كيف تعرف من زار بروفايلك على الفيسبوك بالوقت والتاريخ، الفيسبوم من ابرز واشهر التطبيقات عبر منصات السوشيال ميديا ويمكن لكافة الناس التواصل مع بعضهم عبر الفيسبوك ويستطيع الاشخاص غير المقربين لديك الاطلاع على المنشورات والاخبار الخاصة بك والتعليق عليها وهناك عدة تطبيقات مختلفة والتي تستطيع بامكانك معرفة من دخل لملفك الشخصي عبر منصة الفيسبوم بالتاريخ والوقت ومن ابرز هذه التطبيقات المميزة تطبيق Profile Tracker.

كيف تعرف من زار ملفك الشخصي على Facebook حسب الوقت والتاريخ

يعد تطبيق Facebook من أهم تطبيقات التواصل الاجتماعي في الوقت الحاضر. من خلاله، يمكنك البحث عن الأشخاص المقربين، والتحدث معهم، والاطلاع على منشورات الأصدقاء والتعليق عليها، وما إلى ذلك. يمكن للأشخاص غير القريبين من Facebook الدخول إلى صفحتك الشخصية والاطلاع على آخر أخبارك.

بالإضافة إلى مشاهدة القصص التي تنشرها ولا يمكنك معرفة هؤلاء الأشخاص، فإن هذا الموضوع يثير فضول معظم الناس لمعرفة من يتابع أخبارهم ويراقب قصصهم.

لذلك الجواب على السؤال كيف تعرف من زار ملفك الشخصي على الفيسبوك بالوقت والتاريخ هذه بعض التطبيقات التي تم تثبيتها من متجر Google Play والتي تتيح للأشخاص معرفة من زار ملفهم الشخصي على Facebook، وهذه التطبيقات هي

1- تطبيق Profile Tracker

من أشهر التطبيقات التي تعمل على معرفة من زار ملفك الشخصي بالوقت والتاريخ، حيث يمكنهم الدخول إلى الصفحة الرئيسية لحسابك الشخصي على فيسبوك ومعرفة كل الأشخاص، وخطوات التعامل مع التطبيق هم كالآتي

افتح متجر Google Play وقم بتثبيت التطبيق من قم بتسجيل الدخول إلى التطبيق عن طريق تعبئة البيانات المطلوبة. اسمح للتطبيق بالوصول إلى ملف تعريف Facebook الخاص بك عن طريق النقر فوق كلمة تنشيط. سيطلب منك تحديث الصفحة، انقر فوق تحديث الكلمة. بعد ذلك، ستظهر قائمة التطبيق في الصفحة الرئيسية على Facebook الخاص بك. انقر على قائمة التطبيق لتظهر لك الأشخاص الذين زاروا ملفك الشخصي مع الوقت والتاريخ.

2- لم تتم مشاهدة تطبيق Facebook Messenger

تم تثبيت هذا التطبيق من قبل 100 ألف مستخدم حول العالم وهذا ما يجعله فعالاً في معرفة من زار ملفك الشخصي على فيسبوك، ليس ذلك فحسب، بل يحتوي على العديد من الميزات الأخرى وهي

إخفاء وجهة نظرك لقصص الأصدقاء على Facebook.

اعرض رسائلك على Messenger دون أن يعرف الناس أنك قرأتها.

ليس لديها إعلانات مزعجة.

باستخدامه، يمكنك تنزيل مقاطع الفيديو من Facebook بسهولة.

3- من شاهد ملفي الشخصي

يمكن لهذا التطبيق معرفة من زار ملفك الشخصي على Facebook حسب الوقت والتاريخ، حيث يعرض لك قائمة شاملة بجميع الحسابات التي زارت ملفك الشخصي ولا يطلب منك النشر على صفحتك الشخصية التي استخدمتها فيه، مما يميزه من التطبيقات الأخرى.

