كيف اعرف نوع السكر اللي عندي وكيفية تشخيصه مزمن أم لا ، قد أثار الجدل حول المعلومات التي تتعلق بداء السكر الذي يصيب العديد من الأشخاص حول العالم ، ويرجع ذلك التسائلات الى معرفة مدى التعرض لداء السكري هل هو دائم مزمن أم غير مزمن يحدث نتيجة خلل ما ويتم علاجه ، والغير مزمن يعالج بنظام غذائي صحي ، أم داء السكري المزمن يحتاج إلى علاج مدى الحياة ، تابعوا معنا .

ما هو مرض السكري

يُعرَّف مرض السكري بأنه أحد الأمراض المزمنة التي يعاني منها الفرد إذا كان البنكرياس غير قادر على إنتاج الكمية المناسبة من الأنسولين اللازمة لعمليات الجسم الحيوية، وكذلك عندما يكون الجسم غير قادر على التعامل بالطريقة الصحيحة مع كمية الأنسولين في الجسم، مما يؤدي بشكل طبيعي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم ؛ ومن ثم التأثير السلبي على الأعضاء الداخلية للجسم، وكلما أسرعنا في اكتشاف المرض في مراحله المبكرة، كان ذلك أفضل بكثير.

كيف اعرف نوع السكر لدي

وبطبيعة الحال يمكن للفرد أن يتعرف على نوع مرض السكر الذي يعاني منه من خلال الأعراض التي تظهر عليه، ومن المعروف أن مرض السكري له نوعان رئيسيان والأعراض التي تدل على إصابة كل منهما تختلف، ولكن تجدر الإشارة إلى أنه فقط يمكن للطبيب تحديد نوع مرض السكري وكذلك طريقة العلاج، أما بالنسبة للأعراض فهي كالتالي

أعراض مرض السكري من النوع الأول

أعراض مرض السكري من النوع الأول هي كما يلي

الشعور بالعطش بشكل متكرر.

زيادة عدد مرات التردد على دورات المياه.

الرغبة في تناول المزيد من الطعام بعد تناول الوجبات الرئيسية.

الشعور بالتعب والخمول في كثير من الأحيان.

المعاناة من القيء والغثيان وهذا من الأعراض النادرة.

تفقد الوزن تدريجيًا.

المعاناة من جفاف الفم وقد تخرج منه رائحة كريهة.

اضطراب المزاج الواضح.

التهابات متكررة سواء الجلد أو المهبل أو المسالك البولية.

صعوبة واضحة في التنفس.

أعراض مرض السكري من النوع 2

هناك عدة أعراض توحي بالإصابة بمرض السكري من النوع 2، من أهمها

يساعد فقدان الوزن بشكل ملحوظ وملحوظ في معرفة نوع السكر الذي أتناوله.

الميل لشرب السوائل بشكل غير طبيعي.

ظهور عدوى تسمى عدوى الخميرة.

المعاناة من تنميل في الأطراف مثل القدمين واليدين.

ضبابية العين، أو ما يعرف بالرؤية الضبابية.

عدوى متكررة ومبالغ فيها.

الشعور المستمر بالجوع والرغبة في تناول الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من السكر الأبيض.

لا تلتئم الجروح.

أسباب مرض السكري

بعد تعلم كيفية معرفة نوع مرض السكري الذي أعاني منه من خلال الأعراض، من الضروري تحديد الأسباب التي تجعل الفرد عرضة للمعاناة من هذا المرض، ولا شك في أن الروتين الصحي والأطعمة المفيدة لها دور كبير في تجنب المرض. أما الأسباب فهي كالتالي

أسباب مرض السكري من النوع الأول

تحدث بسبب مهاجمة الخلايا المناعية لخلايا البنكرياس المسؤولة عن إنتاج الأنسولين في الجسم، وهذه الإصابة غير معروفة بدقة حتى الآن، ولكن في الغالب تكون الأسباب كما يلي

كان المريض يعاني من عدوى فيروسية سابقة مثل النكاف.

إصابة المريض ببعض الاختلافات الجينية ؛ ينتج عنه خلل في إفراز الأنسولين في الجسم.

تؤثر الوراثة أيضًا على ما إذا كان هناك تاريخ عائلي لمرض السكري.

إصابة المريض ببعض الأمراض مثل مرض تخزين الحديد أو التليف الكيسي.

أسباب مرض السكري من النوع 2

يصاب الشخص بداء السكري من النوع 2 عندما تصبح خلايا جسمه مقاومة للأنسولين. بالإضافة إلى ذلك، ينتج البنكرياس كميات صغيرة فقط من الأنسولين. مما ينتج عنه انخفاض في حرق السكر في الدم. أما الأسباب الملموسة فهي كالتالي

لا تمارس الرياضة بانتظام.

