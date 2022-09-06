كيف اغير اسمي في الاحوال عن طريق النت 1444 ، أثار الاهتمام من قبل العديد من المواطنين داخل المملكة السعودية حول معرفة الطريقة التي تمكنهم من العمل على تغير الأسماء الخاصة بها عن طريق النت ، والتي تعد الخدمات التي أتاحتها الحكومة داخل المملكة السعودية ، مما تمنح وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية خدمات للمواطنين إلكترونياً لتسهيل الوصول إليها دون الحاجة للذهاب إلى أحد مقارتها ، حيث أعلنت الأحوال المدنية للراغبين بعملية تغير اسمائهم في الاحوال المدنية ، الدخول عبر الموقع الرسمي لمنصة الأحوال ، تابعوا معنا .

كيف أقوم بتغيير اسمي من خلال الإنترنت 1444

يمكن للمواطنين السعوديين تغيير الاسم في الحالات عن طريق الإنترنت باتباع الخطوات التالية

قم بإرسال تقرير يتضمن الاسم القديم ليتم تغييره إلى الاسم الجديد.

تحديد سبب تغيير الاسم في التقرير المقدم من المواطن.

تحميل وطباعة نموذج 203 للأحوال المدنية.

املأ الاستمارة 203 بشكل صحيح.

إرفاق المستندات مع صورة من بطاقة الأحوال الشخصية للأب والأسرة.

تقديم الأوراق السابقة لمكتب الأحوال التخصصية في منطقة إقامة المواطن.

راجع قسم الحالة بعد فترة أسبوعين أو 30 يومًا للاستعلام عن طلب لتغيير الاسم في بطاقة الحالة.

يتم دراسة طلب تغيير الاسم في الهوية الوطنية من قبل لجنة مختصة بدائرة الأحوال المدنية.

إخطار صاحب الشأن بموافقة أو رفض طلب تغيير الاسم من قبل اللجنة المختصة.

التوجه للمحكمة مع شاهدين لتوثيق عملية تغيير الاسم في حال الموافقة على الطلب.

إرسال نتيجة الطلب لتغيير الاسم إلى كاتب العدل.

تقديم طلب لنشر إعلانين في الجرائد الرسمية والعادية مع طلب تغيير الاسم.

ة دائرة الأحوال بعد 30 يومًا للاستعلام عن نتيجة الإعلان واعتراض المواطن بعد نشر الخبر في الصحف الرسمية.

توثيق الاسم الجديد واستلام خطاب تغيير الاسم الجديد من كاتب عدل وتسليمه لإدارة البحث الجنائي بالمملكة.

التأكد من خلو سجل المواطن من الجرائم والعقوبات وعدم وجود مانع لتغيير الاسم في بطاقة الأحوال.

يتم ختم مقدم الطلب على طلب تغيير الاسم بعد مصادقة كاتب العدل.

استلام كتاب الموافقة على طلب تغيير الاسم من المباحث الجنائية بعد الفحص والتحقق من عدم ممانعة الإجراء.

تقديم الطلب الموثق إلى إدارة الأحوال المدنية لاستكمال الإجراءات القانونية لطلب تغيير الاسم.

راجعت دائرة الأحوال المدنية الطلب ووافقت على الاسم الجديد.

تزويد مقدم الطلب بوثيقة مصدق عليها تتضمن الاسم القديم والاسم الجديد.

الذهاب إلى الدوائر الحكومية وتقديم الوثيقة الجديدة مصدقة من إدارة الأحوال لتغيير الاسم في جميع الدوائر الحكومية ذات الصلة.

حجز موعد في إدارة الأحوال المدنية لإصدار بطاقة هوية جديدة بالاسم الجديد.

تغيير الاسم في البطاقة العائلية وإصدار بطاقة عائلية جديدة بالاسم الجديد بعد التغيير.

كيف يمكنني تغيير اسمي في الحالة المدنية

يمكن للمواطنين السعوديين تغيير اسمهم في الأحوال المدنية باتباع الخطوات التالية

تقديم طلب تغيير الاسم إلى إدارة الأحوال المدنية بالاسم القديم والاسم الجديد.

تحديد سبب مقنع لتغيير الاسم في بطاقة الحالة.

