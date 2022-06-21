كيف اغير اسمي في الفيس بوك بسهولة ومعاير انتقاء أسم المستخدم

يعد Facebook أحد التطبيقات المهمة التي أصبحت لا غنى عنها تمامًا في عصرنا ، وبعض الأشخاص يغيرون اسمهم كنوع من التغيير على فترات. سهولة عبر المقال.

كيف يمكنني تغيير اسمي على الفيس بوك؟

تغيير اسم المستخدم الخاص بك أو اسمك الشخصي في تطبيق Facebook ليس بالأمر الصعب ، لكن البعض لم يعرف كيفية القيام بذلك ، لذا فإليك أفضل طريقة لتغييره بسهولة كما يلي:

في البداية ، يجب عليك التأكد من أن الاسم الذي ستسجله ستتم الموافقة عليه من قبل إدارة Facebook.

بعد ذلك ، على الجانب الأيسر أعلى صفحة Facebook ، سيظهر أمامك سهم باتجاه الأسفل.

انتقل إلى إعدادات الكلمات.

ثم اضغط على كلمة General.

ثم اضغط على اسم المستخدم.

ثم اكتب الاسم الذي اخترته لصفحتك الشخصية.

ثم انقر فوق حفظ التغييرات.

بعد ذلك ، اكتب كلمة المرور الخاصة بك ، والتي لا يعرفها أحد.

ثم انقر مرة أخرى لحفظ التغييرات.

معايير اختيار اسم المستخدم

هناك بعض الشروط التي تم وضعها من أجل كتابة اسم مستخدم تطبيق Facebook بسهولة ، وإليك أهم هذه الشروط على النحو التالي:

لا تكتب الاسم بأحرف كبيرة أو حتى علامات الترقيم.

أيضًا ، لا تستخدم أحرفًا عشوائية.

علاوة على ذلك ، لا تستخدم حروفًا مكتوبة بلغة أخرى غير العربية أو الإنجليزية حتى تتمكن من تغيير الاسم بسهولة.

أيضًا ، لا تكتب اسمًا به إهانات أو كلمات غير مناسبة وفقًا لمعايير المجتمع.

بالطبع أنت الآن تتساءل إلى متى يمكنك تغيير اسمك عدة مرات ، يجب أن تعلم أنه لا يمكنك تغييره إلا بعد ستين يومًا من تغييره في المرة السابقة.

في نهاية الحديث عن كيفية تغيير اسمي على Facebook ، قدمنا ​​لك طريقة تغييره بالتفصيل ، كما قدمنا ​​المعايير التي يجب على مستخدم Facebook مراعاتها لتغيير اسم المستخدم ، لذلك يجب عليك اتبع هذه المعايير حتى لا يتم إغلاق حسابك.