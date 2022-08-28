كيف تعرف من يقرأ حالتك على الواتس سرًا ،يهتم الكثير من الاشخاص الهتمين ببرامج التواصل الاجتماعي عدد من التساؤلات والاستفسارات الخاصة بالبرامج ومنها معرفة من يقرأ الحالة وهو في الوضع السري على برنامج WhatsApp والطرق التي يستخدمها البعض لاخفاء شخصيتهم عن مالك الحساب والخصائص الجديدة التي تطرحها الشركة والتطوير للبرنامج.

كيف تعرف من قرأ سرا حالة WhatsApp الخاصة بك

في الآونة الأخيرة، قد يكون هناك العديد من التطبيقات المشابهة لتطبيق WhatsApp، والتي لها بعض الخصائص المختلفة منه، حيث يمكنها إخفاء ظهور أولئك الذين شاهدوا حالتك على WhatsApp ،لن تتمكن من معرفة من يراقبك، وهناك ميزة في تطبيق واتس اب نفسه تساهم في إعطاء نفس الميزة وهي إخفاء ظهور قراءة حالة واتس اب، بحيث تتم مراقبتك دون علمك أو القدرة على معرفة عدد مشاهدي القضية.

لكن الأمر سلس وواضح بعض الشيء، حيث يمكنك فتح محادثة مع شخص تشك في أنه يراقبك أثناء إخفاء مظهره، وإذا تم تمكين هذه الميزة له، ستلاحظ أن علامات “الاختيار” لتسليم الرسائل ليست كذلك اللون الأزرق عندما يقرأها ،ومع ذلك، هناك بعض التطبيقات الموجودة في تطبيق Google Play، وتساهم في معرفة من يقرأ حالتك حتى لو كان يستخدم الميزة لإخفاء المظهر، وهذه التطبيقات هي كالتالي:

1 ماذا يكون التطبيق تعقب

من بين التطبيقات الآمنة التي تعد إجابة لسؤال كيف أعرف من قرأ حالة WhatsApp الخاصة بي سراً، حيث تتيح لك معرفة من زار ملفك الشخصي على WhatsApp.

إنه أحد التطبيقات الآمنة التي يمكن تنزيلها بسهولة من Google Play، واتبع الخطوات التالية لتتمكن من معرفة من قرأ حالتك على WhatsApp:

قم بتنزيل تطبيق WhatsApp Tracker من تطبيق Google Play، ويمكنك الدخول لتنزيل التطبيق مباشرة. افتح التطبيق على جهازك. اتبع الخطوات والشروط التي يحتاجها التطبيق لبدء استخدامه. انقر للموافقة على الشروط والأحكام. سجل اسمك وبلدك. أدخل رقم هاتفك. أدخل جنسك إذا كنت ذكرا أو أنثى. بعد الانتهاء من تسجيل الدخول، انقر على زر الزيارات. يمكنك بعد ذلك معرفة من قرأ حالتك على WhatsApp بسهولة.

2 تطبيق Chat Watch

من بين إجابات سؤالك، كيف تعرف من يقرأ حالتك سراً على WhatsApp، حيث يساهم في القدرة على معرفة كل ما يتعلق بمشاهدات WhatsApp أو الزيارات التي تم إخفاؤها، وذلك باتباع بعض الخطوات البسيطة التالية:

يجب عليك تنزيل التطبيق من تطبيق Google Play. يساعد تثبيت التطبيق على الجهاز في معرفة من شاهد حالتك، لذلك عند رؤيته يرسل إشعارًا ينبهك إلى ذلك. يعرض التطبيق زر WhatsApp Connected Now، حتى إذا كان الآخر يستخدم ميزة إخفاء المظهر.

3 تطبيق WRevealer لمعرفة من شاهد حالات WhatsApp

من إجابات السؤال كيف تعرف من يقرأ حالتك سراً على واتساب، حيث يتميز بإمكانية معرفة من شاهد حالتك أو زار ملفك الشخصي، حتى لو كان يستخدم خاصية الإخفاء لتظهر في الحالات أو عبر الإنترنت ،مع العلم أن هذا التطبيق متاح فقط على أجهزة iOS، حيث يكون التطبيق عبارة عن جهاز لوحي مدفوع، ولكن يتم إعطاء فرصة تجريبية ليوم واحد ،هذا للتحقق مما إذا كان التطبيق يعمل بشكل صحيح ومطلوب أم لا، وفي حالة عدم رضاك ​​عن استخدام هذا التطبيق، يمكنك بسهولة إلغاء الاشتراك وحذف التطبيق.

كيف تعرف من يقرأ حالتك على الواتس سرًا كما ويتيح البرنامج بعض من المزايا والخصائص التي تخص خصوصية وسرية البيانات وذلك بوضع رمز أمان وتحقق قبل الدخول الى البرنامج للتحقق من هوية الشخص بالإضافة الى خصائص الخلفية والألوان.