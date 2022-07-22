كيف يمكنني تفتيح البشرة بشكل طبيعي وسريع خلطة غربية فائقة فِيْ تبييض الوجه واليدين

مزيج لتبييض اليدين بسرعة كبيرة دون استخدام الكريمات، بصفات طبيعية أظهرت قدرتها المذهلة على تبييض البشرة الضارة، واليوم من خلال موقعنا التعليمي، نقوم بجولة مع الفقرات التالية للتعرف على أقوى الوصفات لتفتيح البشرة الوجه بسرعة.

كيفِيْة تفتيح البشرة السمراء بسرعة

من الوصفات الفعالة لتبييض الوجه وصفة الطماطم التي تلعب دورها فِيْ تفتيح البشرة حيث تعمل الطماطم بخصائصها المذهلة لتبييض البشرة وإخفاء البثور على الوجه.

المكونات

نصف طماطم.

ملعقة كبيرة من النشا

طريقة

نأخذ نصف حبة طماطم ونضع عليها نشا.

نبدأ بتنظيف الوجه بلطف بالطماطم.

اتركي الخليط على وجهك ويديك لمدة ساعة تقريبًا.

يشطف الوجه والدين بالماء الفاتر.

مزيج زيت الخروع للبشرة.

من أفضل الزيوت الطبيعية زيت الخروع الذي يساعد على تغذية البشرة وتركها ناعمة ورطبة، بالإضافة إلى إزالة النمش والبقع الداكنة وعدم عودة التصبغ.

المكونات

ملعقة كبيرة من زيت الخروع

طريقة

فِيْ وعاء صغير، ضعي ملعقة كبيرة من زيت الخروع. أحضر قطعة نظيفة من القطن أو المناديل. اغمس المنديل فِيْ وعاء من زيت الخروع. نمرر الزيت على الوجه بحركات لطيفة خاصة تحت العينين. اترك الزيت على الجلد لمدة 20 دقيقة على الأقل. يشطف الوجه بالماء الفاتر. كرري الوصفة أربع مرات فِيْ الأسبوع لتحقيق النتيجة المرجوة.

خليط لتبييض الوجه فِيْ أسبوع

الزبادي هُو المكون القوي لتبييض البشرة، وهذا بالطبع بسبب الخصائص التي يحتوي عليها، ومع إضافة بضع قطرات من عصير الليمون الذي لا غنى عنه فِيْ وصفات العناية بالبشرة، نجد فِيْ وقت قصير نتيجة مبهرة وواضحة فِيْ تبييض الوجه.

المكونات

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الزبادي

طريقة

يضاف الزبادي إلى عصير الليمون فِيْ وعاء صغير حتى يمتزج المكونان جيدًا، بحيث يكون لديك خليط متجانس.

نبدأ بتوزيع الخليط على الوجه بحركات دائرية بحيث تمتص كل بشرة الخليط.

بعد نصف ساعة يمكن شطف الوجه بالماء الدافئ.

وصفة لتبييض الوجه فِيْ أيام.

من الوصفات الطبيعية التي حققت نتيجة مدهشة فِيْ تفتيح البشرة وصفة اليقطين، حيث أنها من العناصر التي تحتوي على مضادات الأكسدة، والأحماض الهامة والقوية التي تساعد فِيْ تقشير البشرة، بالإضافة إلى احتوائها على فِيْتامينات أ وسي، لصنع البشرة منتعشة وحيوية.

المكونات

ملعقة صغيرة عسل.

ملعقة صغيرة من الحَلْيب.

ملعقة كبيرة من هريس اليقطين.

طريقة

يتم استخلاص هريس اليقطين عن طريق تحضير قطعة من اليقطين ثم تقطيعها واستخراج هريس اليقطين وغليها ثم هرسها جيداً وإضافة الحَلْيب والعسل وفرك وجهك جيداً وتركها لمدة 20 دقيقة ثم شطف وجهك بالماء قصبة الساق.

وصفة مهروس البابايا والموز لتفتيح البشرة

وصفة الموز والبابايا من أفضل الوصفات التي تعمل على تغذية البشرة ثم تفتيحها شيئًا فشيئًا،

المكونات

ملعقة كبيرة من هريس البابايا.

ملعقة عسل

ملعقة كبيرة من الموز المهروس

طريقة

اخلطي جميع المكونات فِيْ وعاء ثم ضعي المزيج على وجهك. ثم اتركيه لمدة نصف ساعة ثم اشطفِيْ وجهك بالماء الدافئ.

يعمل على تفتيح البشرة بسرعة باستخدام أقوى مزيج

الزبادي بالعسل والليمون هُو أقوى خلطة طبيعية تساعد البشرة على أن تبدو أكثر بياضًا وحيوية، حيث يعمل كل مكون سريعًا لعلاج مشاكل البشرة مثل التصبغ والنمش والسمرة.

المكونات

ملعقة عسل

ملعقة كبيرة من الليمون

ملعقة كبيرة من الزبادي

طريقة

تأكد من خلط المكونات جيدًا. ضعي الخليط على البشرة بحركات دائرية لطيفة. ننتظر 20 دقيقة. يشطف الوجه بالماء الفاتر.

معجون الطماطم لتفتيح البشرة

وصفة عصير الطماطم من الوصفات الفعالة المستخدمة فِيْ تفتيح البشرة وإزالة الشوائب والعيوب، وذلك بفضل الخصائص الموجودة فِيْ الطماطم.

المكونات

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

طريقة

اخلطي عصير الطماطم وعصير الليمون جيدًا فِيْ وعاء بلاستيكي. ضعي الخليط على الوجه واليدين. اتركه حتى مرور 15 دقيقة. يشطف الوجه بالماء الفاتر.

تعتبر الوصفات الطبيعية من أقوى الطرق التي ثبت فعاليتها فِيْ علاج جميع مشاكل البشرة، مثل الندبات والتسمير والتصبغ والندوب وحب الشباب وغيرها من المشاكل التي تواجهها الكثير من النساء والفتيات، وذلك باستخدام الخلطات الطبيعية التالية التي تعطي نتيجة مبهرة وفعالة من أول استخدام لأنها تعمل على تغذية البقع. ستلاحظ الفرق بنفسك.