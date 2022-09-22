كيف توفي زوج الملكة اليزابيث البريطانية ، تعتبر الملكة إليزابيث حاكمة أربع عشرة دولة منذ أكثر من سبعين عاما حتى وفاتها بعد محاربة المرض في سبتمبر 2022 ، واستغرقت جنازتها عشرة أيام وبلغت تكلفتها نحو ستة ملايين جنيه وقدرت التكلفة. من أهم وأبرز الشخصيات في الحكومة البريطانية ، وتعتبر من الشخصيات الداعة للعديد من الجمعيات الخيرية وجمعيات حقوق الانسان في مختلف انحاء الملكة ، تابعوا معنا للتعرف على كيف توفي زوج الملكة اليزابيث البريطانية .

أبناء الملكة اليزابيث

وفيما يلي قائمة بأسماء أبناء الملكة البريطانية إليزابيث من زوجها فيليب ديوك منذ زواجهما الأول عام 1947 م حتى وفاة زوجها عام 2022 م

الأمير تشارلز أمير ويلز.

الأميرة آن، الأميرة الملكية.

الأمير أندرو دوق يورك.

الأمير إدوارد، إيرل الستة.

زوج الملكة اليزابيث

زوج الملكة إليزابيث هو “فيليب دوق إدنبرة” أمير اليونان والدنمارك الأسبق، وفيما يلي نستعرض أهم معلومات عن السيرة الذاتية لزوجة الملكة البريطانية إليزابيث الثانية فيليب ديوك

الاسم الكامل فيليب مونتباتن. الاسم الانكليزي فيليب مونتباتن. اسم الأب أندرو أمير اليونان والدنمارك. اسم الأم أميرة أليس من باتنبرغ. تاريخ الميلاد 10 يونيو 1921 م. مكان الميلاد اليونان. تاريخ الوفاة 9 أبريل 2022 م. مكان الوفاة المملكة المتحدة. سبب الوفاة مرض الشيخوخة. الجنسية اليونان والدنمارك – المملكة المتحدة. الدين والمعتقد مسيحي كاثوليكي. المؤهلات بكالوريوس في الملاحة البحرية. ألما ماتر بحرية الملكة. المهنة والنشاط أمير بريطاني. اللغة الرسمية اليونانية والإنجليزية.



كيف توفي زوج الملكة اليزابيث

توفي زوج الملكة إليزابيث بعد معاناته من تقدم في السن والعديد من المشاكل الصحية الأخرى التي لم يتم الإعلان عنها حتى هذه اللحظة. حصل الملك فيليب ديوك على لقب القرين الأطول حكماً في بريطانيا، بعد وفاته عن عمر يناهز 99 عامًا في التاسع من أبريل 2022 م. قصر وندسور، بدأت قصة معرفة الملكة والملك بعد أن كان والدهما يقوم بجولة في الكلية البحرية الملكية عام 1939 م، ثم بدآ في تبادل الرسائل، وتم الإعلان عن خطوبتهما رسميًا في 10 يوليو 1947 م، وتزوجا في 20 نوفمبر 1947 م في وستمنستر أبي.

سيرة الملكة اليزابيث

الملكة إليزابيث هي ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا من 6 فبراير 1952 حتى وفاتها في 8 سبتمبر 2022 م. فيما يلي استعراض لأهم المعلومات الشخصية عن الملكة البريطانية إليزابيث

الاسم الكامل إليزابيث ألكسندرا ماري وندسور.

اسم الأب جورج السادس.

اسم الأم إليزابيث باوز ليون.

عضو الجمعية الملكية.

مكان الميلاد مايفير، لندن، المملكة المتحدة.

تاريخ الميلاد 21 أبريل 1926 م.

العمر عند الوفاة 96 سنة.

محل الإقامة قصر باكنغهام، قصر وندسور.

الجنسية المملكة المتحدة.

الجنسية انجليزي.

الدين والمعتقد الأنجليكانية لكنيسة إنجلترا.

المذهب مسيحي.

اسم الزوج فيليب دوق ادنبره.

عدد الاطفال 4 ابناء.

الإخوة والأخوات مارغريت، كونتيسة سنودون.

التعليم تلقت تعليما خاصا في منزلها.

اللغة الأم الإنجليزية البريطانية.

لغات أخرى الفرنسية.

المهنة والنشاط ملكة المملكة المتحدة، سائقة شاحنة، جامعة التحف، ملك، وميكانيكي سيارات سابق.

سنوات النشاط منذ عام 1952 حتى الآن.

المعارك والحروب الحرب العالمية الثانية.

تعتبر الملكة اليزابيث البريطانية من الشخصيات التي حكمت لفترات طويلة منذ العديد من السنوات الماضية وصولاً الى وفاتها قبل فترة من الوقت ، وعرفت بإهتمامها الواسع بالمملكة و حظيت خلال حياتها بشعبية كبيرة بين العديد من المجتمعات والشعوب الأخرى ، حيث توفي زوج الملكة إليزابيث بعد معاناته من كبر في السن وتعرضه الى المشاكل الصحية .