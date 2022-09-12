كيف ماتت الاميرة ديانا بالصور،تعتبر الأميرة ديانا فرانسيس سبنسر من ابرز وأشهر الاميرات في العالم والتي تعد الزوجة الاولى للملك تشارلز الثالث أمير ويلز والتي كانت الاميرة ديانا من اشهر وابرز أميرات القصر البريطاني على الرغم من مرور وقت طويل على وفاتها قرابة 25 سنة الا انها لا تزال في اذهان الناس وحديق الشارع البريطاني في الوقت الحاضر وانصلت الاميرة ديانا من الامير تشارلز الثالث أمير ويلز بسبب خيانته لها مع زوجته الآن كاميلا.

من هي الأميرة ديانا ويكيبيديا

الأميرة ديانا فرانسيس سبنسر، إحدى النساء الملكيات البريطانيات السابقات، هي الزوجة الأولى للأمير تشارلز الثالث أمير ويلز منذ خمسة عشر عامًا، حيث انفصلا عن بعضهما البعض خلال عام 1996 م، بينما تزوجا عام 1981، ورزقا بالابن الأول. وليام عام 1982 والثاني هاري عام 1984 الجدير بالذكر أن علاقتهما لم تكن جيدة أبدًا، والسبب وراء الانفصال كان خيانة الأمير تشارلز للأميرة ديانا عدة مرات وتحديداً مع زوجته الحالية كاميلا، وتقريباً بعد عام من انفصال الثنائي، توفيت ديانا.

سيرة الأميرة ديانا الذاتية

كانت الأميرة ديانا ولا تزال من أشهر أميرات القصر البريطاني، ويمكن التعرف على أهم المعلومات المتعلقة بها من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل ديانا فرانسيس سبنسر.

تاريخ الميلاد 1 يوليو 1961 م.

مكان الميلاد بارك هاوس، ساندرينجهام، نورفولك، إنجلترا.

اسم الأب جون سبنسر، إيرل الثامن.

اسم الأم فرانسيس شاند كيد.

الأشقاء جين فيلوز، سارة مكوركوديل، تشارلز سبنسر.

اسم الزوج الأمير تشارلز أمير ويلز.

سنة الزواج 1981 م.

سنة الانفصال 1996 م.

الأبناء الأمير وليام والأمير هاري.

تاريخ الوفاة 31 أغسطس 1997 م.

العمر عند الوفاة 36 سنة.

مكان الوفاة مستشفى بيتي سالبترير، باريس، فرنسا.

سبب الوفاة حادث مروري.

مكان الدفن الثورب، إنجلترا.

تاريخ الدفن 6 سبتمبر 1997 م.

كيف ماتت الاميرة ديانا بالصور

توفيت الأميرة ديانا في حادث مروري مروع في 31 أغسطس 1997، عندما كانت برفقة عشيقها المصري دودي الفايد، أثناء مغادرتهما فندقًا شهيرًا، وعبرت سيارتها نفق بونت دي لالا بالعاصمة الفرنسية، توفيت باريس ودودي برفقتها المصري وحارسه الشخصي ورئيس الفريق الأمني ​​بالفندق الذي كانت تقيم فيه. وقع الحادث فى تمام الساعة 1223 صباحا. من خلال ما يلي يمكن رؤية سيارة ديانا قبل وقوع الحادث وبعد وصول الجهات المختصة للتحقيق

من هو زوج الأميرة ديانا ويكيبيديا

زوج الأميرة ديانا هو الأمير تشارلز الثالث “ربما الملك”، حيث من المتوقع أن يتولى المنصب خلال أيام قليلة، وسيرته الذاتية وأهم المعلومات المتعلقة به هي النقاط التالية

الاسم الكامل تشارلز فيليب آرثر جورج.

اسم الأب فيليب آرثر جورج دوق إدنبرة.

اسم الأم إليزابيث الثانية / ملكة بريطانيا.

تاريخ الميلاد 14 نوفمبر 1948 م.

مكان الميلاد قصر باكنغهام، المملكة المتحدة.

الجنسية بريطاني.

اللغة الأم الإنجليزية.

المؤهلات العلمية بكالوريوس في الآداب.

ألما ماتر جامعة كامبريدج / الكلية البحرية الملكية وكلية رويال لاند.

الحالة الاجتماعية متزوج مرتين.

اسم الزوجة الأميرة ديانا، أميرة ويلز / الأميرة كاميلا، دوقة كورنوال.

أسماء الأطفال الأمير وليام والأمير هاري.

تعتبر الأميرة ديانا من ابرز الاميرات في العالم وبالتحديد في القصر البريطاني والتي توفيت بحادث سير مروع بتاريخ 31 من شهر أغسطس “آب” لعام 1997م وكان معها حبيبها المطري دودي الفايد مما اسفر عن وفاتهم على الفور عندما غادروا الفندق في بونت دي لالا بفرنسا.