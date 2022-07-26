كيف تربح من جوجل 100 دولار يوميا ،حيث يوجد مجموعة كبيرة من الطرق الإلكترونية المتنوعة والجديدة التي يمكن اتباعها من أجل الربح المال بأسهل وسيلة ممكنة، حيث انتشرت الوسائل والمواقع الالكترونية مؤخرًا بشكل كبير وأغلب منصات التواصل الاجتماعي أصبحت اليد العليا للتمكن على مجرى يومنا، حيث أصبح من الممكن في تلك الفترة جني كمية كبيرة من المال من خلال الاستغلال الاحسن لهذه المواقع.

كيف تربح من جوجل 100 دولار في اليوم

لا تقلق إذا كنت مبتدئًا في Google Adsense، ففي هذه المقالة سنساعدك على جني الكثير من المال دون بذل مجهود ضئيل، وفي فترة وجيزة ستتعلم كيف تربح من Google 100 دولار في اليوم، وهنا تجد بعض النقاط التي يجب اتباعها

الحصول على محتوى جيد وهادف وحصري للوصول إلى مستوى أكثر تنافسية مع المحتويات الأخرى. كونك أكثر وعياً بما يطلبه السوق قبل أن تقدم المحتوى الخاص بك، وأن تكون على دراية بمتطلبات العرض والطلب بشكل عام، فهذا سيساعدك بالتأكيد على كسب 100 دولار وأكثر من Google Adsense يوميًا. لمحاولة الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الزوار بشكل قانوني وقانوني وسليم حتى لا تفقد ما قمت ببنائه وما قمت به. بالطبع، يجب أن يتوافق المحتوى الذي أنشأته على Google AdSense مع جميع الشروط والأحكام الخاصة به، والتي يجب الاتفاق عليها قبل البدء.

قم بتنشيط حساب Google Adsense الخاص بك

بعد إنشاء حساب Google Adsense الخاص بك، وقبل أن تتمكن من إعداد الإعلانات على موقع الويب الخاص بك، يجب عليك تنشيط حسابك من خلال نقاط مهمة

قم بتوصيل موقع الويب الخاص بك بحساب Google Adsense الخاص بك.

أدخل عنوان الدفع.

تحقق من هاتفك.

قد تستغرق فترة تفعيل حسابك عدة أيام، وقد تصل إلى أسبوعين، والسبب الأكثر شيوعًا لعدم تفعيل الحساب هو عدم وضع الكود الصحيح على صفحة بها العديد من الزوار والمشاهدات بشكل مستمر ومنتظم أساس.

كيف تبدأ في جوجل Adsense

لقد قدمنا ​​بعض النقاط والوسائل التي ستتيح لك كسب 100 دولار من Google يوميًا، والآن نراجع بعض النقاط التي يمكنك البدء بها

لإنشاء موقع الويب الخاص بك على شبكة الويب العالمية، وبالطبع يجب أن يكون متوافقًا مع جميع شروط وأحكام Google Adsense.

يتم الحصول على حساب Google Adsense بعد تقديمه من خلال موقع الويب الخاص بك.

يمكنك فتح مدونة على WordPress، وهي مجانية والأكثر شهرة وشعبية وأسهل طريقة ستجلب لك كل الأموال.

افتح قناة يوتيوب ذات صلة بالمحتوى الذي تقدمه، من أجل إعطاء المحتوى مظهرًا مختلفًا وواقعًا مميزًا.

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بعض المصطلحات التي ستواجهها مع Google Adsense

هناك بعض المصطلحات التي ستواجهها بالتأكيد عند بدء التعامل مع Google Adsense، وسنقدم تعريفات مبسطة لكل منها على حدة.

1- نسبة النقر إلى الظهور (CTR) للإعلان

عدد نقرات الإعلان مقسومًا على عدد مرات الظهور. (عدد النقرات عدد مرات الظهور).

2- تكلفة النقرة CPC

إنها تكلفة النقرة، أي أنك تدفع مقابل كل نقرة يتلقاها الزائر على إعلانك.

3- تكلفة الألف ظهور لكل ألف ظهور

التكلفة لكل ألف ظهور للإعلان (إجمالي الإيرادات / مرات الظهور) × 1000.

أسباب مهمة لضخ المزيد من الأرباح من Google Adsense

تختلف نسبة الربح من Google Adsense حسب الدولة التي تزور موقعك من خلالها، وداخل مصر يبلغ متوسط ​​النقرة حوالي 3 سنتات، وجميع الدول العربية الأخرى تشترك في نفس السعر في مصر.

