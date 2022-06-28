كيف تبدأ روتين العناية بالشعر

كيف تبدأ روتينًا للعناية بالشعر غالبًا ما تكون العناية بالشعر صعبة، خاصة إذا كان لديك وقت قصير، ولكن الحفاظ على شعرك صحيًا وسلسًا يمكن أن يساعدك على الشعور بمزيد من الثقة والجاذبية.

من السهل إنشاء روتين للعناية بالشعر يتضمن الحفاظ على صحة شعرك واستخدام منتجات مفيدة لشعرك. لحسن الحظ، لا يحتاج شعرك دائمًا إلى عناية يومية، ولا يمكن القيام بالعديد من الأشياء إلا في روتين العناية بالشعر مرة أو مرتين في الأسبوع.

الجزء 1 طور روتينك الخاص

1. اعرف نوع شعرك. لكل شخص شعر مختلف، وغالبًا ما يحتاج إلى العلاج والعناية بطرق مختلفة. تعرف على نوع شعرك من أجل الاعتناء به بأفضل طريقة ممكنة.

اقضِ بضعة أيام مع شعرك الطبيعي، ولا تستخدمي أي منتجات، ولاحظي ميول شعرك. قد تجدين أن شعرك

نفط

جاف

طبيعي

المموج

حقا

مجعد

سميك

حساس

بمجرد أن تعرف نوع شعرك، تعامل دائمًا مع شعرك وفقًا لذلك. من المحتمل أن يتفاعل شعرك بشكل مختلف عن شعر صديقك تجاه بعض المنتجات وأنواع العناية.

2. اغسل شعرك إذا لزم الأمر. يعتقد الكثير من الناس أنه يجب عليهم غسل شعرهم كل يوم، ولكن في الواقع يجب غسل معظم أنواع الشعر عدة مرات في الأسبوع.

وفقًا لنوع شعرك، اغسلي شعرك عندما يكون متسخًا، وليس كل مرة تستحمين فيها.

إذا كان شعرك جافًا، ما عليك سوى غسله كل ثلاثة أيام.

إذا كان شعرك أكثر عرضة للزيوت، فحاول غسله يوميًا، ولكن فقط إذا ظهر الزيت بعد يوم واحد فقط، يمكنك غسله يوميًا.

إذا كان شعرك طبيعيًا (ليس جافًا جدًا ولا دهنيًا جدًا)، يجب أن تغسلي شعرك مرة واحدة في الأسبوع أو كل ثلاثة أيام.

لا توجد صيغة مثالية لمقدار غسل شعرك. فقط راقب شعرك واغسله عندما تشعر بالسوء. غسله كثيرًا يمنع الزيوت الطبيعية من العودة إلى شعرك، مما قد يتلفه.

3. تجنبي غسل شعرك بالماء الساخن. يمكن أن يجرد الماء الساخن شعرك من الزيوت الواقية التي تعمل كبلسم طبيعي.

عن طريق غسل الشعر بالماء الفاتر، سوف تمنع فقدان اللمعان الطبيعي لشعرك وتجنب الشعر الباهت.

4. استخدم المشط عندما يكون الشعر مبللاً. بعد الخروج من الحمام، قد يكون من المغري تمرير فرشاة على شعرك، لأنها طريقة سريعة للتخلص من التشابك.

ومع ذلك، فإن المشط واسع الأسنان هو أفضل طريقة لإزالة التشابك بعد الاستحمام. غالبًا ما تتساقط الفرشاة وتسحب شعرك مما يتسبب في تكسره وتلفه، لذا استخدم مشطًا وابدأ من أسفل شعرك، وشق طريقك للأعلى.

5. دعي شعرك يجف في الهواء. تعتبر مجففات الشعر طريقة سريعة لتجفيف شعرك، لكن الحرارة الناتجة عن مجفف الشعر يمكن أن تتلف بصيلات الشعر وتتلف الشعر الجاف.

دع شعرك يجف في الهواء عندما يكون ذلك ممكنًا، ولكن إذا كنت بحاجة إلى استخدام مجفف شعر على مجفف يسمح بإعداد أكثر برودة.

