كيف تسترجع رسائل ال sms المحذوفة من هاتفك بسهولة،يواجه الكثير من الاشخاص المهتمين بعالم التواصل الاجتماعي بعدد من المشاكل ومنها الصعوبة في استرجاع الرسائل المحدوفة على شريحة الجهاز ،وما يمتلكه عدد من المتاجر الإلكترونية من البرامج والطرق الحديثة والمتطورة لاستعادة الرسائل مع التأكيد على إثبات الشخصية قبل التعامل مع البرنامج ورؤية الرسائل.

كيفية استعادة الرسائل القصيرة المحذوفة من هاتفك بسهولة

مشكلة فقدان الرسائل الخاصة على الهاتف المحمول مشكلة مزعجة، حيث تتم جميع المعاملات المصرفية أو الخدمية في عصرنا عن طريق تبادل الرسائل النصية، مما جعل برامج استرداد الرسائل المحذوفة تظهر على الساحة.

مما يساعد في إعادة الملفات المحذوفة من الهاتف، وفيما يلي سنتحدث عن كيفية استرداد الرسائل القصيرة المحذوفة من هاتفك بسهولة وبطرق مختلفة بالتفصيل:

1 استرجع الرسائل المحذوفة من الهاتف باستخدام برنامج الاسترداد

يعد برنامج Jet Recovery من أفضل الطرق التي يمكن استخدامها لاستعادة الرسائل من الهاتف المحمول. إنه مجاني ويمكن تنزيله بسهولة من الإنترنت، لكنه غير متوفر في متجر Google Play. بعد تثبيت البرنامج ستتمكن من استعادة الرسائل بخطوات بسيطة وسهلة.

حيث أن آلية عملها تعتمد على إعادة تهيئة بطاقة الذاكرة الخاصة بالهاتف المحمول، ثم تخزين المعلومات والبيانات وإعادة الهاتف إلى الإعدادات الافتراضية، ومن ثم التمكن من استرجاع الرسائل بسهولة. يمكنك تحميل البرنامج مباشرة عن طريق الدخول الى صفحة التحميل بالضغط.

برنامجين لاسترجاع الرسائل المحذوفة من الهاتف بعد تنسيقها

هناك بعض برامج الكمبيوتر التي تعد من بين أفضل الخيارات لاستعادة البيانات بعد حذفها، وتختلف هذه البرامج بين البرامج المدفوعة أو المجانية، وكذلك للهواتف التي تعمل بنظام Android أو iPhone، وهذه البرامج كالتالي:

1- drfone.wondershare

يعد من أشهر برامج الكمبيوتر التي تساهم في إعادة البيانات المحذوفة من الهاتف بما في ذلك الرسائل القصيرة. إنه سهل الاستخدام، ويمكنك تنزيل البرنامج مباشرة بالنقر للدخول مباشرة إلى صفحة التنزيل.

2 EaseUS MobiSaver لنظام Android

من بين البرامج التي تساهم في استعادة الرسائل المحذوفة من الهاتف المحمول بسرعة وبتقنية عالية، فهو من البرامج الآمنة والخالية من الفيروسات ،يعتبر هذا البرنامج من البرامج المدفوعة وليس من البرامج المجانية. يمكنك تنزيل برنامج Easy MobiServe بالنقر فوق للدخول مباشرة إلى صفحة التنزيل.

3 Mini Tool Mobile Recovery

من أفضل البرامج التي تساهم في استعادة الرسائل المحذوفة من الهاتف المحمول، وهو من البرامج التي تعمل على مختلف الأجهزة المحمولة ومنها Android و iPhone، وهو من أكثر البرامج موثوقية وأمانًا ،يمكنك الدخول لتنزيل البرنامج مباشرة بالضغط، والذهاب إلى صفحة التحميل الرسمية.

4 SMS النسخ الاحتياطي والاستعادة

من البرامج التي تعد من أفضل الإجابات على سؤالك كيفية استرداد الرسائل القصيرة المحذوفة من هاتفك بسهولة، حيث يتميز بقدرته على استعادة الرسائل النصية المحذوفة بسهولة وسرعة ،يمكن تنزيل التطبيق بسهولة عن طريق الدخول إلى صفحة التنزيل المباشر بالضغط هنا. لاستخدام التطبيق واستعادة رسائلك النصية، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

حدد رمز البدء. انقر فوق إعداد زر النسخ الاحتياطي. يجب عليك تنشيط الزر الموجود أمام الرسالة قم بتنشيط زر المكالمات الهاتفية. عليك الضغط على الزر التالي بعد ذلك تظهر أمامك طرق الاسترداد، مثل google drive، one drive.، your phone، dropox. يجب عليك تسجيل حسابك في Gmail. أنت الآن قادر على استعادة الرسائل النصية المحذوفة.

كيف تستمر في إرسال الرسائل النصية

بعد معرفة إجابة سؤالك، وكيفية استرداد الرسائل القصيرة المحذوفة من هاتفك بسهولة، عليك اتخاذ بعض الخطوات التي تساعدك على حفظ الرسائل النصية على هاتفك الخلوي، لتتمكن من استعادتها بطريقة أسهل من تنزيل تطبيقات مختلفة، عن طريق نسخ الرسائل النصية وبياناتك احتياطيًا.

حتى يتم حفظها ونقلها إلى حساب Gmail الخاص بك، يمكنك أيضًا استخدام تطبيق Wondershare MobileTrans، والذي يساهم في حفظ نسخة من رسائلك النصية، وهو سهل الاستخدام ويسمح بالنسخ بنقرة واحدة فقط، ثم اتبع الخطوات التالية

قم بتنزيل التطبيق على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. يجب عليك توصيل الهاتف بجهازك باستخدام كابل USB. انقر فوق زر إعدادات الهاتف. ستظهر بياناتك على جهازك. يتم تلقائيًا نقل نسخة من بيانات هاتفك، بما في ذلك الرسائل النصية، ليتم حفظها والعثور عليها في جميع الأوقات. إذا كنت ترغب في استبعاد نقل بعض البيانات، فانقر فوق زر إلغاء التحديد. اختر موقع الملف حيث تريد حفظ نسخة الرسم. انقر فوق الزر بدء النسخ لبدء النسخ.

كيف تسترجع رسائل ال sms المحذوفة من هاتفك بسهولة كما يقوم عدد من هذه البرامج المختصة باستعادة الرسائل بالشرح التفصيلي لكيفية تعبئة بيانات الشخص بالإضافة الى اختيار المجلد التي ترغب بحفظ الرسائل بداخله وحمايته من أي اختراق.