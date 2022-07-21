كيف اعرف نتيجة التحصيلي من توكلنا 1444 ، في ظل التسائل من قبل الكثير من الطلاب حول التعرف على الموعد والتاريخ الذي يتعلق نتيجة التحصيلي 2022 – 1444 ، وهو من أهم الاختبارات التي يتم اصدارها داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن ذلك الاختبار هو أحد مفاتيح النجاح ، والالتحاق بالجامعات ، حيث يوفر تطبيق توكلنا العديد من الخدمات الإلكترونية للطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية .

ثق بنا التطبيق

تطبيق توكلنا هو تطبيق خاص بمتابعة المواطنين وحالتهم الصحية في المملكة العربية السعودية. تم إطلاقه وتطويره من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “صدايا”، وذلك لدعم الجهود الحكومية لمواجهة فيروس كورونا للحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة، حيث يوفر التطبيق معلومات فورية ومباشرة حول عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، ومن خلاله يمكنك الإبلاغ عن الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا لمساعدة الأفراد في الحصول على المساعدة الطبية اللازمة لأنفسهم أو لغيرهم، والعديد من الخدمات الصحية الأخرى التي يمكنك القيام بها من خلال التطبيق .

كيف أرى نتيجة تحقيق ثقتنا عام 1444

يمكن لأولياء الأمور والطلاب في المملكة العربية السعودية معرفة نتائج إنجازي من كل منصة أو تطبيق توكلنا إلكترونيًا، واتباع الخطوات التالية

الدخول على الموقع الرسمي لمنصة “توكلنا”.

تسجيل الدخول مع أدخل اسم المستخدم. اكتب كلمة المرور.

انقر فوق تسجيل الدخول.

قم بإجراء التحقق المطلوب عبر الهاتف.

انقر على أيقونة “الخدمات”.

اختر خدمات التعليم.

انقر على أيقونة النتائج الأكاديمية.

قم بتنشيط الميزة، وأبلغني عند تحديث النتائج.

كيف أرى نتائج الطلاب من تطبيق توكلنا

كما تتيح منصة توكلنا للطلاب استخراج النتائج من خلال تطبيق توكلنا، على النحو التالي

قم بتحميل تحديث تطبيق توكلنا من خلال روابط التحميل التالية حمل تطبيق “توكلنا” لنظام Android. تطبيق “توكلنا” للايفون. قم بتنزيل تطبيق لأجهزة Huawei “”.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المستخدم.

نفذ خطوات التوثيق.

النقر على أيقونة “الخدمات” من الشريط السفلي للواجهة الرئيسية.

اختر خدمات التعليم.

حدد رمز النتائج الأكاديمية.

انقر فوق “إعلامي عند التحديث” لتلقي إشعارات بعد إصدار نتائج الطلاب.

كيف أرى نتائج قدرات القياس

يمكن الاستعلام عن نتيجة اختبار القدرات المقاسة برقم الهوية الوطنية للمواطن داخل المملكة العربية السعودية باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى موقع “القياس”.

تسجيل الدخول عبر اكتب رقم الهوية أو رقم السجل المدني في الخانة المخصصة لرقم السجل المدني. كلمه السر.

انقر فوق “أنا لست روبوتًا”.

انقر فوق تسجيل الدخول.

يمكنك أيضًا إنشاء حساب جديد من أيقونة “التسجيل الآن”.

انتقل إلى أيقونة الاختبارات، حيث سيعرض ملفك الشخصي جميع الاختبارات الخاصة بحسابك الاختبارات المسجلة. الاختبارات المتاحة للتسجيل. الامتحانات السابقة والملغاة.

اختر الاختبار الذي تريد الاستعلام عنه.

أدخل البيانات المطلوبة

انقر فوق زر البحث.

سترى نتيجة الاختبار.

كيف أرى نتائج مدرستي

يمكن لأولياء الأمور أو الطلاب الاطلاع على نتائج أنفسهم أو عائلاتهم من خلال منصة مدرستي عبر الإنترنت باتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول إلى منصة “مدرستي”.

انقر لتسجيل الدخول باستخدام حساب طالب Microsoft.

أدخل اسم المستخدم لحساب الطالب.

انقر فوق “التالي”، ثم أدخل كلمة المرور.

انقر على أيقونة تسجيل الدخول الزرقاء.