العادات السيئة مثل التدخين.

وجود فرد في العائلة مصاب بداء السكري من النوع 2.

الاستمرار في تناول بعض الأدوية مثل أدوية الإيدز أو أدوية الصرع.

نظام غذائي غير صحي.

السمنة وزيادة الوزن.

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرض السكري

الأطفال الصغار، أو من هم في مقتبل العمر، هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الأول، وغالبًا ما يصاب الشخص به بشكل مفاجئ وخلال فترة قصيرة، تزداد الحالة سوءًا، وقد يعاني هذا الشخص من نوبات انخفاض أو ارتفاع في الدم مستوى السكر بطريقة ما. متكرر وشديد. أما النوع الثاني من مرض السكري، فيظهر أعراضه على البالغين والأطفال الذين يعانون من السمنة فقط، ولكن أعراض هذا النوع تظهر بعد فترة طويلة والأعراض تدريجية، بالإضافة إلى نوبات انخفاض السكر وارتفاعه. نادرة ونادرة.

كيف يتم تشخيص مرض السكري

بعد التعرف على كيفية معرفة نوع مرض السكري الذي أعاني منه من خلال الأعراض فقط، يُذكر أن هناك العديد من الفحوصات التي يتم اتباعها لتشخيص مرض السكري ومعرفة ما إذا كان سيتم علاجه أم لا، وتتمثل طرق التشخيص في الآتي

تحاليل الدم

حيث يقوم الطبيب بإجراء أكثر من فحص دم لتشخيص مرض السكري سواء من النوع الأول أو النوع الثاني، لتحديد العلاج الذي يناسب كل شخص حسب الحالة التي وصل إليها، ومن هذه الفحوصات ما يلي

فحص عشوائي لمستوى السكر في الدم.

تحقق من مستوى السكر في الدم أثناء الصيام.

اختبارات للكشف عن مرض السكري من البداية

يتم إجراء هذه الاختبارات إذا كان لدى الشخص تاريخ عائلي للإصابة بمرض السكري من النوع 2، أو يعاني من متلازمة التمثيل الغذائي، أو السمنة، أو النساء المصابات بسكري الحمل من قبل. تشمل هذه الاختبارات ما يلي

تحقق من تحمل الجلوكوز في الدم.

فحص مستوى السكر في الدم أثناء الصيام.

اختبارات فحص سكري الحمل

يعتبر هذا الفحص من الفحوصات الروتينية التي يتم إجراؤها أثناء الحمل. يسمى هذا الفحص باختبار تحدي الجلوكوز. يتم إجراؤه بين الأسبوعين الرابع والعشرين والثامن والعشرين. يتم إجراء هذا الاختبار عن طريق تحضير محلول من الماء والسكر. تأخذ المرأة الحامل هذا الحل وتنتظر فترة من الوقت. بعد ساعة يتم إجراء فحص دم لتحديد مستوى تركيز الجلوكوز في الدم. إذا كانت النسبة أعلى من 140 مجم / ديسيلتر، فهذا يشير إلى أن المرأة مصابة بسكري الحمل.

كيف أتجنب الإصابة بمرض السكري

بعد أن أصبح مرض السكري مرض العصر، بدأ الكثيرون في البحث عن كيفية تجنب الإصابة بهذا المرض، لذلك كان من الضروري تقديم بعض النصائح التي تحمي الفرد من الإصابة بالسكري عند الحديث عن كيفية معرفة نوع السكر الذي أعانيه. . هذه النصائح هي كما يلي

تأكد من تناول الأطعمة الصحية.

احسب نسبة البروتينات والدهون والكربوهيدرات في الجسم.

ممارسة التمارين المختلفة والانتظام عليها.

تحقق بانتظام من مستوى السكر في الدم.

الاستمرار في تناول الخضار والفواكه بكميات مناسبة طوال اليوم.

اشرب الماء على الأقل 8 أكواب يوميًا.

استبدل العصائر المحلاة والمشروبات الغازية بالعصائر الطبيعية الخالية من السكر.

كيف اعرف نوع السكر اللي عندي وكيفية تشخيصه مزمن أم لا ، يعد مرض السكري الذي يصيب الشخص من الأمراض العصرية التي تنتشر بين جميع فئات الأشخاص ، ويرجع ذلك الى عدم قدرة جهاز البنكرياس الى الانتاج للكمية المناسبة من الأنسولين والتي يحتاجها الجسم .