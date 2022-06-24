كيفية معرفة نوع بشرتي وكيفية العناية بها أهم خطوة في العناية ببشرتك هي فهم نوع بشرتك وكيف تتكيف مع ظروف موسمية معينة. بشرتك هي أكبر عضو في جسمك، فهي معقدة وذكية مثل القلب والرئتين والكبد والأعضاء الحيوية الأخرى.

يمكن أن يؤدي استخدام المنظفات والعلاجات القاسية للغاية، حتى لو تم التوصية بها للترطيب المفرط، إلى إرسال إشارة إلى بشرتك بأنها تحتاج بالفعل إلى المزيد من الزيت.

على العكس من ذلك، يمكن أن يؤدي استخدام مرطبات كثيفة أو ثقيلة إلى انخفاض إنتاج الزيت الطبيعي، مما يؤدي إلى جفاف الجلد.

سيساعدك قضاء الوقت في التعرف على احتياجات بشرتك المحددة على اختيار الخيارات الصحيحة التي توازن لون البشرة، مما يؤدي إلى بشرة أكثر صحة وإشراقًا.

بشرة كل شخص فريدة من نوعها، ولكن هناك أنواع بشرة شائعة يمكن أن تساعدك على فهم نوع بشرتك. أنواع البشرة الرئيسية الثلاثة هي البشرة الدهنية والعادية / المختلطة والجافة.

كيف أعرف بالضبط نوع بشرتي

فيما يلي طريقتان سهلتان لتحديد نوع بشرتك بدقة في المنزل

كيف اعرف نوع بشرتي

طريقة الوجه العاري

نظفي وجهك جيدًا باستخدام منظف معتدل واتركيه حتى يجف برفق. اتركي البشرة عارية (ولا تضعي أي مرطبات أو أمصال أو علاجات إضافية). بعد 30 دقيقة، تحقق من خديك، وذقنك، وأنفك، وجبينك من أجل اللمعان.

بعد 30 دقيقة أخرى، قم بتقييم ما إذا كانت بشرتك جافة، خاصة إذا كنت تبتسم أو تقوم بتعبيرات وجه أخرى.

إذا شعرت أن بشرتك مشدودة، فمن المحتمل أن تكون بشرتك جافة. إذا كان هناك لمعان مرئي على أنفك وجبهتك، فمن المحتمل أن تكون بشرتك طبيعية.

إذا كان هناك ملمع على وجنتيك بالإضافة إلى جبهتك وأنفك، فمن المرجح أن تكون بشرتك دهنية.

كيف اعرف نوع بشرتي بالمنديل

هذه أسهل طريقة لمعرفة نوع بشرتك. الطريقة أسرع بكثير وغالبًا ما تكون بمثابة تمييز كبير بين أنواع البشرة الدهنية والجافة. لمعرفة نوع الجلد بالمنديل، اتبع الخطوات التالية

مرري منديلًا بلطف على مناطق مختلفة من وجهك.

ارفع المنشفة حتى الضوء لتحديد كمية الزيت المرئية.

إذا التقطت قطعة القماش القليل من الزيت أو لم تلتقط أي زيت، فمن المرجح أن بشرتك جافة.

إذا كانت الأنسجة تحتوي على زيت في منطقة الجبهة والأنف، فإن بشرتك طبيعية / مختلطة.

أخيرًا، إذا كانت المنشفة مشبعة بالزيت، فمن المرجح أن تكون بشرتك دهنية.

كيف اعرف نوع بشرتي للرجال

لمعرفة نوع بشرة الرجل اتبع الخطوات التالية

نغسل الوجه بغسول عن طريق توزيعه جيداً على الوجه.

جففي وجهك بمنشفة قطنية ناعمة.

اتركي الوجه لمدة 30 دقيقة، ثم افحصي الوجه من خلال المرأة.

انتظر 30 دقيقة أخرى، ثم ننظر إلى المرأة ونتعرف على نوع الوجه من خلال النتيجة.

كيف اعرف نوع بشرتي

كيف أعرف نوع بشرتي بالصور كيف أعرف نوع بشرتي بالصور كيف أعرف نوع بشرتي بالصور

أنواع البشرة

الجلد الجاف

قد تشعر بالجلد الجاف مشدودًا طوال اليوم وقد تواجه تقشرًا ملحوظًا. يعود سبب جفاف الجلد إلى حد كبير إلى عوامل وراثية وبيئية مثل نمط الحياة والنظام الغذائي والتغيرات الهرمونية والمناخ.

