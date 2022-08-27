كيف تجعل شخص يندم على حظرك ،يتسائل الكثير من الاشخاص المهتمين بوسائل التواصل الاجتماعي في الاوقات الاخيرة عن كيفية الندم والشعور بالقلق أثناء قيام صديق له بحظره على أي من برامج السوشيال ميديا ،وذلك لما يتركه الحظر من الاحراج وقلة الاحترام للأفراد كذلك انتهاك للخصوصية الشخصية واستخدامه وسيلة تمنع من التواصل معه في أي وقت وبشكل نهائي.

كيف تجعل شخص ما يندم على منعك

للإجابة على هذا السؤال يجب اتباع بعض الخطوات التي نوضحها في الأسطر التالية:

لا تحاول الاتصال به بأي وسيلة أخرى

في حالة قيام شخص ما بحظرك من خلال وسيلة اتصال واحدة فقط، يجب عليك الامتناع عن التواصل معهم من خلال أي من الوسائل الأخرى المتاحة.

تجنب التعبير بأي وسيلة أخرى عن غضبك أو حزنك على حالته بأي وسيلة قد تصل إلى ذلك الشخص.

هذا لغرض إيصال رسالة مفادها “لقد أخطأ عندما منعك، وأنك شخص يتمتع بقدر كبير من الكرامة لا يمكنه لمسها”.

لا تتفاعل مع ما حدث

أظهر اللامبالاة لما فعله ولا تفعل شيئًا سيئًا بشأنه.

من المهم ألا توجه له أي نوع من اللوم أو اللوم، وألا تتفوه بأي كلمة أو تعبير يوحي باهتمامك بما فعله.

على العكس من ذلك، في حالة قريب مقرب من الإقامة أو القرابة، يجب أن تستقبله عند مقابلته وكأن شيئًا لم يحدث، مما قد يسبب له الارتباك والقلق من رد الفعل غير المتوقع.

اقترب من أصدقائه وأقاربه

في حال كنت قريبًا للشخص الذي قام بالحظر أو لديك أصدقاء مشتركون، فهذا مهم جدًا، وهو ما يدعم موقفك كثيرًا، حيث يمكنك تقوية العلاقة بين الأقارب أو الأصدقاء المشتركين.

لأن ذلك يوجه رد فعل غير مباشر على ما حدث، فأنت لست مخطئًا أو مذنبًا، بل هو كذلك، خاصة في حالة الشكر والثناء من المقربين إليك على أفعالك وشخصيتك.

ويجب عليك مشاركة المنشورات الخاصة والمضحكة التي تعبر عن شخصيتك المحبة للقلب وروحك المرحة مع الأصدقاء المشتركين.

هذا مع مراعاة عدم التحدث أو ذكر أي شيء عن ذلك الشخص أثناء محادثتك مع الأصدقاء أو المقربين، وإذا ذكرت سيرته الذاتية، فعليك فقط التحدث عنه بشكل جيد ومختصر.

جدير بالذكر أن جميع مواقع التواصل الاجتماعي أثرت على الأشخاص في حالة من الهوس المعرفي والتواصل اللامحدود، ورغم أنها تزيد من التواصل الاجتماعي إلا أنها تضعف طبيعة العلاقات الاجتماعية وقوتها.

كيف تتعامل مع شخص قام بحظرك

هناك بعض الخطوات التي يمكن اتباعها والتي يجب عليك اتخاذها للتعامل مع الشخص الذي قام بحظرك، وسنناقشها في الأسطر التالية:

المعاملة بالمثل وحظر الرد على الحظر

في حالة عدم رغبتك في استمرار العلاقة والعودة مرة أخرى، يمكنك أيضًا حظره من خلال باقي مواقع التواصل الاجتماعي.

يمكن أن يتم حظرك على WhatsApp أو Facebook على Instagram أو التطبيقات الأخرى، أو أي من التطبيقات الأخرى التي لم يتم حظرك عليها.

ويجب ألا تضع هذا الأمر أمام عينيك إطلاقاً، ولا تلتفت إليه كأن شيئاً لم يحدث، وبما أنك لم تفعل أي فعل مخزي أو سيئ تجاهه، فلا تقس على نفسك من أجله. الغرض من كسب أي شخص.

وعليك أن تعلم جيدًا أن من لا يقدرك ويعطيك حقك كما ينبغي، فلا تضعه في مكانة أعلى مما يستحقه، وإذا كنت لا تقدر نفسك فلن يقدره أحد.

