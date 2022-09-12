كيف ماتت الملكة اليزابيث الاولى، تعتبر الملكة اليزابيث الاولى من اشهر الملكات في القصر البريطاني كما وان الكثير من الملكات ترأسوا عرش المملكة المتحدة البريطانية ومن بين هذه الملكات الملكة ماري التي صعدت عرش المملكة المتحدة بعد وفاة الملكة إليزابيث الأولى ومن ثم صعد لعرش بريطانيا الملكة المشهورة والبارزة إليزابيث الثانية وان الملكة إليزابيث الأولى تتقن خمس لغات حول العالم منذ صغرها.

من هي الملكة اليزابيث الأولى ويكيبيديا

الملكة إليزابيث الأولى “إليزابيث الأولى”، ملكة إنجلترا، وأيرلندا سابقًا، وتحديداً من السابع عشر من نوفمبر 1558 حتى 1603 م، هو ابنه الملك هنري الثامن من زوجته الثانية آن بولين، والذي تم إعدامه بسبب خيانتها الوطن، وبعد وفاة الملك هنري بقيت مقاليد الحكم بعيدة كل البعد عن إليزابيث الأولى حتى اعتلت ماري الكاثوليكية الرومانية، التي توفيت عام 1558، العرش ؛ ثم أصبحت إليزابيث ملكة المملكة المتحدة بحكم الواقع.

سيرة الملكة اليزابيث الأولى

سيرة الملكة إليزابيث الأولى هي كما يلي

الاسم الكامل إليزابيث آي.

العنوان الملكة العذراء، الملكة المباركة الفاضلة.

تاريخ الميلاد 7 سبتمبر 1533 م.

مكان الميلاد قصر بلاسينتيا.

تاريخ الوفاة 24 مارس 1603 م.

مكان الوفاة قصر ريتشموند.

تاريخ الدفن 28 أبريل 1603

الأشقاء ماري الأولى ملكة إنجلترا، إدوارد السادس ملك إنجلترا، هنري الثاني ملك كورنوال، هنري فيتزروي.

والداها هنري الثامن ملك إنجلترا، آن بولين.

كيف ماتت الملكة اليزابيث

كانت الملكة إليزابيث الأولى بصحة جيدة حتى عام 1602، وبالتحديد حتى بداية خريف هذا العام، حتى دخلت في موجة اكتئاب شديدة بسبب وفاة صديقاتها واحدًا تلو الآخر. مقرب من الملكة إليزابيث. أدى ذلك إلى تدهور الحالة العقلية للملكة، وتوفيت في الرابع والعشرين من مارس من نفس العام داخل قصر ريتشموند، وفي غضون ساعات تم إعلان جيمس ملكًا، ودُفنت داخل دير وستمنستر.

كم عمر الملكة اليزابيث الأولى

توفيت الملكة إليزابيث الأولى عن عمر يناهز التاسعة والستين، حيث ولدت في السابع من سبتمبر 1533 في قصر بلاسينتيا في المملكة المتحدة، وتوفيت في الرابع والعشرين من مارس 1603 م داخل قصر ريتشموند، ودُفنت. في وستمنستر أبي، ومن الجدير بالذكر أن الملكة إليزابيث سميت على اسم جدتيها إليزابيث يورك وإليزابيث هوارد.

كم لغة تتحدث الملكة إليزابيث الأولى

تعلمت الملكة إليزابيث خمس لغات في سن الحادية عشرة بتعلمها للغة السادسة وهي الألمانية، وكانت تتقن تلك اللغات، وتتمثل هذه اللغات في الإنجليزية والويلزية واليونانية واللاتينية والإسبانية والفرنسية، الإيطالية والألمانية.

إليزابيث الأولى من ابرز الملكات الذين صعدوا لعرش الممكلة المتحدة وتبلغ من العمر حوالي 69 سنة وتوفيت الملكة إليزابيث الأولى بعدما دخلت في حالة اكتئاب نتيجة وفاة صديقاتها المقربين منها مما اسفر على تدهور حالتها العقلية وتوفيت في تاريخ 24 من شهر مارس 1603م في قصر ريتشموند.