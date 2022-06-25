كيف تختار الأفضل من بين مشروبات الفواكه المعلبة

أوضحت إدارة الغذاء والدواء الفرق بين عصائر الفاكهة والنكتارات والعصائر. مبينا الأكثر تغذية من بين مشروبات الفاكهة.

وأشار إلى أن عصير الفاكهة مشروب يحتوي على 100٪ عصير فواكه وخالي من الماء والسكر والمواد الحافظة.

العصير والنكتار

أما الرحيق فهو مشروب يحتوي على عصير فواكه أقل بتركيز 30٪، كما يحتوي على مواد أخرى مثل الماء والمواد الحافظة والسكر.

يحتوي مشروب الفاكهة على عصير 10٪ فقط ويحتوي على مكونات أخرى مثل الماء والسكر المضاف والمواد الحافظة.

القيمة الغذائية

وأشارت الهيئة إلى أن العصير الطبيعي هو الأفضل من حيث القيمة الغذائية. لذلك يفضل استبدال رحيق الفاكهة بالعصير الطبيعي. يليه الرحيق لكونه أقل في المواد الحافظة ؛ وأخيرا، شراب الفاكهة.

استهلاك السكر

كما أشار إلى أن علبة مشروبات الفاكهة المحلاة تحتوي على حوالي 10 ملاعق كبيرة من السكر. مشيرة إلى أن الفرد العادي لا يستطيع تناول أكثر من 12 ملعقة طعام للحفاظ على صحة القلب والدم وحماية الجسم من مخاطر السمنة.

وحذر من أن زيادة مستويات السكر المستهلكة تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وأمراض الكبد الدهنية وأمراض القلب والسكري وزيادة الوزن ومقاومة الأنسولين.