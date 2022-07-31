كيف اقدم على الوَظْائِفْ التعليمية فِيْ جدارة 1444 masar.sa شُروطْ التقديم على وَظْائِفْ وزارة التعليم السَعُودِيْة

فتحت وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة الباب للتقدم للعديد من الوَظْائِفْ التعليمية، والآن ينشغل الجميع بالعديد من الأسئلة حول كيف أتقدم لوَظْائِفْ تعليمية فِيْ Jadara 1444حيث يتم التسجيل اعتبارًا من اليوم الأحد 31 يوليو 2022 الموافق 2 محرم 1444 من التاسعة صباحًا حتى الأحد الموافق 9 محرم 1444 الساعة الثانية عشر ظهرًا، وسيتم التقديم عبر الإنترنت فِيْ نموذج إلكتروني من خلال منصة جدارا، وسنتناول من خلال هذا التقرير خطوات التقديم على وَظْائِفْ تعليمية من خلال منصة جدارا 1444 وشُروطْ التقديم.

الأهلية للوَظْائِفْ التعليمية 1444

أعلنت وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عن فتح باب التقديم لـ 1،444 وظيفة تعليمية بنظام التعاقد الرسمي، وفق اللائحة التنفِيْذية للموارد البشرية للخدمات التعليمية، لعمل معلم ومتدرب فِيْ وزارة التربية والتعليم من المملكة العربية السَعُودِيْة. تعزيز قوة التعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

شُروطْ التقديم على الوَظْائِفْ التعليمية

وضعت الوزارة سلسلة من الشُروطْ للتقديم على 1444 وظيفة تعليمية، وهذه الشُروطْ هِيْ كالتالي

أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس فِيْ أحد التخصصات المطلوبة.

يجب أيضًا تقديم جميع المستندات والأوراق المطلوبة للتقدم للوَظْائِفْ.

بينما يجب أن يكون لدى المتقدم جميع المعايير والشُروطْ للتقدم للوَظْائِفْ التعليمية المختلفة.

إذا كان المتقدم حاصلاً على شهادة من خارج المملكة العربية السَعُودِيْة، فِيْجب معادلة الشهادة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

كيف أتقدم لوَظْائِفْ تعليمية فِيْ Jadara 1444

يتم تقديم الطلب من خلال وَظْائِفْ تعليمية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عبر منصة جدارا بصيغة إلكترونية، وذلك باتباع خطوات بسيطة نوجزها أدناه