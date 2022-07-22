كيف الحصول على درجاتي من نظام نور 1444 ، يسعى الكثير من الأفراد المقيمين من الطلاب حول التعرف على إمكانية الحصول على الدرجات الخاصة بهم عبر نظام نور المستخدم داخل المملكة السعودية مما يدفع بهم بالسؤال حول التعرف على كيفية الحصول على درجاتهم من نظام نور 1444، ودائماً ما يتم السؤال من قبل الطلاب أولياء الامور لمعرفة مستوى ابنائهم ، سنشرح لكم اهم المعلومات عبر السطور التالية ، تابعوا معنا .

نظام الإضاءة الإلكتروني

يهدف نظام نور الإلكتروني الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم السعودية إلى ربط جميع المؤسسات التعليمية التابعة لها داخل حدود المملكة، كما يقدم خدماته للطلاب وأولياء الأمور وأعضاء الكادر التربوي والإداري في مدارس التعليم العام، ولا يمكننا الاستفادة من خدمات هذه المنصة إلا بعد استكمال خدمات التسجيل بالدخول إلى الحساب الشخصي للمستفيد.

كيف أتحقق من نتيجتي من نور 1444

يمكن للطلاب استخراج درجاتهم من نظام نور باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى نظام نور الإلكتروني “” مباشرة.

أكمل التسجيل لحساب الطالب.

انقر فوق التقارير من القائمة اليمنى.

انقر فوق تقارير أخرى ثم اختر إشعار أكاديمي.

عرض نتيجة الطالب ودرجاته.

الاستعلام عن الدرجات من نظام نور بدون الرقم السري 1444

يمكن للطالب الاستعلام عن درجاته في نظام نور بدون كلمة مرور على النحو التالي

قم بزيارة نظام “نور” مباشرة.

انقر فوق خيار “نسيت كلمة المرور”.

أدخل المعرف، ثم اكتب رمز التحقق.

انقر فوق التالي، ثم اتبع التعليمات.

أنشئ كلمة المرور الجديدة واحفظها.

سجل الدخول بكلمة المرور الجديدة.

انقر فوق التقارير، ثم انقر فوق تقارير أخرى.

انقر فوق خدمة الإشعار الأكاديمي.

اعرض نتيجة الطالب.

استخراج نتائج الطلاب نظام نور برقم الهوية 1444

فيما يلي خطوات استخراج نتيجة الطالب في نظام نور للعام 1444 هـ برقم الهوية

انتقل إلى نظام “نور” مباشرة.

اضغط لتسجيل الدخول من الوصول الوطني.

أدخل رقم الهوية في حقل اسم المستخدم.

أدخل كلمة المرور لمنصة أبشر.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

أكمل إجراء التحقق المطلوب.

انقر فوق التقارير من الواجهة.

اختيار الإشعار الأكاديمي من التقارير الأخرى.

رؤية نتيجة الطالب في المدرسة.

درجات المقررات في نظام نور 1444

يتم الاستعلام عن درجات الطالب في نظام المساقات من خلال نظام نور على الإنترنت، ويلزم تسجيل الدخول إلى حساب الطالب أو ولي الأمر لإجراء الاستعلام المذكور أعلاه، وفيما يلي قائمة بالخطوات التي يجب اتباعها لمعرفة درجات الطالب في نور.

الاستعلام عن درجات الطالب في نظام المقررات في نظام 1444

يتم الاستعلام عن درجات الطلاب في نظام نور لعام 1444 هـ على النحو التالي

قم بتسجيل الدخول إلى نور مباشرة.

انقر فوق التقارير من واجهة الحساب.

انقر فوق إشعار الفترة.

انقر فوق إشعار فترة العمل السنوية.

اختر الفترة، ثم اختر الموسم.

انقر فوق زر البحث لرؤية الدرجات.

كيف أطبع شهادتي من نظام نور 1444

يمكننا اتباع الخطوات التالية لطباعة شهادات الطلاب من نظام نور عام 1444 هـ

تسجيل الدخول إلى حساب الطالب على نور ““.

انقر فوق التقارير، ثم انقر فوق تقارير أخرى.

اضغط على الإشعار الأكاديمي، ثم اطبع الشهادة.

رابط نور للاستعلام عن الدرجات noor.moe.gov.sa

يتم الانتقال إلى نظام نور التعليمي في المملكة العربية السعودية عبر الرابط “” حتى يتمكن الطالب من عرض درجاته بعد استكمال خطوات تسجيل الدخول إلى حسابه على النظام المذكور.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على كيف الحصول على درجاتي من نظام نور 1444 ، و استخراج نتائج الطلاب نظام نور برقم الهوية 1444 ، و رابط نور للاستعلام عن الدرجات noor.moe.gov.sa ، و كيف أتحقق من نتيجتي من نور 1444 .