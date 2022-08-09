كيف يتحكم صناع التطبيقات الرقمية بالدماغ البشرية

أكدت مدربة التربية الإيجابية منار المنشي أن مبتكري التطبيقات الرقمية يعرفون آلية عمل الدماغ البشري.

فيديو | مدربة التعليم الإيجابي منار المنشي مبتكرو التطبيقات الرقمية على دراية بآلية عمل الدماغ البشري وبالتالي يمكنهم التحكم فيه ويؤدي إلى الإدمان.#day_news #الإخبارية pic.twitter.com/QPKYlyVZCu

– Alekhbariya.net (Alekhbariya_net) 9 أغسطس 2022

وتابع منشي في مداخلة مع قناة الإخبارية أن صانعي التطبيق يمكنهم بالتالي التحكم في آلية الدماغ ويؤدي إلى الإدمان.

آلية الدماغ

وأضاف مدرب التعليم الإيجابي أن مصمم هذه البرامج يعرف جيدا آلية عمل الدماغ، مثل مدى استجابته للتنبيهات والإشعارات.

سبب نفسي

وأضاف أن التطبيقات تشهد ظهور صوت أو نغمة معينة أو لون أحمر مما يجعل الشخص يشعر بالتوتر والرد على المكالمة، حيث يوجد سبب نفسي للطلب على التطبيقات وهو رغبة كل شخص. . أن تكون محبوبًا ومعجباً، وهذا ما يدفع الإقبال على الطلبات ونيل الإعجابات التي لا يحصل عليها الرجل في حياته الاجتماعية.