تعرف على زوار البروفايل من خلال الفيس بوك

إحدى الطرق لإعلامنا بمن زار ملفنا الشخصي على Facebook هي من خلال نفس التطبيق المتصل بالكمبيوتر. والخطوات هي كما يلي:

سجّل الدخول إلى صفحة ملفك الشخصي على Facebook. اضغط على Ctrl + U على لوحة المفاتيح. سيعرض Facebook رموز صفحتك الشخصية. اضغط على Ctrl + F على لوحة المفاتيح. ستظهر قائمة البحث. أدخل هذا الرمز مع InitialChatfriendsList. تظهر قائمة بأرقام حسابات متعددة. هذه الأرقام هي رموز الحساب للأشخاص الذين زاروا ملفك الشخصي على Facebook. بجانب هذه الرموز، يوجد عدد المرات التي زار فيها كل حساب ملفك الشخصي. انسخ أحد هذه الرموز في مربع بحث Google واضغط على Enter. سيُظهر لك الحساب الشخصي لهذا الرمز الذي زار ملف التعريف الخاص بك.

تعرف على من زار ملفك الشخصي من خلال Google Chrome

نواصل الإجابة على السؤال كيف تعرف من زار ملفك الشخصي على Facebook مع الوقت والتاريخ من خلال Google Chrome لكن الجدير بالذكر أن هذه الطريقة لا تعمل في حال فتح تطبيق فيسبوك عبر الهاتف، فالخطوات كالتالي

سجّل الدخول إلى Google Chrome وافتح حسابك الشخصي على Facebook. ثم انتقل إلى الإعدادات الخاصة بك وتحكم في من يزور ملفك الشخصي على Facebook. ستظهر قائمة جديدة في الصفحة الرئيسية بجوار صورة ملفك الشخصي. اضغط على هذه القائمة وستظهر لك من زار ملفك الشخصي مع الوقت والتاريخ، وبالتالي أجبنا على سؤال حول كيفية معرفة من زار ملفك الشخصي على Facebook مع الوقت والتاريخ.

كيفية تنشيط ميزة قفل الملف الشخصي على Facebook

أضافت شركة Facebook مؤخرًا ميزة جديدة على تطبيق Facebook وهي “Profile Lock”، بحيث يمكن للأشخاص غير الأصدقاء الوصول إلى الملف الشخصي لأي شخص ليس في أصدقاء، عملت هذه الميزة على حماية منشورات وقصص الأفراد، حيث تكون خطوات تفعيل هذه الميزة كالتالي

افتح ملفك الشخصي على Facebook. اضغط على كلمة المزيد تحت اسمك. ستظهر لك بعض الخيارات، انقر على خيار “قفل الملف الشخصي”. بعد ذلك، ستظهر لك رسالة تأكيد لتفعيل ميزة قفل الملف الشخصي، والنقر عليها، بحيث يتم منع الأشخاص غير الأصدقاء من رؤية منشوراتك وقصصك وكل شيء عنك على Facebook.

لماذا يريد الناس معرفة من زار حساباتهم على Facebook

كجزء من استكمال الإجابة على السؤال كيف تعرف من زار ملفك الشخصي على Facebook حسب الوقت والتاريخ سنذكر بعض الأسباب التي تجعل الأشخاص يرغبون في معرفة من زار ملفهم الشخصي على Facebook. هذه الأسباب هي

قم بتأمين الحساب من المتسللين عن طريق تنشيط ميزة قفل الملف الشخصي.

الخوف من سرقة الحساب أو التجسس على المعلومات والرسائل الموجودة فيه.

قم بإثارة فضول نفس الأشخاص لمعرفة من يتابع أخبارهم.

تأمين الحساب من المخترق.

تعتبر الفيسبوك من التطبيقات المشهورة حول العالم وذلك للتواصل بين الناس ومتابعة اخبارهم وتطوراتهم ويعد تطبيق Facebook Messenger من ابرز التطبيقات المشهورة حول العالم وذلك لمعرفة من دخل وزار بروفايلك عبر الفيسبوك وفقا للتاريخ والوقت الذي زار به ملفك الشخصي.