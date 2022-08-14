كيف علّق الجمهور على ظهور شبيه محمد رمضان في حفل العلمين الجديدة؟ قام النجم المصري الصعيدي محمد رمضان بمشاركة مقطع فيديو للمتابعين والجمهور، حيث ان ذلك الفيديو كان يجمعه مع شبيهه في حفلة الغناء التي قدمها في مساء يوم الجمعة إلى الساعات الاولى من صباح يوم السبت في مدينة العلمين الجديدة، حيث قام الفنان محمد رمضان بنشر ذلك المقطع على حسابه على تطبيق إنستقرام حيث انه قد اضاف مع الفيديو تعليق وسمايل ابتسامة قائلا( من حفلة العلمين امبارح).

كيف علّق الجمهور على ظهور شبيه محمد رمضان في حفل العلمين الجديدة؟ ويكيبيديا

جاءت ردود الجماهير التي تفاعلت مع الفيديو كما يلي:

(شبه كتير بينكم، ما شاء الله)، (والله مبسوطة إنك اديته فرصة أنه يطلع معاك)، (ربنا يكرمك ويجبر بخاطرك زي ما جبرت بخاطره)، (الساحل كان بيتهز من جمهورك)، (ثقة في الله هتفضل رقم واحد)، (أبو الرجولة والجدعنة)، (سبحان الله يخلق من الشبه أربعين)، هكذا جاءت ردود محبي ومتابعين الفنان محمد رمضان على الفيديو الذي نشره على حسابه الرسمي الخاص إنستقرام.

كيف علّق الجمهور على ظهور شبيه محمد رمضان في حفل العلمين الجديدة؟

من الواضح أن الفنان المصري محمد رمضان لن يتوقف عن مفاجأة جماهيره بحفلاته الغنائية التي يقوم باحيائها في جمهورية مصر العربية وخارجها، حيث انه قد نشر مؤخرا فيديو له على حسابه الرسمي الخاص إنستقرام كان بصحبة شاب صغير يشبهه كثيرا ويرتدي نظارة شمسية مثله، وقامو بأداء رقصة خاصة اتفقا عليها سويا من قبل حيث بدو وكانهما نسخة مكررة من نفس الشخص، حيث ان الفنان محمد رمضان قد علق على الفيديو الذي نشره قائلا (أنا ومحمد رمضان الصغير من حفلة العلمين إمبارح).

إلى هنا اعزائي القراء نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا والذي ذكرنا لكم فيه تفاصيل السؤال المطروح كيف علّق الجمهور على ظهور شبيه محمد رمضان في حفل العلمين الجديدة؟ وتعرفنا فيه على تفاصيل الفيديو الذي قام بنشره الفنان محمد رمضان مع شبيهه محمد رمضان الصغير من خلال مقالنا هذا عبر موقعنا موقع العرب.