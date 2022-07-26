كيف ترد على من يستفزك بطريقة ذكية ،من المشهور أن جميعنا لنا صفات حسنة وصفات غير حسنة ولكننا لا نعترف بها أمام ذاتنا ومن أجل أن نعلم طريقة التعامل مع الشخص الذي يستفز فيلزم أولاً أن يتم التعرف على الأسباب التي تجعل الانسان يتعامل معكم باستفزاز و من الممكن أن يعاني الشخص من سلبيات داخلية أو نقص وذلك يكون سبب يجعله يتعامل بغرابة وباستفزاز وهناك الكثير من الردود .

كيف ترد على من يستفزك بطريقة ذكية

يتعرض الكثير منا للعديد من المواقف التي يحاول البعض فيها استفزازنا، سواء في مكان العمل أو الجامعة أو المدرسة، وعلى الرغم من أن هذا الشعور سيء ويثير غضب البعض بسرعة، فعند تعرضهم لمثل هذه المواقف، يجب أن ننتظر، و تصرف بحكمة وعقل حتى لا نخطئ، وهنا الجواب على سؤال كيف ترد على من يستفزك بطريقة ذكية

عند التعرض لهذه المواقف، يجب أن تتمتع بهدوء تام، ولا تجعل أي شيء يزعجك، واطلب من هذا الشخص التوقف عن الحديث وإنهاء الحوار بطريقة لطيفة غير محرجة، ويجب ألا تلوم هذا الشخص أو تلومه أبدًا أثناء. المناقشة، ولكن يمكنك أن تلومه على القيام بذلك بعد ذلك. في وقت قصير.

قد يستفز بعض الناس الآخرين عن غير قصد، وقد يفعلون ذلك نتيجة تعرضهم لبعض المواقف السيئة التي أثرت على حالتهم النفسية، وبالتالي لا ينبغي الحكم عليهم من المرة الأولى، ولكن يجب تقديم الأعذار والحجج لهم، ومحاولة الاقتراب منهم لمعرفة سبب أفعالهم.

إذا تأكدت من أن هذه السلوكيات والأساليب تنبع من شخصية الفرد نفسه، وأنه لم يتعرض لأية مواقف حياتية أثرت في نفسية، وأنه يستفزك عن عمد، فأنت حكمت عليه بشكل صحيح، وحينها يمكنك ذلك. الابتعاد عنه تمامًا وتجنب أي تعامل معه إلا عند الضرورة والضرورة ويجب عليك مغادرة الأماكن التي يوجد بها هذا الشخص حتى لا تدخل في أي نقاش معه.

يجب أن يعامل هذا الشخص باحترام ولا يقابل الإساءة، ولعل هذه من أهم الصفات الحسنة التي نصحنا بها الرسول الكريم، حيث قال “رحم الله من قال خيراً ثم ذهب للحرب، أو التزم الصمت وأعطى السلام “. لذلك إذا وجد هذا الشخص فيك شخصية صالحة وحبًا للآخرين، فقد لا يكرر نفس السلوك مرة أخرى.

يجب أن نصغي جيدًا لما يقوله هذا الشخص، ونحاول فهم كل ما يقوله، لأننا أحيانًا قد نحكم على الآخرين وفقًا لفهمنا وليس وفقًا لنواياهم، وبالتالي يجب أن يكون لدينا فهم جيد لكل ما قيل من قبل أخذ أي رد فعل.

إذا كان الشخص يحملك على الكراهية والحقد ويحاول باستمرار استفزازك، فعليك أن تتجاهل هذا الشخص تمامًا، فالتجاهل هو أفضل طريقة للانتقام.

عن شخصية المستفز

هناك الكثير من الناس من حولنا يقومون دائمًا ببعض التصرفات السيئة من أجل إثارة الآخرين وإغضابهم، لأن هؤلاء الأشخاص يعانون من بعض المشاكل النفسية مثل النقد المستمر والافتقار والفشل وقلة النجاح.

هناك بعض الأشخاص ممن لديهم فن الاستجابة ويمكنهم الاستجابة في هذه المواقف بسهولة، وهناك آخرون لا يستطيعون ذلك، ومن أهم الأشياء التي يجب معرفتها قبل الرد على هؤلاء الأشخاص هي خصائصهم وطريقة التعامل معهم. هم.

الشخص الذي يتحدث كثيرا عن الناس بطريقة سيئة، ودائما يستخف بهم أمام الآخرين، هذا الشخص يعاني من فقدان الثقة بالنفس.

شخص يتحدث عن الآخرين في غيابهم، ودائما يثرثر على السبورة بكلمات غير مهمة أو مفيدة.

الأشخاص الذين يستمتعون بإحراج الآخرين، ودائمًا ما يضعونهم في مواقف محرجة تسبب لهم الكثير من المشكلات النفسية.

