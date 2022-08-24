كيف تخطف قلب فتاة بالكلام، من المشهور أن السيدات يقمن ببذل مجموعة كبيرة من الجهد لشراء احسن وافضل وأفخم الملابس حتى تبدو بأحسن صورة أمام الرجال، وتحاول جذب الرجل عن طريق ارتداء هذه الأزياء، وعندما تُحب السيدة فهي تختار أجمل الفساتين وترتديها لشخص الذي تحبه .

كيف تخطف قلب الفتاة بالكلمات

منذ أن وصلت الفتاة إلى مرحلة المراهقة، وتريد أن تعيش أجمل قصص الحب كما تراها في الأفلام، فهي تنتظر الفارس الآمر الذي سيأتي إليها ليخطفها على الحصان الأبيض، رغم أن هذا ليس كذلك. صحيح ولا يمكن أن يحدث إلا في الأساطير وأفلام الكارتون التي اعتمدت على الأميرة الحالمة والشاب الوسيم الذي يروي الكلمات الحلوة التي تذوب قلب الفتاة.

فلماذا لا يتبع الرجل هذه الطريقة إذا كان يريد أن يفوز بقلب امرأة منها، ولا يجد طريقة للوصول إلى ذلك، لذلك من خلال الفقرات التالية سنعرض للرجل العديد من العبارات التي سترسم تدريجياً انتباه المرأة حتى تقع في حبها بقوله في إطار الجواب على سؤال كيف تخطف قلب الفتاة بالكلمات.

1- عيناك ساحرة

تنجذب المرأة بشدة إلى الرجل الذي يهتم بتفاصيلها ويحاول تعزيز ثقتها بنفسها من خلال التعبير عن إعجابه بما ترتديه أو نوع العطر الذي تستخدمه. وعليه أن يقول تلك العبارة أثناء حديثهم بشكل رسمي عن أي موضوع آخر.

وذلك بالتحديق إليها مباشرة أثناء التحدث ثم الصمت للحظة قبل قول تلك العبارة، ثم الاستمرار في التحدث بشكل طبيعي، وتجدر الإشارة إلى أن الرجل يجب أن يكون على يقين من أن المرأة التي تحاول ضبط قلبها ستقبل. مثل هذه العبارات منه، حتى لا يضعه قولها في مواقف محرجة، وإذا وجدها مقبولة في مغازله، فعليه أن يبحث عن كلمات أكثر فاعلية.

2- كنت خائفة منك كثيرا

في سياق التعرف على إجابة السؤال عن كيفية سرقة قلب الفتاة بالكلمات، يجب على الرجل أن يعرف أن المرأة هي كائن يحب أن يشعر بوجود شخص يهتم به ويفحص تفاصيله. العمل والجامعة وما إلى ذلك، قد تميل إليه رغماً عنها.

خاصة إذا جعلتها تشعر بذلك بقولي عبارة “لماذا تأخرت اليوم أنا قلق عليك كثيرا “. وهذه العبارة تجعل الفتاة تلجأ إلى ذلك الرجل وتنجذب إليه، لأنه حريص على وجودها، ويهتم بوجودها، لذا فهي الشخص المفضل لديه.

3- تبدين جميلة اليوم

العبارة الأخرى التي تجسد قلب المرأة وتجعلها تشعر بالقلق والارتباك هي أن يخبرها الرجل بأنها تبدو جميلة اليوم. تجعلها هذه العبارة تشعر بأنها مهمة لشخص ما، الذي سيراقبها ويشاهدها وهي تتغير في الشكل والحالة النفسية. مما يجعلها تشعر بأنها لا تزال طفلة وتحتاج لمن يدللها ويشعرها بوجودها.

4- لديك ضحكة تربك قلبي

بالرغم من أن المرأة تحب جدية الرجل وحزمه في بعض المواقف، وهو ما يجعلها تنجذب إلى رجل حريص لا يتكلم، فهي تحب أن تغازلها وجمالها، فقتلك العبارة لن تربك قلب المرأة فقط. لكنها بالتأكيد لن تنام تلك الليلة بدافع السعادة، إذا ما شاءت أن تقولها، وتريد أن تُظهر له إعجابها.

