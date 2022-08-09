كيف اعرف نتيجة اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، دائماً ما يتم البحث حول ذلك من قبل الطلاب الذين يجاتزون الاختبارات داخل المملكة العربية السعودية حول اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، مما يدفع البعض بالبحث عن النتائج الخاصة بهم والتي تمكنهم من تقدم الخدمة للعاملين في المجال الطبي في جميع التخصصات في المملكة العربية السعودية ، تابعوا معنا .

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية هي إحدى الهيئات الحكومية السعودية المعتمدة من قبل الحكومة السعودية. تأسست الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عام 1992 في مدينة الرياض، حيث تم تأسيسها في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة السعودية لتطوير الجانب الصحي والعمل على تطوير العاملين في المهن الصحية في جميع المجالات. في مختلف الدرجات العلمية والتخصصات التي يشغلونها والتي تشمل فنيين وأطباء وممارسين صحيين وصيادلة، تسعى الهيئة إلى توظيف أفضل الوسائل الطبية والعلمية والتكنولوجية في المجال الطبي.

كيف اعرف نتيجة امتحان الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

عملت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على توظيف الخدمات الإلكترونية التي يمكن استخدامها من خلال موقعها الرسمي، حيث يمكن معرفة النتائج النهائية للاختبارات المهنية التي تقدمها الهيئة من خلال خطوات بسيطة وهي كالتالي

انتقل مباشرة إلى موقع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

اختر الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية.

التوجه إلى خدمات الممارسين.

اضغط على خيار نتائج امتحان رخصة الممارسة المهنية السعودية.

تسجيل رمز الأهلية، وهو الرمز الذي تم فيه حجز الاختبار المجدول.

انقر فوق رمز الوصول، وهو أول أربعة أحرف من اسم عائلتك.

انقر فوق خيار البحث.

انقر فوق خيار نتيجة الاختبار المطلوب.

الاستفسار عن نتيجة امتحان بروميتريك

تتيح الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للعاملين في مختلف المهن الصحية في المملكة العربية السعودية أو الراغبين في العمل الاستفادة من الخدمة للاستعلام عن اختبار بروميتريك وهو أحد الاختبارات المهنية التي تقدمها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. التخصصات الصحية. يمكن الاستعلام عن نتائج اختبار بروميتريك من خلال الخطوات التالية

انتقل مباشرة إلى صفحة نتائج الاختبار “”.

اضغط على خيار نتائج امتحان التصنيف المهني.

تحديد نتائج اختبار بروميتريك.

اضغط على خيار الدخول إلى الخدمة.

اكتب رقم الأهلية.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

انقر فوق خيار البحث.

ستظهر نتيجة الاختبار للمستعلم، حيث يمكن طباعتها أو حفظها.

نتائج امتحانات رخصة الممارسة المهنية السعودية

يتم الاستفسار عن نتائج اختبارات الترخيص المهني للمتقدمين الحاصلين على مؤهلات علمية متخصصة في تخصصات طبية أو تخصصات صحية مختلفة من جامعات سعودية أو أجنبية معترف بها في المملكة من خلال زيارة موقع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والمتابعة الخطوات التالية

انتقل مباشرة إلى موقع الويب الخاص بلجنة التخصصات الصحية “”.

اضغط على خيار الخدمات الإلكترونية.

تحديد خدمات الممارسين الصحيين.

اضغط على نتائج امتحانات رخصة الممارسة المهنية السعودية.

اكتب رمز الأهلية.

أدخل رمز الوصول.

انقر فوق خيار البحث.

رابط لمعرفة نتيجة امتحان الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

يمكنك الاستفسار عن نتائج امتحانات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من خلال زيارة موقع الهيئة الذي يوفر العديد من الخدمات الإلكترونية المهمة التي يحتاجها جميع المهنيين الصحيين والطبيين في مختلف المراكز الصحية والمستشفيات والوحدات الطبية. نتيجة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية معروفة. من خلال زيارة الرابط التالي “”.

وفي الختام تعرفنا على كيف اعرف نتيجة اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، بالإضافة إلى ذلك كيفية الاستفسار عن النتيجة عبر اختبار بروميتريك، كما قمنا بوضع رابط نتائج امتحانات رخصة الممارسة المهنية السعودية.