في حالة اللقاء معه يجب التحدث أمامه بموضوعية، وإذا لم يوجهك إلى خطاب فعليك الالتزام بذلك، وعندما يبدأ في توجيه المحادثة رد عليه بإيجاز ووضوح.

مع مراعاة عدم الحديث أكثر أو طرح أي أسئلة عليه حول ما فعله، وعندما يتحدث عن المنع، لا يجب الانتباه والرد بموضوعية دون عتاب.

وذلك حتى يفهم مدى خطئه في حقك، وعليه أن يدرك أن هذه المعاملة لا تناسب شخصك، وأنه يجب أن يشعر بالندم على هذا الفعل.

تطوير الذات

إنها من الخطوات المهمة التي ستساعدك على تجاوز هذه العقبة، حيث لا يمكن لأحد أن يتحمل هذا الشعور السيئ للشخص المحظور.

حيث يمكنك التطور من نفسك والمضي قدمًا دون تغيير ما حدث، مع ضرورة تركه وراء ظهرك والمضي قدمًا نحو تحقيق أهدافك، وتنمية مهاراتك، وتحسين نفسك والارتقاء بها.

عليك أن تشغل نفسك وتعمل على اكتساب خبرات مختلفة، من أجل الحصول على أعلى المراتب التي ترفعك وتنقي روحك.

بينما يراك الشخص الذي حظرك أكثر نجاحًا وتطورًا، فقد يجعله ذلك يندم ويحاول التحدث إليك مرة أخرى.

كيف تتحدث مع شخص قام بحظرك

يرغب بعض الأشخاص في توضيح الصورة الصحيحة لموقف ما، أو تصحيح الصورة التي تم التقاطها منه، في حالة حدوث أي من المواقف السيئة تجاه الشخص الذي قام بحظرك ،الأفضل تصحيح السبب وراء ما حدث لك، أو ربما ذكرك أحدهم بشكل سيئ وأعطى فكرة سيئة عنك تجعل من حولك لا يريدون التواصل معك، ونوضح لك أفضل طريقة للتحدث على النحو التالي

تواصل مع حساب صديق

يمكنك اتباع هذه الطريقة إذا كان لديك أصدقاء مشتركون مع شخص قام بحظرك.

في حالة رغبتك في التحدث إليه، فأنت بحاجة إلى استخدام حساب آخر للاتصال غير المحظور.

تحدث عن طريق إنشاء حساب جديد

يلجأ عدد كبير من الأشخاص المحظورين إلى إنشاء حساب جديد من أجل التواصل مع الشخص الذي قام بحظرهم.

مراعاة الالتزام بالضوابط الأساسية أثناء المحادثة وتجنب أي من أسباب التوتر في العلاقة بينكما، مع الحفاظ على الهدوء والفكاهة والمرح أثناء الحوار.

كيف يمكنني الحصول على شخص ما لإلغاء حظر لي

كجزء من محادثتنا حول إجابة كيفية جعل شخص ما يندم على حظرك، يتعين علينا مناقشة طريقة جعل شخص ما يحظرني، وهو القيام بالخطوات التالية:

الاستعانة بصديق للتوسط بينكما، سواء كان صديقًا مقربًا أو قريبًا، قد يصف له مدى التأثير السلبي الذي يحدثه هذا الإجراء عليك، والمعاناة التي تتكبدها من جراء ذلك.

لديك إمكانية التظاهر بالمرض، حتى يتراجع الشخص ويندم على ذلك، حيث يمكنه العودة للتحدث معك مرة أخرى بغرض الاطمئنان عليك وسيقوم بالتأكيد بإلغاء الحظر.

يمكنك أيضًا إرسال رسالة غير مباشرة إلى ذلك الشخص من خلال نشر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي لم يقم بحظرك عليه، معربًا عن مدى ألمك لما حدث له.

يجب أن تظل هادئًا تمامًا وتتحكم في الغضب من الأمر، لكن يجب أن تشعر بالندم وأنك لا تستطيع تحمله، وأنه من الصعب عليك التغلب عليه وحدك دون وجود الشخص الذي قام بحظرك بجوارك.

كيف تجعل شخص يندم على حظرك كما ويمكن العودة للحديث مع الشخص بعد الحظر عن طريق الاصدقاء المشتركين والقيام بإنشاء حساب جديد له ،كذلك ويجب الاتباع للضوابط والاحترام أثناء التحدث مع صديقع على السوشيال ميديا.