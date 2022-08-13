كيف سخر أحمد عيد عبد الملك من شوبير بسبب الأهلي

تعرض أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك الأسبق، للسخرية من الإعلامي أحمد شوبرت، بعد أن هدد الأهلي بالانسحاب من بطولة كأس مصر.

وكان النادي الأهلي قد أصدر بيانًا يهدد فيه بالانسحاب من كأس مصر وكأس السوبر المصري، في حالة عدم امتثال اتحاد الكرة لطلباته.

Al-Ahly anunció hoy, sábado, que jugará mañana el partido de la Copa de Egipto contra Egypt Clearinghouse en los octavos de final de la competición de la Copa de Egipto, tras recibir una carta de la Asociación de Fútbol en la que responde a sus الطلبات.

تعليق شوبرت على انسحاب الإسماعيلي من كأس مصر

وفي يوليو الماضي، علق أحمد شوبرت على انسحاب النادي الإسماعيلي من مسابقة كأس مصر، بعد التعادل والمواجهة مع الزمالك.

وقال شوبرت معلقًا على موقف الإسماعيلي في كأس مصر “اعتزلت وعدت، وكيف تنظرون الآن!”

أحمد عيد يسخر من شوبرت

أعاد أحمد عيد عبد الملك نشر تصريحات أحمد شوبرت عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر عن النادي الإسماعيلي، بعد التراجع عن قرار الانسحاب من كأس مصر، وعلق عليها بشكل ساخر.

قائمة الأهلي لمباراة مصر المقاصة

أعلن المدرب البرتغالي ريكاردو سواريس، قائمة الأهلي للمباراة التي ستقضي على منتخب مصر في كأس مصر، والمقرر إجراؤها الساعة 900 مساء غد الأحد، على ملعب السلام وي على النحو التالي

علي لطفي، مصطفى شوبرت، حمزة علاء، محمود متولي، رامي ربيع، حسام حسن، عليو ديانج، صلاح محسن، محمد محمود، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد، لويس ميشيسوني، محمد هاني، أحمد سيد غريب، محمد خليفة نصير، أحمد سيد عبد النبي ومحمد فخري ومحمد أشرف بكري وزياد طارق وميدو نبيل ومحمد أحمد شرقية.