6. قصي شعرك بانتظام. يميل الشعر إلى الانقسام، وإذا قضيت فترات طويلة من الوقت دون قص شعرك، فقد يبدو تالفًا وغير صحي.

حاولي قص شعرك كل ثلاثة أشهر أو نحو ذلك، وإذا كان حقًا عرضة للتقسيم، قصي شعرك كل ستة أسابيع.

إذا كانت زيارة الصالون غالبًا ما تكون مشكلة أو باهظة الثمن، فقم بقص شعرك. استثمر في مقص شعرك واستخدم مرآة تسمح لك برؤية مؤخرة رأسك.

من الأسهل قص شعرك عندما يكون مبللاً أو مفرودًا حتى تحصل على تموجات متساوية.

كيف تبدأ روتين العناية بالشعر

7 تجنب اللعب المستمر بشعرك. لأن شعرك يحتوي بالفعل على زيوت طبيعية، تمامًا مثل يديك، يمكن أن يؤدي لمس شعرك باستمرار أو إزالته من وجهك إلى زيادة هذه الزيوت في شعرك، مما يجعله دهنيًا.

لتجنب ذلك، فإن الخيار الأفضل هو الحصول على قصة شعر يمكن التحكم فيها بحيث لا تزعجك طوال اليوم.

الجزء 2 وفر حماية إضافية لشعرك

1. تجنب استخدام صبغات الشعر. تحتوي صبغة الشعر على العديد من المواد الكيميائية التي يمكن أن تلحق الضرر بشعرك، وإذا حدث ذلك كثيرًا، فمن المستحيل تقريبًا التراجع عن هذا الضرر.

ولكن إذا كان لابد من صبغ شعرك، فنادراً ما تفعل ذلك بثلاثة ألوان طبيعية.

2. حماية شعرك من الشمس. من المثير للدهشة أن الشمس يمكن أن تلحق الضرر بشعرك بقدر ما تلحق الضرر ببشرتك. قد يتسبب التعرض المفرط للشمس في تجفيف شعرك، خاصةً إذا كان مصبوغًا، لذلك عندما تكون بالخارج لفترات طويلة، جربي تغطية شعرك بقبعة أو استخدام مثبت الشعر بحماية SPF.

3. تجنب شد الشعر بإحكام. يعد شد شعرك على شكل ذيل حصان أو جديلة مريحًا دائمًا أثناء الجري، لكن احرصي على عدم شد شعرك كثيرًا لأنه قد يتسبب في تلفه وتقصفه.

يمكنك عمل هذه التصفيفات مع شعرك، لكن اتركي شعرك دائمًا سائبًا في الليل وحاولي تجنب القيام بذلك كل يوم.

4. ضعي العلاجات الطبيعية على شعرك. هناك العديد من منتجات الشعر المختلفة التي يمكنك شراؤها لتحسين جودة شعرك، ولكن يمكن العثور على بعض أفضل الأشياء لشعرك في المطبخ

زيت الزيتون زيت الزيتون الدافئ يساعد على ترطيب الشعر الجاف. ضعيه على شعرك واتركيه لمدة 45 دقيقة ثم اشطفيه بالشامبو.

الشاي الشاي المخمر غير المحلى يمكن أن يضيف لمعانًا لشعرك ويعزز لونه الطبيعي. اشطفي الشعر بالشاي الذي يتناسب مع لونك الطبيعي (الشاي الأسود للسمراوات، وشاي البابونج للشقراوات) بعد شطف الشامبو في الحمام.

زيت جوز الهند يعمل كمكيف طبيعي. خذي زيت جوز الهند الدافئ وضعيه على الشعر واتركيه لمدة ثلاثين دقيقة. ثم يشطف بالشامبو.

العسل العسل مرطب طبيعي ويمكن أن يساعد في تقوية بصيلات الشعر. اخلطي مقادير متساوية مع العسل والشامبو ثم اشطفيه.

