كيف تحافظ على إطارات السيارة في حرارة الصيف

أصدرت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس تحذيراً بشأن صيانة إطارات السيارات في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وأشار في إنفوجرافيك على حسابه الرسمي على تويتر إلى سلسلة من التعليمات التي يجب اتباعها قبل مغادرة المركبات، ومنها

تأكد من ملء ضغط الهواء بالمقدار الصحيح بشكل دوري.

افحص الإطارات بانتظام للتأكد من عدم تعرضها للتلف مثل التشققات أو الانتفاخات.

تجنب إيقاف السيارة في ضوء الشمس المباشر قدر الإمكان، حتى لا تتلف الإطارات.

– يجب نقل المركبة المتوقفة مرة واحدة على الأقل كل أسبوعين ؛ حتى لا تسبب نتوءات الإطارات.

الأشياء التي يحظر وضعها في السيارة

و قبل؛ حذرت المديرية العامة للحماية المدنية من وضع مجموعة من الأشياء في المركبات خلال فصل الصيف مما قد يتسبب في نشوب حريق أو انفجار في السيارة.

وقالت الإدارة في إنفوجرافيك عبر حسابها على تويتر “من أجل سلامتك خلال فصل الصيف. تأكد من خلو السيارة من العناصر التالية

اسطوانات الغاز

الولاعات

شاحن محمول وبطارية الهاتف.

زجاجة عطر مضغوطة

زجاجة مطهر اليد

وأوضح أن كل هذه المواد يمكن أن تنفجر باستثناء المعقمات التي يمكن أن تتسبب في اشتعال أجزاء من السيارة.

ينبع ذلك من اهتمام المديرية العامة للحماية المدنية لسائقي المركبات بالحرارة وارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.