يعتبر الجفاف أيضًا سببًا رئيسيًا لجفاف الجلد، لذا فإن شرب الكثير من الماء وتجنب مدرات البول مثل الكحول والكافيين يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في مظهر بشرتك وملمسها.

يساعد التقشير اليومي بمكونات لطيفة غير كاشطة على تحفيز تجدد خلايا الجلد دون تجريد البشرة من زيوتها الطبيعية. بدون طبقة إضافية من الجلد الميت، سيتم امتصاص السيروم والعلاجات بسهولة أكبر.

Ce sont ceux qui contiennent de l’acide hyaluronique (souvent répertorié comme hyaluronate de sodium dans les ingrédients), de la glycérine et des actifs marins comme les algues, en raison de leur capacité à attirer l’eau et à la délivrer directement aux cellules من الجلد.

تساعد المرطبات، بما في ذلك زيت السكوالين وزيت الكاميليا، على تنعيم وترطيب بشرتك بشكل متساوٍ وفعال.

البشرة العادية / المختلطة

غالبًا ما يعاني الأشخاص ذوو البشرة العادية / المختلطة من جفاف الخدين، مما يجعل من المهم العثور على مرطب ليس ثقيلًا جدًا ولكنه كافٍ لحبس الرطوبة عند الحاجة.

هم ليسوا عرضة للطفح الجلدي على خدودهم ويميلون إلى أن يكون لديهم منطقة T جيدة الترطيب. التقشير اللطيف اليومي مهم أيضًا للحفاظ على منطقة T وعظام الوجنتين متوازنة.

تمتص المرطبات ذات الملمس الشبيه بالهلام بشكل أسرع ويقل احتمال تسببها في ظهور البثور. ابدأ بكمية صغيرة وزدها حسب الحاجة لتجنب ترطيب الجلد وضغطه.

بشرة دهنية

يمكن أن يؤدي الزيت الزائد في كثير من الأحيان إلى انسداد وانسداد المسام. لكن الخبر السار هو أن البشرة الدهنية تبدو أصغر سناً وأكثر مرونة لأنها تحتوي على رطوبة طبيعية أكثر وأقل عرضة للتجاعيد.

المقشر الجسدي اللطيف (الذي لا يستخدم المواد الكاشطة مثل المكسرات أو البذور التي يمكن أن تسبب تمزقات صغيرة في الأدمة) مفيد أيضًا لتحقيق التوازن بين لون بشرتك وملمسها.

البشرة الدهنية معرضة أيضًا لـ PIH (فرط تصبغ ما بعد الالتهاب)، وهي حالة تترك بقعًا داكنة على الجلد بعد شفاء الطفح الجلدي.

سيساعد التقشير أيضًا على تفتيح تلك البقع الداكنة عن طريق تلميع الطبقات العليا من الجلد والكشف عن خلايا جديدة. يجب على أولئك الذين يعانون من حب الشباب المعتدل إلى الشديد التفكير في استخدام مقشر يحتوي على مكونات مضادة للبكتيريا لتسريع الشفاء ومنع الشوائب في المستقبل.

ملاحظة خاصة للبشرة الحساسة

قد يكون التعامل مع البشرة الحساسة أمرًا صعبًا، حيث يستغرق الأمر الكثير من الوقت والجهد لتحديد المكونات التي تسبب الالتهاب والتهيج. لتسهيل هذه العملية، أدخل فقط صيغة أو منتجًا واحدًا جديدًا في كل مرة.

تنطبق هذه القاعدة على كل من العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل. يعد اختبار الرقعة بتركيبة جديدة على الجزء الداخلي من الساعد طريقة رائعة لتقليل ردود الفعل المحتملة على الوجه.

إذا لم تظهر على بشرتك أي علامات احتراق، ضعي التركيبة على المنطقة خلف إحدى أذنيك قبل استخدامها على وجهك.

ابحث عن الملصقات التي تشير إلى أن التركيبات غير مزعجة وغير مسببة للحساسية وخالية من البارابين والعطور الاصطناعية والزيوت المعدنية والمنظفات القائمة على الكبريتات والفثالات واليوريا و DEA أو TEA، حيث يمكن أن تؤدي هذه المكونات إلى الاحمرار والحكة.

استنتاج

يمكن أن تتغير احتياجات بشرتنا بمرور الوقت، ومن الضروري اتخاذ خطوات لتحديد احتياجاتها بشكل أفضل حتى تعمل بشكل أفضل.

الحفاظ على صحة بشرتك و “فحصها” بانتظام لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لتعديل طقوسك الحالية سيبقيها متوازنة وجميلة.