سعر النقرة قد يصل إلى 6 سنتات في الدول الأجنبية.

تختلف الأسعار حسب المحتوى، تختلف الموضوعات التقنية والبرمجية تمامًا عن موضوعات الطعام والشراب، وكذلك الملابس، ويختلف متوسط ​​الأرباح من موضوع إلى آخر حسب المحتوى الخاص بك.

يجب مراعاة توزيع الإعلانات بشكل جيد ومدروس في موقعك، من أجل زيادة متوسط ​​الربح العائد لك، وهذا من أساسيات زيادة الأرباح.

إن زيارة موقعك بطرق آمنة وشرعية ستمنحك بالتأكيد زيادة ملحوظة في الربح، على عكس الطرق غير القانونية التي قد تؤدي إلى تعليق حسابك في Google Adsense.

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ماذا علي أن أفعل لأربح 100 دولار في اليوم من جوجل

للحصول على 100 دولار يوميًا من Google، يجب أن تحصل على 40000 مشاهدة للصفحة يوميًا، و 400 نقرة في اليوم، لذا ستكون نسبة النقر إلى الظهور 1٪ و 0.25 دولارًا للكلفة بالنقرة.

من أجل الحصول على 40000 مشاهدة للصفحة، يجب أن تنتج 500 مقالة رائعة على موقع الويب الخاص بك، أو على موقع WordPress الخاص بك.

يجب أن تجتذب هذه الصفحات ما لا يقل عن 80 مشاهدة أو أكثر يوميًا، ويمكن أن تكون هذه المقالات أقل من 300 كلمة.

يعد تضمين مقطع فيديو على YouTube في كل صفحة من كل مقالة تقوم بإنشائها مفيدًا جدًا بالنسبة إلى متوسط ​​النقرات ويزيد من متوسط ​​ربحك.

يمكنك أيضًا بيع مساحتك الإعلانية مباشرةً من خلال BuySellAds، مما يولد متوسط ​​6000 دولار شهريًا من 40000 مشاهدة للصفحة.

كيف تكسب من يوتيوب

يُعد موقع YouTube من أكثر المواقع زيارةً واستخدامًا على الإطلاق، وهو معروف جيدًا للجميع، يمكنك من خلاله تقديم محتوى متنوع بأسلوبك المميز. لإنشاء حسابك الخاص على YouTube، تحتاج إلى اتخاذ بعض الخطوات البسيطة، بما في ذلك

يجب أن يكون لديك حساب Gmail حتى تتمكن من الحصول على جميع الخدمات المختلفة التي يقدمها لك الموقع من خلال Google.

قم بإنشاء حساب YouTube واربط هذا الحساب بحساب Gmail الخاص بك.

بعد إنشاء قناتك، يمكنك تعديل الاسم ليناسب المحتوى الذي ستقدمه عبر القناة.

بعد إنشاء القناة وإعطائها الاسم المناسب، يمكننا تحميل وعرض جميع مقاطع الفيديو المتعلقة بالمحتوى الخاص بك.

معرفة الجمهور المستهدف بالمحتوى الخاص بك أمر في غاية الأهمية، لتقديم المحتوى بطريقة تناسبهم، وأسلوب الأطفال بالطبع لا يتناسب مع أسلوب الكبار وكبار السن.

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بعض النصائح لكسب المال من جوجل بسرعة

والآن بعد أن عرفنا إجابة السؤال (كيف تربح من Google 100 دولار في اليوم)، نحتاج إلى تقديم بعض النصائح البسيطة التي ستساعدك في الوصول إلى هدفك

وسّع آفاقك وتعرّف على كل المحتوى الناشئ باستمرار.

التطوير المستمر والتعرف على أحدث الأساليب للمحتوى الخاص بك هو بالتأكيد سر النجاح.

إن الاستمرار في العمل وإتقانه سيزيد بالتأكيد من فرصة وصول عملك إلى الآخرين.

حدد باستمرار متطلبات المجموعة المستهدفة من المحتوى الخاص بك لتقديمها لهم.

يوجد الكثير من الطرق المتنوعة التي تساهم في الحصول على إجابة خاصة على طريقة تربح من جوجل 100 دولار يوميا كما قمنا بعرض جميع المعلومات الخاصة بكل وسيلة للربح مثل جوجل أدسنس وفيسبوك وعمليات بيع الصفحات والمجموعات عبر فيسبوك وتأسيس قنوات على يوتيوب وارتفاع نسبة المشاهدة والسلام ختام.