من يتعامل مع الآخرين بطريقة فظة وغير لائقة، ولا يجب أن يعامله بالمثل تجنباً للخطأ.

يركز الناس دائمًا على سلبيات الآخرين، فتجدهم دائمًا يركزون على كل أخطاء الآخرين وصفاتهم السيئة، ويتجاهلون الصفات الحميدة، ويبدأون في انتقادهم والاستخفاف بهم.

أسباب استفزازك

يوجد من حولنا بعض الأشخاص لا يحملون في قلوبهم مودة وحبًا للآخرين، ولديهم كل الكراهية والحقد في قلوبهم، ولذلك تجدهم دائمًا يحاولون استفزاز الآخرين بأفعالهم وأفعالهم، ومن أكثرهم. الأسباب المهمة التي تجعل الناس من حولك يستفزونك هي

المعاناة من حالة نفسية سيئة كالاكتئاب والضغط النفسي.

إذا لم يجد هذا الشخص حبًا وتقديرًا واهتمامًا من الآخرين، فإنه سيثيرهم ببعض التصرفات والأساليب للفت انتباههم.

إذا كان الإنسان يحمل في قلبه كل حقد وكراهية وكراهية للآخرين، فإن هذا يدفعه إلى الغضب من أدنى موقف، والقيام ببعض التصرفات الاستفزازية.

الفشل والفشل في تحقيق ما يرغب فيه هذا الشخص، وتفوق الآخرين عليه، يجعله يشعر بالدونية والخطأ، ويقوم ببعض الأعمال الاستفزازية مثل التقليل من شأن الآخرين الذين تجاوزوه والاستخفاف بجهودهم.

إذا كان الشخص لا يجد الحب من الآخرين وليس لديه القدرة على كسب قلوبهم ومحبتهم، فإنه يحاول استفزاز هؤلاء الناس.

إن غيرة الشخص المستمرة لمن حوله، وعدم تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح، تدفعه إلى الكراهية والغضب ومحاولة استفزازهم بشتى الطرق، مثل التقليل من شأنهم.

قد يتعرض الإنسان للإذلال وبعض المواقف السيئة التي قد تؤثر على حالته النفسية طوال حياته، وتجعله يتصرف بطريقة استفزازية ووقاحة مع الآخرين.

كيفية استفزاز شخص يحاول استفزازي

للناس من حولنا العديد من الصفات، وهناك صفات حسنة وصفات سيئة، وبحسب خصائص كل إنسان، فإن مكانته في القلوب محددة. من أهم الصفات السيئة التي لا يحبها الناس هو المحرض.

رد بطريقة جيدة وابتعد عن الإهانات.

يجب أن نتحمل حسن النية، وأن نتجنب سوء الفهم، حيث إن البعض أحيانًا لا يملكون القدرة على التعبير، مما يؤدي إلى سوء فهمهم.

التجاهل التام في حالة الاستفزاز المتعمد، بالابتعاد عن الحديث مع هذا الشخص أو الدخول في أي نقاش معه، وعدم التواجد مع هذا الشخص في نفس المكان.

سمات الشخصية الاستفزازية

يتميز الشخص ذو الشخصية الاستفزازية ببعض الصفات السيئة وهي –

الشكوى يتذمر الشخص المستفز دائمًا من كل الأمور السيئة التي تحدث في حياته، وينظر إلى حياته على أنها حياة صعبة وصعبة، ولا ينظر إلى الجوانب الإيجابية، ولا يهتم بشؤون الآخرين، حتى المقربين منه.

التمسك بالرأي يعتقد هذا الشخص أنه على حق دائمًا، ويتمسك برأيه حتى لو كان خاطئًا، ولا يقبل النقد.

مقاطعة الآخرين هذا الشخص لا يترك للآخرين حرية الكلام، ودائما يقاطع محادثتهم ويتدخل في شؤونهم.

الانسحاب يتميز هذا الشخص بقدرته على الانسحاب من كل المناسبات والأحداث المهمة، وعلى تقديم الحجج والأعذار.

الكسل عدم الرغبة في العمل الجاد والاجتهاد، ودائماً يفضل الراحة والاسترخاء، ولا يفضل مشاركة اهتمامات الآخرين.

التأخير عدم التقيد بالمواعيد المحددة للآخرين، حتى لو تسبب ذلك في نفورهم وإزعاجهم.

يوجد في حياتنا مجموعة كبيرة من المواقف التي تجعل الانسان يعاني من العصبية والضيق بما تسمى الامور المستفزة، وعادة ليس من السهولة على الشخص في تقديمه إلى ردود الأفعال الموافقة لهذه المواقف ويجب الرد على المواقف العديد العصبية دون أي ترتكب أي خطأ أو مشاكل، خاصة مع الأشخاص الذين دائما يستفزون أو الأشخاص الذين يكرهوك.