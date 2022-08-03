كيف تعدل حالة الأهلية غير مؤهل فِيْ حساب المواطن.. برنامج حساب المواطن الجديد

كيفِيْة تعديل حالة استحقاق غير مؤهل فِيْ حساب المواطن، هُو السؤال الذي يسعى إليه كثير من المستفِيْدين أو المتقدمين للاستفادة من الدعم الشهري للبرنامج الاجتماعي المخصص لدعم الأسر السَعُودِيْة من أفقر الفئات ضمن قائمة الأكثر احتياجًا، ويتم التعبير عن هذه الكلمات فِيْ حالة تقديم المستندات أو بعض الأسباب التي تمنع مقدم الطلب من أهلية الاستفادة من خدمة الدعم الشهرية المقدمة على شكل أموال من البرنامج، لذلك سنشرح من خلال موقع ثقافني تلك التفاصيل حول كيفِيْة التقديم. لبرنامج حساب المواطن الجديد، وما الإجراء الذي يجب اتباعه عندما تبدو حالة الأهلية غير مؤهلة

كيفِيْة تعديل حالة أهلية غير مؤهل على حساب المواطن

للإجابة على كيفِيْة تعديل حالة الأهلية من غير مؤهل فِيْ حساب مواطن جديد 1444بادئ ذي بدء، تحتاج إلى معرفة سبب رفض الطلب، والذي قد يكون أحد هذه الأسباب.

لا تقم بتحديث البيانات إذا طلبها البرنامج.

إذا كان مقدم الطلب يقيم فِيْ ملجأ حكومي.

إدخال بيانات غير صحيح.

الإقامة غير الدائمة داخل المملكة، ويثبت ذلك الفرد.

إذا تجاوز الدخل الشهري مقدما الحد المسموح به.

جلسة حساب المواطن 57 أغسطس

من المتوقع أن يتم إصدار الدفعة 57 من برنامج دعم حساب المواطن بين 6 و 10 أغسطس، بعد أن يصدر البرنامج استحقاق الدفع عبر Twitter. 90 يومًا من تاريخ إصدار الأهلية أو الرفض لبعض المواطنين.

خطوات التسجيل للحصول على حساب مواطن جديد

هذه هِيْ خطوات التسجيل فِيْ حساب المواطن والتي تتم الكترونيا من خلال رَابِطْ ca.gov.sa برنامج دعم حساب المواطن الرسمي ثم اتبع الخطوات أدناه