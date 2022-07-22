كيف تبيض وجهك بسرعة فِيْ المنزل تبييض سريع للوجه وشد البشرة

كيفِيْة تبييض وجهك فِيْ المنزل بوصفات طبيعية وآمنة، هذا ما سنتعلمه فِيْ هذا المقال، لأننا نعلم أن البشرة تحتاج دائمًا إلى العناية بها حتى لا تعاني من بعض المشاكل، بما فِيْ ذلك النمش والبقع، الندبات والبثور وقلة التجانس.فِيْ لونها، ومع الخلطات الطبيعية التي تساعد بفعاليتها المذهلة فِيْ تبييض البشرة، ولتتركها أكثر نضارة وإشراقًا، ستحصلين على عناية رائعة بالبشرة، وفِيْ السطور التالية سنقوم ناقش بعض الوصفات المجربة لتفتيح البشرة.

كيف تبيض وجهك فِيْ المنزل

الليمون هُو المكون الأساسي لتفتيح البشرة لأنه يعطيك نتيجة خيالية عند مزج عصير الليمون ببعض المكونات الطبيعية، ويستخدم عصير الليمون كعنصر فِيْ بعض الكريمات المتخصصة فِيْ تفتيح البشرة نظراً لقدرته الهائلة على العلاج. مشاكل البشرة بشكل عام، سوف نستخدم الليمون فِيْ التوليفات التي تدوم طوال اليوم.

المكونات

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

نصف ملعقة كبيرة ماء ورد.

ملعقة صغيرة نشاء.

كيف تستعد

ضع كل المكونات فِيْ وعاء صغير.

تخلط جيدا حتى تتكامل المكونات ويكون لديك خليط متجانس.

خذ قطعة من القطن واغمسها فِيْ وعاء الخليط.

ننظف الوجه به ونمرره من خلال العنق واليدين برفق.

ننتظر حتى مرور 40 دقيقة.

اغسلي وجهك جيدًا بالماء وتأكدي من تكرار الوصفة مرتين فِيْ الأسبوع.

كيفِيْة تبييض وجهك ويديك بوصفات طبيعية

المكونات

ملعقة كبيرة زبادي.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

خطوات تحضير الوصفة

يمتزج الزبادي وعصير الليمون معًا بشكل جيد. بعد التأكد من مزج الخليط، ضعيه على وجهك ويديك. اتركيه لمدة 20 دقيقة على الأقل ثم اشطفِيْه بالماء الفاتر. كرر العملية ثلاث مرات فِيْ الأسبوع.

معجون الطماطم ومسحوق النشا لتفتيح البشرة

أصبح مزيج الطماطم أكثر الوصفات متابعة للحصول على بشرة أكثر حيوية وإشراقًا لاحتوائه على العديد من خصائص العناية بالبشرة.

المكونات

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

ملعقة كبيرة من النشا

طريقة

نقوم بتنظيف الوجه بخليط نشا الطماطم بعد التأكد من دمج المكونين بشكل كامل. اتركي الخليط لمدة نصف ساعة على الجلد. ثم يتم شطف الوجه بالماء الدافئ، ويجب تكرار الوصفة ثلاث مرات على الأقل فِيْ الأسبوع.

تبييض البشرة بالخيار

يعتبر الخيار من أفضل الوصفات التي تساعد على تنقية البشرة ويعمل بسرعة فِيْ علاج الندبات والعيوب، وله خصائص تفتيح لا تصدق وبالتالي فهُو مدمج فِيْ العديد من الوصفات والكريمات المتخصصة فِيْ العناية بالبشرة.

المكونات

ملعقتان كبيرتان من عصير الخيار

ملعقة كبيرة من الزبادي

طريقة

فِيْ وعاء، اخلطي الزبادي مع الخيار جيدًا. وزعي الخليط على الوجه والرقبة. اتركيه لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفِيْه بالماء الفاتر.

الجلسرين لترطيب البشرة وإشراقها بعمق

الجلسرين هُو أحد المكونات الفعالة فِيْ تعميق بشرة البشرة وجعلها أكثر حيوية وإشراقًا، فضلًا عن قدرته على علاج مشاكل البشرة، سواء كانت تصبغًا أو بقعًا داكنة، مما يمنح البشرة تفتيحًا واضحًا مع الاستخدام المتكرر للوصفة.

المكونات

ملعقة كبيرة من الجلسرين.

طريقة توزيع كَمْية الجلسرين على الوجه واليدين ليلاً. اشطفه فِيْ الصباح بالماء الدافئ. تتكرر العملية يومًا بعد يوم.

تبييض الوجه وتأخير الشيخوخة بزيت الخروع

يعتبر تبييض الوجه من المواضيع التي تهم كل امرأة وفتاة عندما يبدأ التسمير وتفاوت اللون بالظهُور بالطبع نتيجة عوامل مختلفة تؤثر بشكل واضح على الإنسان، وهنا يلعب زيت الخروع دوراً فعالاً فِيْ التبييض والتفتيح يقلل من عملية التجاعيد ويشد الجلد بفضل خصائصه الفعالة التي تعطي نتيجة مدهشة إذا قمت بتوزيع نصف ملعقة طعام يومياً على الوجه.

وصفة الزبادي لتبييض البشرة

الزبادي هُو أحد المكونات المدهشة التي تمنحك نتيجة مبهرة لتفتيح بشرتك وخاصة الوجه، وذلك بفضل خصائصه المسببة للعمى لتغذية البشرة بعمق حتى يتم التخلص من جميع مشاكلها إذا واصلت استخدامه بمفردك.