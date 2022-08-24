كيف يتم تسجيل رقم مغربي في الواتس اب، يعمل التطبيق بأكمله بشكل ممتاز مع جميع أرقام الهواتف التي تكون محلية، ومع ذلك، مع جهات الاتصال التي تكون مصنفة على انها دولية، يحتاج المستعملون إلى عمل جهة اتصال حديثة وحفظ رقم الجوال مسبوقًا بالرمز “+” لإضافة جهة تواصل جديد في واتساب.

طريقة تسجيل رقم مغربي في الواتس اب

يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة لمساعدتهم في تسجيل أرقام دولية على واتساب، ومن أكثر البلدان التي يرغبون في تسجيل الأرقام منها هو المغرب، لذلك يتساءلون كيف يسجلون رقمًا مغربيًا في واتسآب، والإجابة على ذلك، يتم تسجيل الرقم بخطوات بسيطة

في البداية، قم بتنزيل تطبيق WhatsApp على هاتفك بالنقر فوق ما إذا كان لديك هاتف Android، ولكن إذا كنت تمتلك iPhone، فسيتم تنزيل التطبيق بالنقر فوق. بعد تنزيل التطبيق وتسجيل بيانات تسجيل الدخول الخاصة بك، انقر فوق قائمة العناوين على هاتفك. ثم قم بتسجيل الرقم على جهة الاتصال الخاصة بك، ولكن يجب إضافة علامة + قبل تسجيل الرقم. أدخل رمز البلد الخاص بالمغرب وفقًا للمنطقة التي يوجد بها الشخص الذي تريد تسجيل رقمه. سيكون تسجيل الرقم في هذا النموذج هو “رقم الهاتف – رمز المنطقة – رمز البلد المغربي +”. الآن يمكنك التحدث مع الشخص الموجود في المغرب بشكل جيد عبر WhatsApp.

ملاحظات يجب اتباعها عند تسجيل رقم مغربي

يساعدك اتباع الملاحظات في الإجابة على سؤال كيفية تسجيل رقم مغربي في واتساب، حيث إن الاتصال برقم دولي يتطلب منك معرفة رمز البلد ورمز المنطقة التي يوجد بها هذا الرقم، وهذه الملاحظات هي

يجب التأكد من محو أي أكواد أو أصفار للرقم، وستلاحظ أنها موجودة في بداية الرقم.

في حالة رغبتك في إضافة أي رقم محلي بعد الرقم الدولي، انتقل إلى دفتر العناوين على هاتفك، امسح الرقم الدولي وقم بتسجيل الرقم المحلي الذي تريده بالطريقة المعتادة.

رمز البلد الخاص بالمغرب هو +212 ويمكن كتابته أيضًا بالشكل 00212

يحتوي تطبيق الواتس آب مجموعة كبيرة من خصائص الأمان والخصوصية التي من شأنها وقاية حساب المستعمل، حيث يحتوي التطبيق ما يسمى بالتشفير من طرف إلى طرف ، حيث يتم وبموجب استعمال هذا البروتوكول .