كيف تعرف انك مصاب بمرض بهجت؟، يعتبر مرض بهجت من احد اكثر الامراض المنتشرة في دول تركيا واليابان والشرق الأوسط، وهو من احد الامراض التي تحدث نتيجة للالتهاب الناتج من انتشار احد العدوى، فهو يقوم بالانتشار في أجهزة الجسم ويسبب لها التعب وفي حالة تفاقم الوضع فو يسبب التلف في انسجة الجسم، ومن خلال مقالنا في موقع العرب اليوم سوف نتعرف على أعراض الإصابة بمرض بهجت، بالاضافة الى ذلك كيف تعرف انك مصاب بمرض بهجت؟، تابعونا.

مرض بهجت ويكيبيديا

أطلق اسم بهجت الى هذا الممرض البكتيري نسبة الى العالم التركي هولوشي بهجت، فهو يعتبر من أول من اكتشف مرض بهجت قبل حوالي السبعون عاما، لذلك اطلق عليه اسم مرض بهجت، فيبدا اكتشاف المرض عند ظهور تقرحات في الفم والمسالك البولية، ثم يصاحب هذه التقرحات التهابات حادة في العيون، ويتم إصابة ما يقارب السبعون فالمئة بهذا المرض ، وتكون جميع طبقات العين معرضة للاصبة الى الالتهاب مما يسبب العمى، والبعض الاخر من الأشخاص يصاب بالتهابات في المفاصل، والركبة والكاحل والمعصم، وبالتالي يمكن إصابة أي جزء من الأجزاء المتعلقة في المفاصل في جسم الانسان.

كيف تعرف انك مصاب بمرض بهجت؟

هناك العديد من الاعراض التي تظهر عند الإصابة بمرض بهجت، وتختلف حدة هذه الاعراض من شخص الى شخص اخر، ويتم إصابة جميع أجزاء الجسم بمرض بهجت، ومن أعراض الإصابة بمرض بهجت الاتي:

الاعراض التي تظهر لمرض بهجت في الفم: يصيب الفم نوعا من أنواع القرحة المؤلمة، وتظهر هذه القرحة على شكل بروز ونتوء في الفم، وعادة ما يتم الشفاء منها من أسبوع الى ثلاثة أسابيع.

الجلد: يتم انتشار بثور تشبه حبوب الشباب ويتم انتشارها بشكل كثيف على الجلد، وتظهر بكثرة في منطقة الساقين.

الأعضاء التناسلية: تظهر بعض التقرحات على الأعضاء التناسلية وتكون مؤلمة في العادة، وتترك مكانها بعض الندوب في معظم الأوقات.

العيون: يتم إصابة العيون بنوع من أنواع الالتهاب الذي قد يسبب العمى عند وصوله الى طبقات العين الأخرى.

المفاصل: يصيب مرض بهجت الركب والاكواع والمفاصل المختلفة في الجسم، ويسبب ذلك ظهور الورم عليها، ويستمر الى ثلاثة أسابيع.

الاوعية الدموية: يتم إصابة الاوعية الدموية بالالتهاب مما يسبب الورم للأوعية، واذا تم واصابة الشرايين بالالتهاب فهذا يؤدي الى حدوث الجلطات والانسدادات.

وصلنا واياكم الى ختام مقالنا لها اليوم والذي تحدثنا فيه عن كيف تعرف انك مصاب بمرض بهجت؟، ووضعنا لكم أعراض الإصابة بمرض بهجت وكيفية ظهور مرض بهجت، نتمنى ان ينال المقال على اعجابكم.