انقر فوق التقويم من القائمة الرئيسية اليمنى.

ابحث عن إشعار النتيجة، ثم اضغط عليه.

انقر فوق مستند النتائج في صف الملفات من الجدول.

عرض شهادة الطالب ومعرفة جميع درجاته.

كيف أرى نتيجتي من حساب نور الرئيسي

يمكن اتباع الخطوات التالية لاستخراج نتائج نظام نور لعام 1444 هـ

تسجيل الدخول إلى نظام “نور”.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب الوالد.

انقر فوق الخيار لإعلام نتيجة الطالب الذي تريد معرفة نتيجته.

اختر فصل دراسي من القائمة المنسدلة.

انقر فوق بحث.

الاطلاع على نتيجة الطالب في حساب ولي الأمر، نظام نور.

كيف أتحقق من درجاتي من حساب نور الخاص بالطالب

يمكن لجميع الطلاب استخراج نتائجهم من خلال منصة نور باتباع الخطوات التالية

الدخول على الموقع الرسمي لنظام نور التعليمي “” مباشرة.

انقر فوق زر نسيت كلمة المرور.

أدخل رقم الهوية في المساحة المتوفرة.

اكتب رمز التحقق في المساحة المتوفرة.

انقر فوق أيقونة التالي.

يتم إعادة تعيين كلمة المرور عبر البريد الإلكتروني للطالب.

انقر على أيقونة نتيجة الطالب.

انقر على أيقونة “بحث”، وستظهر نتيجة الطالب.

سجل في ثقتنا من خلال حساب أبشر

يمكن للمواطنين والمقيمين إنشاء حساب جديد في تطبيق توكلنا من خلال حسابهم الشخصي على منصة أبشر باتباع الخطوات التالية

حمل تطبيق توكلنا.

افتح التطبيق.

اختر اللغة المناسبة.

انقر فوق خيار التسجيل الجديد من الواجهة.

أدخل البيانات المطلوبة رقم الهوية أو رقم الإقامة. أدخل تاريخ الميلاد.

الموافقة على الإقرار.

اضغط على زر التالي.

نفذ عملية التحقق التي طلبها المستخدم.

قم بإنشاء وتأكيد كلمة المرور الجديدة.

انقر فوق {التالي.

حدد مكان الإقامة على الخريطة.

اتبع التعليمات وأجب عن الأسئلة لإكمال التسجيل.

تسجيل الدخول إلى تطبيق توكلنا

يجب تسجيل الدخول إلى تطبيق توكلنا للاستفادة من جميع الخدمات التي يطلقها التطبيق، وخطوات تسجيل الدخول كما يلي

تحميل وفتح تطبيق توكلنا.

انقر فوق تسجيل الدخول.

أدخل معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك، بما في ذلك رقم الهوية أو رقم الإقامة. كلمه السر.

انقر فوق {التالي.

قم بإجراء التحقق المطلوب.

انقر فوق تسجيل الدخول.

طرق التواصل مع تطبيق توكلنا

توفر وزارة الصحة القدرة على التواصل مع المتعاملين من خلال قنوات الاتصال المختلفة، وهي كالتالي

الرقم الموحد يمكنك التواصل مع وزارة الصحة السعودية من خلال رقم الهاتف 8001289999 في حال وجود استفسارات أو شكاوى.

منصة Twitter يمكن للأفراد الكتابة إلى خدمة العملاء من خلال الرسائل أو الرد على التغريدات الموجودة “”.

البريد الإلكتروني يمكنك التواصل مع ممثلي خدمة العملاء لدينا من خلال عنوان البريد الإلكتروني التالي.

رابط الاستفسار عن نتيجة الإنجاز من توكلنا 1444

يأخذنا الرابط التالي إلى “” إلى الصفحة للاستعلام عن نتيجة التحصيل على منصة توكلنا للعام 1444 هـ، حيث يمكنك الوصول إلى هذا الرابط واتباع التعليمات أعلاه لإظهار نتائج الطلاب في اختبار التحصيل.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم على التاريخ وموعد الذي يتح للطلاب معرفة نتيجة الاختبار التحصيلي من توكلنا 1444 ، رابط الاستفسار عن نتيجة الإنجاز من توكلنا 1444 ، و سجل في ثقتنا من خلال حساب أبشر .