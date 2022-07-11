كيف يخرج كهربا من أزمته بعد عقوبة الفيفا

دخل محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق النادي الأهلي الأول في أزمة كبيرة بعد العقوبة التي فرضتها عليه الفيفا.

إيقاف التشغيل

فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم، الفيفا، الإيقاف لمدة 6 أشهر على لاعب الأهلي محمود عبد المنعم الكهرباء بسبب أزمته مع الزمالك.

قررت المحكمة الرياضية غرامة كهربة لاعب الأهلي بمليوني دولار لصالح نادي الزمالك.

ستدفع شركة كهربا فائدة على المبلغ بنسبة 5٪ اعتبارًا من 20 يونيو 2022 حتى تاريخ السداد الكامل للغرامة.

الكهرباء ستعلق 6 أشهر لحين تسديد غرامة 2400 ألف دولار لصالح الزمالك.

يقدم موقع كورة 365 3 حلول لكهربا للخروج من أزمة التعليق التي استمرت 6 أشهر.

بالتأكيد قرار إيقاف اللاعب لمدة 6 أشهر سيؤثر على مسيرته الكروية، ولن يتمكن الأهلي من الاستفادة منه بالمشاركة في المباريات.

الكهربة لها حل أمامها بدفع الغرامة دفعة واحدة، خاصة أن نادي الزمالك لا يريد تقسيطها للخروج من أزمته.

بينما الحل الثاني، يمكن للاعب أن يلجأ إلى العدالة من خلال اتخاذ إجراءات لمقاطعة الحكم، من أجل تخفيض الغرامة أو تغيير موقفه.

أما الحل الثالث فقد اتفق مجلس إدارة النادي الأهلي مع كهربا على طلب عرض إقراضه أو بيعه على أن يدفع ناديه الجديد الغرامة.