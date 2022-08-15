كيف تغير شكل نعيم عيسى .. وسر ابتعاده عن الفن وتفاصيل مرضه، يشارك الإعلامي الدكتور عمرو الليثي مساء الأحد في برنامجه “واحد من الناس” الذي يعرض على محطة الحياة، الفنان المقتدر نعيم عيسى ، والذي شارك في عرض عدد لا يحصى من الأفلام، يعمل التلفزيون المصري قناة الحياة مع نجوم بارزين في مصر وحين استضافته للفنان نعيم عيسى تم الكشف عن وجود مرض في جسمه أدى الى تغيير شكله بشكل جذري والأكثر من ذلك، في الترويج للحلقة التي من المقرر عرضها والتي تأتي على شكل حلقات رئيسية في الوقت الجديد من البرنامج ، يصوره الليثي على أنه رجل صريح ، وذو قيمة وقامة في الوسط الفني المصري.

الممثل نعيم عيسى

الفنان المصري القدير الذي شارك بالعديد من الأفلام المصرية والمسلسلات والمسرحيات الكوميدية، كان له دور بارز في الوسط الفني، حيث شارك مع العديد من الممثلين المصريين ومن أشهرهم عادل امام الذي أبدع نعيم عيسى في أداء دور الأب له في فيلم تحت الدخان، حيث ظهر اجمل مشهد معه حينما وجد عادل امام في بيته وكان معلم جزارة ذو قامة طويلة وهيبة، وجده يقفش الفراخ مع زوجته تحت السرير، فكان من أجمل المشاهد الكوميدية.

كيف تغير شكل نعيم عيسى .. وسر ابتعاده عن الفن وتفاصيل مرضه

بعد ظهور المرض على الفنان القدير نعيم عيسى وُجد انه قد تغير شكله وأوهن المرض جسمه وبلغ منه ذروته

، وحينها تم عمل لقاء مع الفنان القدير نعيم عيسى في برنامج على قناة الحياة استعرض فيه حياة الفنان وما قدمه ودوره الكبير في الوسط الفني، وأيضا بسؤاله عن مرضه قد ظهر عليه اثار المرض بشكل كبير.

سر ابتعاد نعيم عيسى عن الفن وتفاصيل مرضه

تحدث نعيم عيسى عن مرضه في البرنامج الذي استضافته فيه قناة الحياة وحينها قال ان دور الفنانين في الوسط الفني كان بالتجاهل ولم يحظى بتفقده إلا من القليل من اصدقاءه في الوسط الفني، وكان قد احزن الفنان نعيم عيسى هذا التجاهل وأوضح انه مصاب بمرض جعل منه غير قادر على مواصلة رسم الفرحة على وجوه الملايين من خلال فن راقي يقدمه مع ثلة من فنانين مصر الموهوبين.

لقد تولى نعيم عيسى العديد من الأدوار الكوميدية مع أشهر الفنانين ومنهم عادل امام ونور الشريف وأبرز الفنانين في الوسط الفني ولكن حينما طعن فيه المرض توقف دوره وفقد الوسط الفني موهبة كبيرة من مواهب الفن الكوميدي.