كيف يتم التسجيل فِيْ ساند وما هِيْ الشُروطْ المطلوبة للدعم

كيف تسجل فِيْ ساند من خلال الموقع الرسمي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، والذي أتاح الفرصة للتسجيل لمن تنطبق عليهم شُروطْ صرف بدل التعطل عن العمل، من خلال حساب المشترك فِيْ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أون لاين، حيث آلية لـ تنفِيْذ الخدمة. من خلال تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي فِيْ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، واختيار البطالة مقابل العمل، واتباع بعض الخطوات البسيطة التي أكشفها لك من خلال موقعك، قم بتثقيفِيْ.

كيف تسجل فِيْ ساند

مكشوف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حول آلية تطبيق الاستفادة من المزايا الاقتصادية لمزايا التعطل “الرمل” والتي تهدف إلى نشر المساعدة بين كافة أطياف المجتمع السعودي من العاملين فِيْ القطاعين العام والخاص، حيث تتم آلية تطبيق إعانات البطالة مقابل العمل باتباع الخطوات التالية هذه الخطوات

أدخل ارتباط مؤسسة الضمان الاجتماعي عبر الإنترنت .

. الضغط على أيقونة التوقف مقابل العمل.

انقر فوق طلب الدعم.

قم بتسجيل رقم الحساب المصرفِيْ.

انقر فوق إرسال الطلب.

سيكون لديك الآن رسالة تشرح نجاح عملية التقديم.

شُروطْ طلب بدل التعطل عن العمل

وضعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة العديد من المعايير والضوابط حتى يتمكن المستفِيْدون من الحصول على تعويض النفقة أو إعانة التعطل، ومن هذه الشُروطْ ما يلي

ألا يتجاوز سن المستفِيْد من هذا الدعم ستين سنة.

يجب أن تكون من أبناء الشعب السعودي أي أن تكون سعودي الجنسية.

يجب أن يكون لدى المتقدم القدرة على العمل.

يجب ألا يكون لمقدم الطلب أي مصدر دخل.

ما هِيْ الحالات غير المؤهلة للحصول على دعم ساند

هناك العديد من الأشخاص الذين لا يستفِيْدون من دعم وتعويض ساند، وهناك العديد من القضايا التي يتم تعليقها اقضي رملتي بالنسبة لهم بوفاة المستفِيْد فِيْ هذه الحالة يتوقف الدعم تلقائيًا، بالإضافة إلى الحالة التالية

إذا كان الشخص يستفِيْد من مصدر دعم شهري من خلال العمل.

لا يتم تقديم أي دعم للأشخاص غير الجادين فِيْ بحثهم عن عمل.

يتوقف الدعم إذا لم يحضر المستفِيْد الدورات التدريبية بانتظام.

لا يستحق الدعم الذي لا يستطيع العمل.

توقف دفع الإعانة لمن هم فوق سن الستين.

كَمْ هُو راتب ساندي

حددت الحكومة السَعُودِيْة، ممثلة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، قيمة راتب ساند الذي يتراوح بين 2000 و 9000 ريال.

بعد التسجيل فِيْ ساند، مَتَّى ستنخفض

بعد الانتهاء من عملية القبول فِيْ برنامج ساند، بعد التسجيل، سيبدأ راتب ساند فِيْ الانخفاض مباشرة فِيْ بداية الشهر الهجري.

ما هِيْ مدة الاشتراك فِيْ ساند

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السَعُودِيْة فترة الاشتراك مع استحقاق سند، والتي من خلالها يمكن للمستفِيْد دعم ساند، حيث يجب ألا تقل فترة الاشتراك عن 12 شهرًا خلال 36 شهرًا.، وفِيْ حالة رغبة المستفِيْد فِيْ الحصول على سند للمرة الثانية، يجب ألا تقل فترة الاشتراك عن 18 شهرًا خلال 36 شهرًا.

لقد وصلنا إلى نهاية الشرح. كيف تسجل فِيْ ساند ما هِيْ الشُروطْ المطلوبة لمن يستحق الإعالة