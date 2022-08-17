كيف قتلت شيماء جمال المذيعه ، قد تسئل العديد من الأشخاص حول التعرف على أهم المعلومات التي تتعلق بالخبر الذي نشرة قبل قرابة شهر حول مقتل المذيعة صاحبة الجنسية المصرية شيماء جمال ، والتي عرفت بشهرتها وكان يطلق عليها مذيعة الهيروين ، والتي عرفت بقتلها عبى يد زوجها بمشاركة سائقه ، تابعوا معنا للتعرف على تفاصيل مقتل شيماء جمال المذيعه .

من هي شيماء جمال – ويكيبيديا

شيماء حجاج إعلام ومذيعة مصرية الأصل والجنسية في الثلاثينيات من عمرها، إذ من المحتمل أنها ولدت في ثمانينيات القرن الماضي. مادة شبيهة بالهيروين تعيش على الهواء، وزوج شيماء حجاج هو القاضي المصري عماد حجاج الذي قتلها قبل شهور.

سيرة شيماء جمال

وفيما يلي أهم وأبرز المعلومات المتعلقة بالإعلامية شيماء حجاج

الاسم الكامل شيماء جمال.

مكان الميلاد جمهورية مصر العربية.

تاريخ الميلاد في ثمانينيات القرن الماضي.

العمر يتوقع أن تكون في الثلاثينيات من عمرها.

مكان الاقامة تقيم في المنصورية / جمهورية مصر العربية.

تاريخ الوفاة توفيت في 27 يونيو 2022 م.

الجنسية يحمل الجنسية المصرية.

الدين والمعتقد يعتنق الدين الإسلامي.

الحالة العائلية متزوج.

اسم الزوج أيمن حجاج.

عدد الاطفال لا يوجد.

اللغة الأم العربية.

اللغات الثانوية اللهجة المصرية.

المهنة مذيعة ومقدمة برامج تلفزيونية شهيرة.

سنوات العمل بدأت الرحلة الفنية عام 2017 م حتى 2022 م.

كيف قتلت المذيعة شيماء جمال

تخلص القاضي أيمن حجاج زوج الضحية شيماء جمال من زوجته بخنقها وإخفاء جسدها خوفا من كشف سر زواجه منها. الذي أحال أوراقهم إلى المفتي العام.

سبب مقتل المذيعة شيماء جمال

سبب مقتل المذيعة المصرية شيماء جمال الملقب بمذيع الهيروين هو تهديدها الدائم لزوجها بكشف سر زواجهما السري، الأمر الذي دفع الجاني إلى التخطيط للتخلص منها بقتلها وإخفائها. هيئة. لها وتأخذ روحها.

مذيعة فيسبوك شيماء جمال

قبل وفاتها، كان لمذيع الهيروين شيماء جمال حساب رسمي على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، ومن خلال ذلك الحساب كانت تطلق العديد من المنشورات المتعلقة بعملها الإعلامي، كما كان لديها عدد كبير جدًا من المتابعين، ويمكن الوصول إلى هذا الحساب. مباشرة “”.

كيف قتلت شيماء جمال المذيعه ، تعد شيماء جمال هيي احدى المذيعات العاملة على الهواء مباشرة والتي ترجع الى الأصول المصرية ، وهي في الثلاثينات من عمرها ، حيث تم قتلها على يد زوجها برفقة السائق الخاص به قبل فترة من الزمن ، وزوجها هو القاضي عماد حجاج .