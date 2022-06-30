كيف سيقضي نظام الوساطة العقارية على مخالفات السوق

أكد المستشار العقاري ماجد الحارثي أن نظام الوساطة العقارية سيقضي على المخالفات من السوق العقاري وسيطر على السوق العقاري.

عشوائية السوق

وتابع الحارثي حديثه لقناة الإخبارية اليوم العشوائية كبيرة في السوق العقاري سواء أكان تسويقًا أو إعلامًا عقاريًا، وهو ما سيقضي عليه نظام الوساطة العقارية.

التراخيص البلدية

ولفت إلى أن هناك من لديه تراخيص من وزارة التجارة فقط، وهناك من لديه تراخيص بلدية وهناك من ليس لديه أي تراخيص، مشيرا إلى أنه على مواقع التواصل الاجتماعي والحسابات علينا الذهاب إلى خبير عقاري ومستشار عقاري، كل هؤلاء يجب أن يحصلوا على تراخيص من الهيئة سواء في الاستشارات أو في التسويق.

وشدد على وجوب الحصول على ترخيص من الهيئة لتقديم هذه الخدمة للمواطن.