إذا أراد الرجل أن يقول تلك العبارة للمرأة من أجل خطف قلبها، فعليه أن يتأمل في ضحكها باستمرار حتى تلاحظ الأمر، ثم يقول لها تلك العبارة، ولا ينتظر رد فعل الفتاة، منذ تلك اللحظة يجب أن تشعر بالدوار لأنها كانت تغازل رجل تمكن من انتزاع قلبها بكلماته الرقيقة.

5- أعشق غنى رجليك

استمرارًا لكيفية خطف قلب الفتاة بالكلمات، ما أجمل أن يتميز الرجل بقوته وعلوه أمام الرجال والعالم أجمع، لكنه ضعيف أمام حبيبته. من أجمل العبارات التي تصدم المرأة من حب الرجل المفرط لها هذه العبارة التي تعبر عن مدى حبه لها وضعفه أمامها.

في هذه الحالة، يجب أن تعرف المرأة كم هي محظوظة مع ذلك الرجل الذي يحبها من كل قلبه. لا يستطيع الرجل القوي أن يترك كرامته جانباً ويقول مثل هذه العبارات لفتاة استطاعت أن تأسر قلبه، فيريد أن ينتزع قلبها كما فعلت.

6- شارك معي الاختيار، فأنا أحب اختياراتك

الرجل بطبيعته عنيد وعنيد في بعض الأحيان. يرى أنه لا يخطئ أبدًا في الاختيار، إلا أنه عندما يقع في الحب، تتغير كل معاييره، ويصبح طموحه الأقصى في الحصول على قلب الفتاة التي يحبها، لذلك من الممكن للرجل أن يجذب قلب المرأة. من خلال إجبارها بشكل غير مباشر، شارك تفاصيل حياته.

حتى يقول لها “شاركني في خياري، أنا أثق في ذوقك، أو شيء من هذا القبيل. وتجدر الإشارة إلى أنه يستطيع قول هذه العبارة لها مباشرة ليرى تعابير وجهها، ولكن إذا كان لا يزال يخجل منها، يمكنه إرسال أي من الأشياء إليها، ليُطلب منه مشاركة الاختيار، حتى لو لم يكن بجدية.

7- لا أستطيع العيش بدونك

تحب المرأة أن تشعر أن الرجل يعتمد عليها في كل الأمور، فيرى فيها الأم والأخت والصاحبة والمحبوب. شعرت أن هناك من يعطيها مصيرها ويعتمد عليها في كل أمور حياته.

أكثر ما يقتل المرأة ويجعلها تشعر بأنها لا قيمة لها هو أن الرجل الذي تحبه يقضي الكثير من الوقت دون أن تكون بجانبه.

8- أنا أتنفسك

ما أجمل أن يصل الحب إلى أعلى مستويات الحب التي تجعل لسان الرجل يتكلم بأحلى الكلمات التي من شأنها أن تكون إجابة صريحة على سؤال كيف تأسر قلب الفتاة بالكلمات. إذا قالها رجل للفتاة التي يحبها أثناء حديثهما معًا حول أي موضوع، فهذه هي العبارة هذا سيجعلها غير قادرة على التحكم في ضربات قلبها المرتفعة، مما يشير إلى أنها على وشك الوقوع في حب هذا الشخص لأنه يعرف مفاتيح قلبها.

اظهار كمية من الإعجاب نحو انسان حول تمكنه على تبني القرار أو الاختيار السليم تجعله يشعر بالثقة والامتنان من اتجاه المداح، ولكن يجب أن يكون هذا الاختيار يستحق بالفعل الذهول الفخامة، فعندما تكون الشابة موفقة في أحد اختياراتها ويبدي الرجل تقديره بتمكنها على إحسان الاختيار.