5. اعتني ببقية جسمك. إنه أحد تلك الأشياء الواضحة، ولكن للحصول على شعر صحي، يجب أن يكون لديك جسم صحي، مما يعني تناول الطعام بشكل جيد وتناول العناصر الغذائية المناسبة. لأن الشعر جزء آخر من الجسم، فإنه يحتاج إلى بعض العناصر الغذائية للحفاظ على قوته ونموه. بعض العناصر الغذائية لتحسين شعرك هي

الأحماض الدهنية الأساسية زيت بذور الكتان والسلمون والتونة والجوز واللوز

فيتامين ب 6 الموز والبطاطس والسبانخ

البروتينات السمك والدجاج والبيض ومنتجات الصويا

حمض الفوليك الفواكه والخضروات الطازجة، وخاصة الحمضيات والطماطم، وكذلك الحبوب الكاملة والفاصوليا والعدس.

يمكن أن يتسبب الإجهاد والتدخين في إتلاف شعرك بجعله باهتًا ومعرضًا للتكسر، لذا تجنب هذه الأشياء إن أمكن.

الجزء 3 اعتني بشعرك بالمنتجات

1. اختر الشامبو المناسب. يحتوي الشامبو على مجموعة متنوعة من أنواع الشعر المختلفة ويمكن أن تتراوح من رخيصة الثمن إلى باهظة الثمن. على الرغم من أنه يجب عليك تجنب اختيار أنواع الشامبو الرخيصة حقًا، إلا أن شامبو الصالون قد لا يوفر فوائد إضافية لشعرك.

ركزي أكثر على اختيار الشامبو المناسب لنوع شعرك (شامبو للشعر الجاف التالف أو للشعر الدهني).

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2. بلسم شعرك. قد يبدو الأمر واضحًا، لكن تكييف الشعر مهم لأنه يرطب شعرك ويساعد على استعادة الزيوت الطبيعية التي تحتاجها. تجنبي وضع البلسم على الجذور لأن ذلك قد يؤدي إلى تكوين شعر دهني للغاية.

اختاري بلسمًا مناسبًا لنوع شعرك أيضًا. إذا كان شعرك جافًا، فقد تحتاجين إلى بلسم مرطب، أو إذا كان شعرك دهنيًا، فقد تحتاجين إلى استخدام مكيف خفيف.

3. ضعي مصل التسخين قبل استخدام أدوات التصفيف. لا يمكننا جميعًا تجنب استخدام أدوات التصفيف إلى الأبد، ولكن يمكننا الحفاظ على صحة شعرنا قدر الإمكان باستخدام الحرارة. قبل تجفيف شعرك أو تجعيده أو فرده، استخدم دائمًا مصلًا حراريًا أو رذاذًا حراريًا. توجد في العديد من العلامات التجارية المختلفة ويمكن العثور عليها في أي متجر بقالة أو صيدلية.

4. استخدم مكيف عميق. بالإضافة إلى مكيفك المعتاد، قد يكون من الجيد استخدام مكيف عميق مرة واحدة على الأقل في الأسبوع لإصلاح الضرر. بعض أقنعة الشعر الشهيرة تصنعها Neutrogena و Opla Tenn و Aussie و Vicki.

5. استخدام مكثف. غالبًا ما يكون الشعر كثيفًا مع وجود الكثير من الجسم، ولكن للأسف لا ينعم الجميع بهذا النوع من الشعر. يعتبر البلسم مهمًا لأنه يساعد في تحقيق هذا المظهر حتى لو كان شعرك رقيقًا جدًا. اقلب شعرك ورش القليل من الرذاذ على جذورك وبقية شعرك.

ثم قومي بإنشاء حجم عن طريق تجفيف أو رفع شعرك بيديك.

6. استبدل الشامبو المعتاد بشامبو جاف. إذا كنت ترغب في الحفاظ على أفضل صحة لشعرك، فمن المستحسن تجنب غسله كثيرًا، لكن قد تشعر أن شعرك يبدو متسخًا جدًا.

الشامبو الجاف رائع لأنه منتج بسيط يغطي الأوساخ أو الشحوم في شعرك ويجعله يبدو منتعشًا. رشي الشامبو الجاف من الجذور ووزعيه بالتساوي على شعرك بأصابعك، ثم مرري الفرشاة على شعرك لإضفاء مظهر أكثر طبيعية.

كيف تبدأ روتين العناية بالشعر