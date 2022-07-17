كيف تتعامل الدول العربية مع عالم متعدد الأقطاب

تقدر القوى الإقليمية العربية حليفها التقليدي الولايات المتحدة، وقد تجلى ذلك في قمة جدة للأمن والتنمية التي عقدت في المملكة العربية السعودية، حيث اتجهت تصريحات القادة العرب بشكل إيجابي نحو واشنطن، ولكن في الوقت نفسه، العالم يتغير. الانتقال من نظام سيطرة الدولة الواحدة إلى عالم متعدد الأقطاب، كيف تتعامل الدول العربية مع هذا التغيير العالمي

كيف نشأ العالم متعدد الأقطاب

لعقود من الزمان، سعت الولايات المتحدة، بعض سمات الحرب العالمية الثانية، التي بدأ منها الدولار يهيمن كعملة، إلى إنشاء نظام دولي أحادي القطب، وقد نجحت إلى حد كبير، لكن الأحداث العالمية أظهرت أن هناك كتلة جديدة. يسعى للسيطرة على الكتلة الشرقية.

أول من تحدث عن عالم متعدد الأقطاب كان المستشار الألماني أولاف شولتز في منتدى دافوس الاقتصادي في مايو 2022 في سويسرا، عندما كشف أن الغرب بحاجة إلى عالم متعدد الأقطاب.

هذا لم يرضي واشنطن، واعتبر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، أن بلاده كانت في منافسة قوية للحفاظ على النظام الدولي الحالي وألقى باللوم على الصين، قائلاً إن الصين تشكل أخطر تهديد طويل الأمد للنظام الدولي. . ، وهي الدولة الوحيدة التي تمتلك القوة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية المؤهلة للقيام بذلك.

وفقًا لصحيفة The National، أظهرت الأزمة الأوكرانية أن الولايات المتحدة فشلت في لعب دورها ولم تمنع روسيا من الدخول في صراع عسكري مع أوكرانيا.

موقف الدول العربية

تتبع معظم الدول العربية الدبلوماسية في مواقفها السياسية الحالية، وبينما ستكون الولايات المتحدة حليفًا دائمًا، فقد تبنت العديد من الدول نهجًا سياسيًا عمليًا وموجهًا نحو المصلحة الوطنية ؛ هذا لتجنب الاضطرار إلى الانحياز إلى جانب واحد وتحقيق التوازن بين علاقاتها الاقتصادية مع الصين مقابل علاقاتها الأمنية مع الولايات المتحدة، وفقًا لسانام وكيل من مركز أبحاث تشاتام هاوس في لندن.

وتابع، بحسب ذا ناشيونال بما أن نتائج الحرب في أوكرانيا غير مؤكدة أيضًا، فإن هذه السياسة تساعد أيضًا الدول العربية على حماية علاقاتها طويلة الأمد مع جميع الدول وبناء شراكات استراتيجية أخرى.

الشرق الأوسط آخذ في الاستقرار في مواجهة التحديات الجديدة

الآن، كما يقول المحللون، تمامًا كما أكدت الولايات المتحدة دائمًا على أن سياستها الخارجية تقوم أولاً وقبل كل شيء على أمنها القومي ومصالحها الخاصة، فمن الطبيعي تمامًا أن تفكر الدول العربية بنفس الطريقة.

كتلة واحدة

يقال إن الدول العربية لديها الوقت الأنسب للالتقاء إذا أرادت توحيد جهودها كمنطقة اليورو، ومن المفهوم أنها تدرس وتستكشف شراكات استراتيجية جديدة مع القوى العالمية، والسيدة فاكيل من تشاتام هاوس. يقول إنه بنفس الطريقة التي انضمت بها روسيا والصين والهند أيضًا إلى مصالحهم وأنشأت تكتلًا خاصًا بهم، مجموعة البريكس.