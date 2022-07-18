كيف دعمت جماهير الأهلي قبل القمة

حرص جمهور الأهلي على دعم التونسي علي معلول، أول لاعب في فريق كرة القدم بالنادي، بعد ظهوره الحزين خلال تدريبات الفريق.

ظهر علي معلول في أول جلسة تدريبية لفريق الأهلي لكرة القدم، والتي أقيمت يوم الاثنين، ويحزن بعد خسارة الفريق أمام بيراميدز في اليوم الأخير من الدوري المصري الممتاز، والتي ظهر فيها بمستوى ضعيف.

خسر فريق الأهلي الأول لكرة القدم أمام بيراميدز، بهدفين نظيفين، في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وأطلق جمهور الأهلي هاشتاغ على مواقع التواصل الاجتماعي دعما لعلي معلول بعنوان “معلول أسطورة الشعب”.

ويواجه الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي نظيره الزمالك في نهائي كأس مصر الخميس المقبل.