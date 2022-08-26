كيف يعتني مصاب السكري بفمه وأسنانه

أصدرت مدينة الملك سعود الطبية سلسلة من النصائح لمرضى السكر حول الحفاظ على صحة الفم والأسنان.

حماية الفم من التسوس

وأشار في تغريدة من حسابه الرسمي على تويتر، إلى أن هناك سلسلة من النصائح التي يجب اتباعها، وأهمها

تحكم في مستوى السكر في الدم وتحكم فيه قدر الإمكان.

استخدم الخيط مرة في اليوم على الأقل.

قم بزيارة عيادة الأسنان كل 6 أشهر وتأكد من سلامة الفم ضد التسوس والترسبات الجيرية.

نظف أسنانك بفرشاة ناعمة ومعجون أسنان مدعم بالفلورايد مرتين على الأقل في اليوم.

من الضروري إجراء استشارة مشتركة بين طبيبك وطبيب الأسنان عند إجراء أي جراحة للفم.

هل يستخدم مريض السكر العسل لتحلية الشراب

و قبل؛ كشف الدكتور فهد الخضيري الأستاذ وعالم أبحاث المواد المسببة للسرطان، أنه لا ضرر من تناول مريض السكري للعسل لتحلية شرابه أو مع وجبة الإفطار.

وقال الخضيري على حسابه في تويتر، ردًا على سؤال بهذا الشأن “لا تمانع في أخذ ملعقة منه (حاجتك اليومية)، لكن لا تأخذ أي سكر أو بلح أو حلوى أو خبز أبيض أو المعجنات. “

عند الضرورة

ولفت إلى أنه من الصحي لمريض السكر أن يأخذ ما يحتاجه اليومي من العسل أو التمر أو الفاكهة باعتدال مع الالتزام بالدواء.