على النحو التالي

حدد الأشياء الثمينة في الحياة

تحديد الأشياء الأكثر قيمة يعني أن يمسك الشخص بالقلم والورقة ويكتب الأشياء الأكثر قيمة في حياته. أثمن الأشياء في الحياة هي الأشياء التي يشعر بها الشخص أنه لم يكن ليتمكن من العيش بدونها. على سبيل المثال، قد يختار شخص ما الأصدقاء، بينما قد يختار الآخرون العائلة والفريق. ثالثًا، قد يختار النفوذ، وما إلى ذلك.

حدد الأشياء الأكثر إثارة للاهتمام في الحياة

وهذا يعني أن الشخص يحدد الأشياء التي يستمتع بها أكثر، وهذا الاختبار مهم جدًا لأنه سيكشف عن أدق الأسرار النفسية للشخص، على سبيل المثال، قد يجيب بعض الأشخاص الذين لديهم قلب رقيق على سبيل المثال ساعد الآخرين، بينما بعض الأشخاص الذين يستمتعون بالسادية على سبيل المثال، قد تكون إجابتهم هي رؤية الخوف منهم في عيون الآخرين وهكذا.

تعرف على الأشياء الضارة في الحياة

يجب على الإنسان أن يحدد الأشياء التي تضر به في الحياة ؛ لأن هذا سيسهم في تحديد طبيعة شخصيته، فمثلاً سيختار بعض الناس الفساد، والبعض الآخر ممن لديهم شخصيات مادية سيختارون الفقر، والأشخاص ذوو الطبيعة الرومانسية قد يختارون عدم الولاء، أو الخيانة، أو غيرهم، وهكذا. على.

ضع قائمة بالإنجازات

يجب على الشخص أن يضع قائمة بإنجازاته في الحياة ؛ لأن هذا سيوضح ما إذا كان شخصًا أنانيًا تركز إنجازاته على نفسه أم أنه شخص طيب القلب ومتعاون يحاول مساعدة الآخرين، وهذا يعتبر هدفًا له في الحياة، فإن إنجازات الشخص ستساعده كثيرًا في الوقوف على هذه النقطة بوضوح.

قم بتقييم نتيجة كل ما سبق

بعد أن ينتهي الشخص من القيام بجميع الأشياء التي سبق ذكرها، يجب عليه تقييم جميع مخرجاتها، حتى يتمكن من خلال هذا التقييم من استخلاص الملامح الأولية لشخصيته، ومن ثم مقارنة نتيجة التقييم بأنواع الشخصيات التي تمت. ذكره ليتمكن من الوقوف على شخصيته.

ماذا يعني أن الناس عادة ما يقفون في منطقة رمادية

الجملة المذكورة أعلاه تعني أن الشخص عادة ليس جيدًا تمامًا ولا شريرًا تمامًا. لا يستطيع البشر عمومًا التنبؤ بسلوكهم لأنهم يتطورون طوال الوقت وفقًا للتغير في مشاعرهم وخبراتهم. لذلك فإن قلب الإنسان ليس أبيض نقيًا ولا أسودًا تمامًا، بل لونه رمادي، فلا داعي للحكم على شخص من سلوك أخرق قام به ما دام لم يضره أمامه، لأن هذا قد يتغير الشخص مع مرور الوقت.

كيفية تحديد الميول المهنية

يمكن تحديد الميول المهنية من خلال القيام بما يلي

التعرف على كل مهنة والتدريب عليها ليوم واحد.

قم بتقييم المهن التي كانت أسهل على الشخص وشعرت بالراحة النفسية أثناء ممارستها.

إجراء اختبارات التوجيه المهني.

تعرفنا عبر السطور السابقة على كيف اعرف ميولي في الحياة الاجتماعية ، وذلك حتى يتمكن جميع الأشخاص الذين يرغبون في استكشاف أنفسهم ومعرفة المزيد من المعلومات عن أنفسهم من تحديد الخطوات التي تمكنهم من التواصل مع أنفسهم بشكل أسهل .