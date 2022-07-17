كيف اعرف نقاطي في جداره، لمعرفة طلب التوظيف ولمعرفة الطريقة الحصول على وظائف وخبرات علمية لكافة المواطنين داخل المملكة العربية السعودية وذلك عن طريق جدارة والتي طرحته وزارة الموارد البشرية لمساعدة المواطنين في الحصول على الوظائف المطلوبة، كما ويكثر السؤال من قبل العديد من الناس حول كيف اعرف نقاطي في جداره

ما هو نظام جدارة

قامت المملكة العربية السعودية بعمل منظومة الالكترونية باسم جدارة هي خاصة لوزارة المدنية كما ومكنت التقديم لطلبات التوظيف بشكل الالكتروني حسب خبراتهم ومؤهلاتهم العلمية كما وصل عدد المتقدمين لموقع جدارة حوالي صانين مليون مواطن مسجلين كمستخدمين على نظام جدارة.

كيف أعرف نقاطي في جدارة 1443

يتاح لكل المستخدمين التسجيل في نظام جدارة ومعرفة نقاطهم الخاصة عبر الموقع من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع مسار الخاص بالحساب النقاط

اضغط على حساب نقاط المفاضلة

اختر القطاع المراد حساب نقاطه الخاصة

اضغط على القطاع المختار

قم بملئ كافة البيانات المطلوبة

اكتب تاريخ الانتهاء التقديم

قم بكتابة تاريخ التخرج الخاص بك

اكتب نوع المعدل

ادخل الدرجة التي تحصل عليها لطلب الوظيفة

قم بالضغط على كلمة احسب

كيف أعرف ترتيبي في جدارة

يمكن معرفة ترتيبك الخاص على موقع جدارة من خلال طريقتين:

الدخول على الموقع الخاص بوزارة الخدمة المدنية

الاتصال على وزارة الخدمة المدنية ومن ثم الاستفتاء على الترتيب الخاص بك وفق الرقم السجل المدني.

يعد نظام جداره من الأنظمة الخاصة ل لوزارة المدنية في المملكة العربية السعودية، والتي تساعد كافة المتقدمين من خلال التسجيل في الموقع الخاص بهم، كما وقد تعرفنا على كيف اعرف نقاطي في جداره.