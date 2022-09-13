كيف يكون بخار الماء المتصاعد من البحار قطرات المطر،ان الماء هو أساس الحياة على كوكب الارض، وقال الله تعالى في أهمية الماء “وجعلنا من الماء كل شئ حي”، وهذا يأكد على أهمية الماء في حياتنا، وهناك أشكال عديدة للماء، فمن الممكن ان يكون على شكل حالات المادة الثلاثة اما سائل او غاز او صلب، وسوف نتعرف من خلال مقالنا على اجابة سؤال كيف يكون بخار الماء المتصاعد من البحار قطرات المطر.

مصادر المياه الطبيعية على كوكب الارض

يعتبر الماء من أساسيات الحياة على كوكب الارض لجميع الكائنات، ويحاول الجميع الحصول على الماء لاغراض الاستعمال المتعددة، وهناك العديد من مصادر الماء في الطبيعة، ومن أهم مصادر الماء الطبيعية:

مياه الأمطار: وهي الامطار التي تتساقط من الغيوم على الارض.

المياه الجوفية: وهي المياه التي تتواجد في باطن الارض وتتكون بفعل الامطار المتساقطة على الارض.

مياه البحار والمحيطات: وهي المياه المالحة الموجودة في الطبيعة.

مياه الانهار: وتعد مياه الانهار من مصادر المياه العذبة الصالحة للشرب.

حل سؤال كيف يكون بخار الماء المتصاعد من البحار قطرات المطر.

ان للمياه دورة حياة كاملة، وهذه الدورة مهمة جدا لجميع الكائنات الحية على هذا الكوكب، ومن دون دورة حياة الماء سوف ينفذ الماء من الارض وسوف تنقرض جميع الكائنات الحية، وتكون دورة حياة الماء بشكل التالي: تسقط أشعة الشمس على الاسطح المائية مثل البحار والمحيطات، وتعمل أشعة الشمس على تسخين الماء، ومن ثم تحوله الى بخار ماء مما يأدي الى صعوده الى طبقات الجو العليا، وعند انخفاض درجات الحرارة في البقات العليا يتحول بخار الماء الى غيوم، من ثن يتساقط على الارض على شكل قطرات مطر.

الاجابة الصحيحة هي : عند تبخر ماء البحار بفعل أشعة الشمس، يصعد الى طبقات الجو العليا من ثم يتحول الى غيوم، من ثم يتساقط على شكل قطرات مطر..

دورة حياة الماء في الطبيعة

ان دورة حياة الماء في الطبيعة مهمة جدا للحياة على كوكب الارض، لان الماء هو اساس الحياة لجميع الكائنات الحية، ودورة حياة الماء تكون على الشكل التالي:

التبخر: وفي هذه المرحلة تعمل أشعة الشمس على تبخير الماء الموجود في البحار والمحيطات والمسطحات المائية، وتحويله الى بخار، ويصعد الى طبقات الجو العليا.

التكثيف: وهي المرحلة التي يصل فيها بخار الماء الى طبقات الجو العليا التي تكون فيها درجات الحرارة منخفضة، مما يعمل على تكثيف بخار الماء وتحوله الى غيوم.

الهطول: وبعد مرحلة التكثيف يتحول الماء الى غيوم، والتي تعمل الرياح الى تحريكها الى المكان الذي يريد الله ان تمطر فوقه، فيتساقط المطر من الغيوم.

كيف يكون بخار الماء المتصاعد من البحار قطرات المطر، ان بخار الماء المتصاعد من البحار والمحيطات والانهار، هو أساس دورة حياة الماء، وهذه الدورة مهمة جدا لاعادة استصلاح الماء وتدويره وتوزيعه في مناطق كثيرة حول العالم، ويحاول الكثير من الطلبة معرفة جواب كيف يكون بخار الماء المتصاعد من البحار قطرات المطر.