استخراج وطباعة نموذج 203 لإدارة الأحوال الشخصية بوزارة الداخلية السعودية.

املأ الاستمارة 203 بالبيانات المطلوبة بشكل صحيح.

موافقة رئيس بلدية الحي وإدارة اللواء والشرطة الجنائية على استمارة 203.

أحضر شاهدين إلى كاتب العدل لتوثيق تغيير الاسم.

نشر إعلانين في الصحف الرسمية بقصد تغيير الاسم.

انتظر شهرًا بعد نشر الإعلان وقم بة إدارة الأحوال المدنية.

استخراج سجل جنائي بالاسم القديم والتأكد من خلو السجل من العقوبات والأفعال المخلة بالآداب وأحكام حظر السفر والسجلات الجنائية.

تصديق طلب تغيير الاسم بعد الاطلاع على السجل العدلي واستخراج مستند مصدق بالاسم الجديد من كاتب العدل.

إعلان الاسم الجديد في الصحف الرسمية.

كيف يمكنني تغيير اسمي على أي حال

لضمان الموافقة على تغيير الاسم في جميع الأحوال، يجب اتباع الإجراءات التنفيذية لتغيير الاسم في بطاقة الحالة، وهي كالتالي

تقديم طلب تغيير الاسم في إدارة الحالة.

قدم سببًا مقنعًا لتغيير الاسم.

استخراج وتعبئة وطباعة نموذج الأحوال المدنية 203.

نشر إعلان طلب تغيير الاسم في الصحف الرسمية والانتظار لمدة 30 يوماً.

ة الشروط واستخراج سمكة مجرمة.

التحقق من صحة الرقائق من الأحكام الجنائية.

المصادقة على قرار الموافقة على تغيير الاسم لدى كاتب العدل بحضور شاهدين.

استلام مستند معتمد بالاسم الجديد.

التوجه إلى الدوائر الحكومية والحصول على بطاقة هوية وطنية بالاسم الجديد وبطاقة عائلية جديدة.

شروط تغيير الاسم في الأحوال المدنية

اشترطت الأحوال المدنية السعودية على الراغبين في تغيير الاسم الأول في الأحوال المدنية أن تتوافر فيهم الشروط التالية

الحد الأدنى لسن الشخص الذي يرغب في تغيير الاسم في بطاقة الهوية هو 18 عامًا.

أن يكون الاسم الجديد خاليًا من الألقاب الشخصية مثل أمير، وسمو، وسيد، وحج، وشريف، وغيرها من الألقاب.

عدم تغيير الاسم إلى أسماء مركبة مثل محمد الخال أو عمرو أحمد وغيرهم.

ويشترط عدم اختيار أسماء جديدة مخالفة للشريعة الإسلامية، مثل أسماء عبد النبي، وعبد الرسول، وعبد الحسين، وغيرهم.

يجب أن يكون الاسم الجديد خاليًا من الدلالات الاجتماعية أو الدينية أو السياسية غير المناسبة.

يمكن لمواطني المملكة تقديم طلب تغيير الاسم مرة واحدة فقط.

الإشارة إلى الاسم القديم قبل السماح بالتغيير من خلال تقديم طلب إلى إدارة الحالة.

توفير تفويض الوالدين لتغيير الاسم الأول إلكترونيًا.

يمكن للمرأة تغيير الاسم دون موافقة ولي الأمر.

يُسمح للفرد بحذف اللقب أو اسم القبيلة من خلال السجل المدني.

موافقة أفراد العائلة على حذف أو تغيير اسم العائلة بشكل جماعي.

حجز موعد لتغيير الاسم على موقع وزارة الداخلية لإتمام الخدمة إلكترونياً.

إجراءات تغيير الاسم في الأحوال المدنية 2022

لتغيير الاسم في الأحوال المدنية السعودية يتطلب الأمر الإجراءات التالية

تقديم طلب تغيير الاسم في إدارة الحالة.

تفويض ولي الأمر بتغيير الاسم إذا كان مقدم الطلب أقل من 18 عامًا.

تقديم نموذج 203 من وزارة الداخلية السعودية.

موافقة رئيس البلدية وإدارة المنطقة والشرطة الجنائية على الاستمارة.

نسخة من بطاقة الهوية القديمة وتقرير عن الاسم القديم والجديد وسبب التغيير.

نسخة من شهادة التجنيد أو عقد الزواج للذكور.

صورة من بطاقة هوية الأب وصورة من البطاقة العائلية.

تنظيف الأسماك الإجرامية الخالية من الأحكام الجنائية أو حظر السفر.

شاهدان وإعلان في الصحف الرسمية عن تغيير الاسم.

وثيقة مصدق عليها من كاتب العدل بالاسم الجديد.

حجز موعد لتغيير الاسم إلكترونيًا على موقع وزارة الداخلية السعودية.

أسباب تغيير الاسم في الظروف

يتم إعدام مواطني المملكة العربية السعودية لتغيير الاسم في أي من الحالات التالية

حذف الاسم المستعار من الهوية الوطنية.

حذف اسم الفخذ من بطاقة الأحوال المدنية.

احذف اسم القبيلة.

يمكن حذف الأسماء السابقة عن طريق إدارة السجل المدني التي يقيم بها المواطن دون الرجوع إلى دائرة الأحوال.

تغيير اسم المرأة دون موافقة وليها.

تغيير الاسم الأول بشرط موافقة الولي الشرعي أو إذن الوالدين.

ما هي تكلفة تغيير الاسم في السعودية

قامت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، من خلال دائرة الأحوال المدنية، بإتاحة خدمة تغيير الاسم في المملكة العربية السعودية إلكترونيًا من خلال السجل المدني بعد تقديم طلب تغيير الاسم، وتعبئة نموذج 203 بشكل صحيح، واستخراج نشرة الشرطة. السجل العدلي للمواطن وتغيير الاسم بعد نشر الإعلان في الصحف الرسمية. في المملكة العربية السعودية، أتعاب وأجور المحامي المسؤول عن الإجراءات القانونية المتعلقة بالأوراق والمستندات اللازمة لإتمام الخدمة وتغيير الاسم بشكل قانوني.

كم من الوقت يستغرق تغيير الاسم في المملكة العربية السعودية

يستغرق تغيير الاسم في الأحوال المدنية السعودية 30 يومًا على الأقل، وهي فترة نشر إعلان تغيير الاسم في الصحف السعودية الرسمية في حال عدم وجود عيوب قضائية، تكون المعاملة خالية من الأخطاء القانونية، وتفي بكل شيء. الشروط، وأن يتم اتباع الإجراءات بدقة.

استمارة تغيير اسم الحالة المدنية

يتضمن نموذج الإخطار بتغيير بيانات المواطن وتغيير الاسم في الأحوال المدنية كل من المعلومات التالية

يُسمح للعملاء بنقل نموذج 203 تغيير الاسم “”.

حدد الجنس ذكرًا أو أنثى.

اكتب الاسم كما هو في الرقم القومي.

رقم الهوية الوطنية لطالب تغيير الاسم.

حدد نوع البيانات المراد تغييرها، واسم العميل.

اكتب الاسم قبل التحرير.

حدد الاسم الجديد بعد التعديل كما هو مبين في الشكل أدناه.

حدد جهة العمل والعنوان السكني ورقم الهاتف المحمول الخاص بالعميل.

اكتب رقم الوثيقة المراد تغييرها وتاريخها ومصدرها كما هو موضح في الصورة أدناه.

اسم وتوقيع موظف مكتب الأحوال المدنية.

توقيع رئيس البلدية والمنطقة ونقطة الشرطة الجنائية.

اسم الشاهد الأول وتوقيعه واسم الشاهد الثاني وتوقيعه.

رقم بطاقة الحالة للشاهدين.

يُسمح للعملاء بنقل نموذج 203 تغيير الاسم “من هنا”.

كيف اغير اسمي في الاحوال عن طريق النت 1444 ، عملت المملكة على توفير احدى الخدمات الالكترونية عبر هيئة الأحوال المدنية والتي ترجع الى وزارة الداخلية السعودية ، بوجود إمكانية تغير الاسم للأشخاص الذين يودن القيام بتغير اسمائهم وذلك بان يتناسب مع الشروط ، ويتم ذلك عبر الرابط الالكتروني والذي اتاحته الأحوال المدنية .